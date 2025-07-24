Покровское направление остается самым сложным на фронте, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сирского о текущей ситуации на фронте.

Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Говорил сегодня с Головкомом - утром и сейчас снова. Доклады по фронту, по нашим позициям, нашей активности. Покровск - это наше ежедневное внимание, и я хочу поблагодарить каждое подразделение, которое защищает это направление - самое сложное сейчас направление", - сказал президент.

Кроме того, был доклад украинской переговорной команды после возвращения из Турции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг пытался вытеснить наших защитников возле Григорьевки и Серебрянки, - ОСУВ "Хортица"

"Я очень благодарен ребятам за эту работу. Договоренности о дальнейших обменах - я очень надеюсь, что удастся вернуть еще наших воинов из плена. Договоренность, что 1200 воинов вернется. Мы помним о гражданских - обо всех, кого надо вернуть домой, в Украину. И спасибо каждому, кто нам помогает.

Наши представители, которые были в Турции, на встрече с россиянами, предложили уже в который раз российской стороне реальное прекращение огня, немедленное и полное. Предложили встречу лидеров, чтобы действительно принять решение для мира", - добавил Зеленский.

Также читайте: Более 70 атак отражено на Покровском направлении. В Торецке и возле Часового Яра бои, - Генштаб. КАРТЫ