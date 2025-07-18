За сутки на фронте 180 боестолкновений. Половина из них - на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 180 боевых столкновений. Враг больше всего атакует на Покровском, Лиманском, Северо-Слобожанском и Курском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 72 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 137 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 5892 обстрела, из них 95 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3442 дронов-камикадзе.

Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Окоп, Борщевая, Волчанск, Чугуновка Харьковской области; Белогорье, Степногорск Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 21 боестолкновение. Кроме того, враг нанес 18 авиационных ударов, сбросив 29 управляемых авиабомб, а также совершил 356 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили 10 атак противника вблизи населенных пунктов Волчанск, Зеленое и Старица.

На Купянском направлении произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск, Зеленый Гай, Новая Кругляковка и в направлении Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 30 раз, пытаясь продвинуться вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Карповка, Зеленая Долина, Колодязи, Серебрянка и в сторону Нового Мира, Коровьего Яра, Среднего, Торского и Шандриголово.

На Северском направлении наши защитники отбили шесть штурмов оккупационных войск вблизи Григорьевки и Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано 13 боестолкновений в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Орехово-Васильевка, Белая Гора и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил девять атак вблизи Щербиновки, Александро-Калиново, Петровки, Русина Яра и в направлении Плещеевки и Катериновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 61 штурм агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Родинское, Новоторецкое, Миролюбовка, Новоэкономическое, Лисовка, Новоукраинка, Зверево, Удачное, Муравка, Алексеевка, Дачное и в направлении Покровска, Мирнограда, Владимировки и Новопавловки.

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 17 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Поддубное, Звезда, Темировка, Мирное, Воскресенка, Вольное Поле, Шевченко, Зеленое Поле.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно остановили один штурм противника вблизи населенного пункта Малая Токмачка.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки враг наступательных действий не совершал.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления БпЛА, средство противовоздушной обороны, артиллерийскую систему и еще одну другую важную цель российских захватчиков.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1180 человек.

Также украинские воины обезвредили три танка, девять боевых бронированных машин, 47 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 135 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 111 единиц автомобильной техники.

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