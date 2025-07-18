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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 039 830 осіб (+1180 за добу), 11 032 танки, 30 485 артсистем, 23 005 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1039830 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 18.07.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1039830 (+1180) осіб
  • танків – 11032 (+3) од
  • бойових броньованих машин – 23005 (+9) од
  • артилерійських систем – 30485 (+47) од
  • РСЗВ – 1441 (+1) од
  • засоби ППО – 1197 (+0) од
  • літаків – 421 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 46549 (+135)
  • крилаті ракети – 3491 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 55494 (+111)
  • спеціальна техніка – 3932 (+0)

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Інфографіка

Автор: 

армія рф (18220) Генштаб ЗС (6971) ліквідація (4231) знищення (7819)


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Топ коментарі
+13
Минув 4167 день москальсько-української війни.
171! одиниця знищеної техніки та 1180! чумардосів за день.
Броні мінімум, арта та логістика супер.
ББМ перевалили за 23000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 039 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Томська область.
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18.07.2025 08:38 Відповісти
+9
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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18.07.2025 07:49 Відповісти
+9
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18.07.2025 08:43 Відповісти
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Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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18.07.2025 07:49 Відповісти
ББМ сьогодні (вчора) прям прорвало, закрили тисячу.
Судячи з усього в цьому липні будуть місячні антирекорди по танкам і ББМ з початку війни.
Танки мінімум був у квітні 23-го 84 одиниць, на сьогодні з початку місяця 49 од.
ББМ мінімум грудень 22-го 207 од, липень на зараз 77 одиниць.
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18.07.2025 08:26 Відповісти
******** закінчуються
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18.07.2025 08:37 Відповісти
У березні 2022-го, під Вершиновою Муравєйкою (Чернігівщина), одним ударом наші хлопці захопили цілими десять танків (рота!), і пускову установку С-300. А зараз "сльози"... У квітні 2022-го, після зняття блокади, по місту пройшла танкова рота. З 10-ти танків, 6 - трофейні!
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18.07.2025 08:52 Відповісти
судя по количеству, танки не используют при штурмах - они стоят в капонирах и выполняют роль арты и при обнаружении, сжигаются нашей артой или ФПВ
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18.07.2025 08:38 Відповісти
Минув 4167 день москальсько-української війни.
171! одиниця знищеної техніки та 1180! чумардосів за день.
Броні мінімум, арта та логістика супер.
ББМ перевалили за 23000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 039 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Томська область.
показати весь коментар
18.07.2025 08:38 Відповісти
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18.07.2025 08:43 Відповісти
То́мська о́бласть Адміністративний центр - місто Томськ. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Вікіпедія

Площа: 314 391 км²
 Для порівняння -
Польща 312 685
Італія 301 340
Велика Британія 243 610
Румунія 238 391
Білорусь 207 600
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18.07.2025 09:50 Відповісти
"Пішов по вовну, а вернувся стриженим" (с):

https://pbs.twimg.com/media/GwEX4PQXIAEitTu?format=jpg&name=medium
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18.07.2025 09:18 Відповісти
Теперь 100-метровку ездиить будет...
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18.07.2025 09:22 Відповісти
Я помиляюсь, але й ні рукой теж? Самовар Самоварич?
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18.07.2025 09:55 Відповісти
Нарешті і у ббм свято 👏
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18.07.2025 09:40 Відповісти
Ще 1,18 темена почимчикувало до пекла! Чи довго протягне у степах України томськєй улус? Мерзенна місцина, мерзенні мешканці..
Щира дяка Воїнам за тяжку працю 24/7/365×11!!!
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18.07.2025 10:02 Відповісти
 
 