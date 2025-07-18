Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 039 830 человек (+1180 за сутки), 11 032 танка, 30 485 артсистем, 23 005 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1039830 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1039830 (+1180) человек

танков - 11032 (+3) ед

боевых бронированных машин - 23005 (+9) ед

артиллерийских систем - 30485 (+47) ед

РСЗО - 1441 (+1) ед

средства ПВО - 1197 (+0) ед

самолетов - 421 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 46549 (+135)

крылатые ракеты - 3491 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 55494 (+111)

специальная техника - 3932 (+0)

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