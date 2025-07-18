РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11598 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
2 233 9

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 039 830 человек (+1180 за сутки), 11 032 танка, 30 485 артсистем, 23 005 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1039830 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.07.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1039830 (+1180) человек
  • танков - 11032 (+3) ед
  • боевых бронированных машин - 23005 (+9) ед
  • артиллерийских систем - 30485 (+47) ед
  • РСЗО - 1441 (+1) ед
  • средства ПВО - 1197 (+0) ед
  • самолетов - 421 (+0) ед
  • вертолетов - 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 46549 (+135)
  • крылатые ракеты - 3491 (+0)
  • корабли/катера - 28 (+0)
  • подводные лодки - 1 (+0)
  • автомобильная техника и автоцистерны - 55494 (+111)
  • специальная техника - 3932 (+0)

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Останки оккупантов продолжают выявлять среди тел, которые были репатриированы из РФ, - МВД

Инфографика

Автор: 

армия РФ (20069) Генштаб ВС (6668) ликвидация (3846) уничтожение (7506)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
18.07.2025 07:49 Ответить
ББМ сьогодні (вчора) прям прорвало, закрили тисячу.
Судячи з усього в цьому липні будуть місячні антирекорди по танкам і ББМ з початку війни.
Танки мінімум був у квітні 23-го 84 одиниць, на сьогодні з початку місяця 49 од.
ББМ мінімум грудень 22-го 207 од, липень на зараз 77 одиниць.
показать весь комментарий
18.07.2025 08:26 Ответить
******** закінчуються
показать весь комментарий
18.07.2025 08:37 Ответить
У березні 2022-го, під Вершиновою Муравєйкою (Чернігівщина), одним ударом наші хлопці захопили цілими десять танків (рота!), і пускову установку С-300. А зараз "сльози"... У квітні 2022-го, після зняття блокади, по місту пройшла танкова рота. З 10-ти танків, 6 - трофейні!
показать весь комментарий
18.07.2025 08:52 Ответить
судя по количеству, танки не используют при штурмах - они стоят в капонирах и выполняют роль арты и при обнаружении, сжигаются нашей артой или ФПВ
показать весь комментарий
18.07.2025 08:38 Ответить
Минув 4167 день москальсько-української війни.
171! одиниця знищеної техніки та 1180! чумардосів за день.
Броні мінімум, арта та логістика супер.
ББМ перевалили за 23000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 039 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Томська область.
показать весь комментарий
18.07.2025 08:38 Ответить
показать весь комментарий
18.07.2025 08:43 Ответить
"Пішов по вовну, а вернувся стриженим" (с):

https://pbs.twimg.com/media/GwEX4PQXIAEitTu?format=jpg&name=medium
показать весь комментарий
18.07.2025 09:18 Ответить
Теперь 100-метровку ездиить будет...
показать весь комментарий
18.07.2025 09:22 Ответить
 
 