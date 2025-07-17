Рештки окупантів продовжують виявляти серед тіл, які були репатрійовані з РФ, - МВС

Експерти-криміналісти МВС України продовжують знаходити рештки російських військовослужбовців серед тіл, які були передані в Україну в рамках репатріації загиблих.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Експерти МВС під час експертиз решток, які Росія передала під виглядом тіл українських захисників, виявили типові шеврони, тату з російською символікою, елементи форми та інші ознаки належності загиблих до військовослужбовців росії.

При тілах знаходяться особисті жетони, шеврони, документи, елементи військової форми та взуття, характерні для Збройних Сил РФ.

Зазначається, що на деяких мішках зроблені написи: "Не впізнано, можливо ЗСУ". І навіть якщо тіло одягнене в російський камуфляж і не впізнане, Міноборони РФ все одно відправляє його до України замість проведення ідентифікації.

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