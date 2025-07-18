Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 039 830 осіб (+1180 за добу), 11 032 танки, 30 485 артсистем, 23 005 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1039830 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 18.07.25 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1039830 (+1180) осіб
- танків – 11032 (+3) од
- бойових броньованих машин – 23005 (+9) од
- артилерійських систем – 30485 (+47) од
- РСЗВ – 1441 (+1) од
- засоби ППО – 1197 (+0) од
- літаків – 421 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 46549 (+135)
- крилаті ракети – 3491 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 55494 (+111)
- спеціальна техніка – 3932 (+0)
Топ коментарі
+13 Qq Qqq #455433
показати весь коментар18.07.2025 08:38 Відповісти Посилання
+9 tarasii smila #448870
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+9 Qq Qqq #455433
показати весь коментар18.07.2025 08:43 Відповісти Посилання
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Судячи з усього в цьому липні будуть місячні антирекорди по танкам і ББМ з початку війни.
Танки мінімум був у квітні 23-го 84 одиниць, на сьогодні з початку місяця 49 од.
ББМ мінімум грудень 22-го 207 од, липень на зараз 77 одиниць.
171! одиниця знищеної техніки та 1180! чумардосів за день.
Броні мінімум, арта та логістика супер.
ББМ перевалили за 23000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 039 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Томська область.
Площа: 314 391 км²
Для порівняння -
Польща 312 685
Італія 301 340
Велика Британія 243 610
Румунія 238 391
Білорусь 207 600
https://pbs.twimg.com/media/GwEX4PQXIAEitTu?format=jpg&name=medium
Щира дяка Воїнам за тяжку працю 24/7/365×11!!!