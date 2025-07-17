Останки оккупантов продолжают обнаруживать среди тел, репатриированных из РФ, - МВД

Эксперты-криминалисты МВД Украины продолжают находить останки российских военнослужащих среди тел, которые были переданы в Украину в рамках репатриации погибших.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Эксперты МВД во время экспертиз останков, которые Россия передала под видом тел украинских защитников, обнаружили типичные шевроны, тату с российской символикой, элементы формы и другие признаки принадлежности погибших к военнослужащим России.

При телах находятся личные жетоны, шевроны, документы, элементы военной формы и обуви, характерные для Вооруженных сил РФ.

Отмечается, что на некоторых мешках сделаны надписи: "Не опознано, возможно, ВСУ". И даже если тело одето в российский камуфляж и не опознано, Минобороны РФ все равно отправляет его в Украину вместо проведения идентификации.

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