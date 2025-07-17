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Новини Втрати ворога
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Рештки окупантів продовжують виявляти серед тіл, які були репатрійовані з РФ, - МВС

Експерти-криміналісти МВС України продовжують знаходити рештки російських військовослужбовців серед тіл, які були передані в Україну в рамках репатріації загиблих.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Експерти МВС під час експертиз решток, які Росія передала під виглядом тіл українських захисників, виявили типові шеврони, тату з російською символікою, елементи форми та інші ознаки належності загиблих до військовослужбовців росії.

рештки військових РФ передані Україні

При тілах знаходяться особисті жетони, шеврони, документи, елементи військової форми та взуття, характерні для Збройних Сил РФ.

Зазначається, що на деяких мішках зроблені написи: "Не впізнано, можливо ЗСУ". І навіть якщо тіло одягнене в російський камуфляж і не впізнане, Міноборони РФ все одно відправляє його до України замість проведення ідентифікації.

Також дивіться: Україна повернула Росії два тіла загиблих із військовими жетонами, - Клименко. ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (18216) МВС (3525) обмін (1258) експертиза (220)


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це робиться навмисно,перше що б склалося враження нібито великої кількості загиблих ЗСУ і друге, що б Україна сама витрачала ресурси на ідентифікацію.
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18.07.2025 00:07 Відповісти
Ой йой, і вже всіх ідентифікували хто є хто? Ну дива... тільки хто повірить цим казкам
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18.07.2025 00:42 Відповісти
 
 