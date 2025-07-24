Покровское направление остается самым сложным на фронте, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сирского о текущей ситуации на фронте.
Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
"Говорил сегодня с Головкомом - утром и сейчас снова. Доклады по фронту, по нашим позициям, нашей активности. Покровск - это наше ежедневное внимание, и я хочу поблагодарить каждое подразделение, которое защищает это направление - самое сложное сейчас направление", - сказал президент.
Кроме того, был доклад украинской переговорной команды после возвращения из Турции.
"Я очень благодарен ребятам за эту работу. Договоренности о дальнейших обменах - я очень надеюсь, что удастся вернуть еще наших воинов из плена. Договоренность, что 1200 воинов вернется. Мы помним о гражданских - обо всех, кого надо вернуть домой, в Украину. И спасибо каждому, кто нам помогает.
Наши представители, которые были в Турции, на встрече с россиянами, предложили уже в который раз российской стороне реальное прекращение огня, немедленное и полное. Предложили встречу лидеров, чтобы действительно принять решение для мира", - добавил Зеленский.
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