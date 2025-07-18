Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 039 830 человек (+1180 за сутки), 11 032 танка, 30 485 артсистем, 23 005 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1039830 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.07.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1039830 (+1180) человек
- танков - 11032 (+3) ед
- боевых бронированных машин - 23005 (+9) ед
- артиллерийских систем - 30485 (+47) ед
- РСЗО - 1441 (+1) ед
- средства ПВО - 1197 (+0) ед
- самолетов - 421 (+0) ед
- вертолетов - 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 46549 (+135)
- крылатые ракеты - 3491 (+0)
- корабли/катера - 28 (+0)
- подводные лодки - 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны - 55494 (+111)
- специальная техника - 3932 (+0)
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Судячи з усього в цьому липні будуть місячні антирекорди по танкам і ББМ з початку війни.
Танки мінімум був у квітні 23-го 84 одиниць, на сьогодні з початку місяця 49 од.
ББМ мінімум грудень 22-го 207 од, липень на зараз 77 одиниць.
171! одиниця знищеної техніки та 1180! чумардосів за день.
Броні мінімум, арта та логістика супер.
ББМ перевалили за 23000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 039 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Томська область.
https://pbs.twimg.com/media/GwEX4PQXIAEitTu?format=jpg&name=medium