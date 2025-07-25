Враг 39 раз атаковал на Покровском направлении, уничтожено 168 оккупантов, - Генштаб

С начала этих суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 153 боевых столкновения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Захватчики нанесли один ракетный и 37 авиационных ударов, применив шесть ракет и сбросив 45 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1 383 дроны-камикадзе и осуществили 4 524 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня украинские подразделения отбили три атаки оккупантов.

Боевые действия на Харьковщине

С начала суток на Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Глубокого, Фиголевки и в направлении Казачьей Лопани.

На Купянском направлении вражеские подразделения совершили одно штурмовое действие, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в районе Степной Новоселовки.

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Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 22 раза атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Среднее, Редкодуб, Ямполевка, Колодязи и Диброва. Сейчас украинские защитники отражают пять атак противника.

На Сиверском направлении враг 27 раз пытался прорваться в районах Григорьевки, Верхнекаменского и Выемки. Девять боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении зафиксировано три боевых столкновения, подразделения противника пытались продвинуться в районе Часова Яра и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении россияне пять раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах Дилиевки, Торецка и Русина Яра, сейчас продолжаются два боевых столкновения.

С начала суток на Покровском направлении россияне 39 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономичное, Разино, Лисовка, Чунишино, Зверево, Котлино, Удачное, Муравка, Новоукраинка и Алексеевка. На четырех локациях бои продолжаются. Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении обезврежено 168 оккупантов, из которых 113 - безвозвратно. Наши защитники уничтожили танк, боевую машину пехоты, автомобиль, восемь мотоциклов, девять беспилотных летательных аппаратов и пункт управления БПЛА. Также значительно повреждены три автомобиля, три мотоцикла, четыре артиллерийские системы и четыре укрытия для личного состава.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 13 вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Толстое, Новохатское и Темировка, еще пять боевых столкновений продолжаются до сих пор.

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Боевые действия на юге

На Ореховском направлении захватчики пытались продвинуться в районе Каменского.

На Приднепровском направлении противник совершил семь безрезультатных попыток наступления, понес потери и отступил.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.