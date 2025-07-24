Обстановка на Лиманском направлении - крайне напряженная, противник прилагает усилия, чтобы прорвать оборону и зайти в тыл, - бригада НГУ "Рубіж"
Враг на Лиманском направлении использует абсолютно весь спектр вооружения, который есть у него в оснащении - начиная от авиации и заканчивая дистанционным минированием логистических путей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил офицер бригады НГУ "Рубіж" Владимир Черняк.
Он отметил, что во время штурмов россияне не жалеют личного состава.
"Атакуют как подготовленные военнослужащие, так и солдаты - пушечное мясо. Среди последних - и бывшие заключенные, и мобилизованные, которых неделю готовили на полигоне. Один из пленных рассказал, что две недели находился на полигоне, одну неделю находился в пункте постоянной дислокации, вблизи зоны боевых действий. Первый его выход: группа полностью уничтожена, а сам он попал в плен", - рассказал военный.
К своим "одноразовым" штурмовикам российские командиры относятся, как к скоту.
"Им не доводят даже сути самого задания, ведут дронами к месту выполнения. Задачи, как таковой, нет - сесть на мотоцикл, выдвинуться в район выполнения задачи, их должен сопровождать дрон со сбросом. В случае отказа выполнять задание, раньше пугали расстрелом, сейчас они угрожают сделать сброс прямо на них. Таких штурмовых групп за день может быть пару десятков", - отметил офицер бригады НГУ "Рубіж".
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