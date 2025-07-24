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Новости Ситуация на Покровском направлении Боевые действия на Покровском направлении
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Покровское направление остается самым сложным на фронте, - Зеленский

Зеленский о Покровском направлении

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сирского о текущей ситуации на фронте.

Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Говорил сегодня с Головкомом - утром и сейчас снова. Доклады по фронту, по нашим позициям, нашей активности. Покровск - это наше ежедневное внимание, и я хочу поблагодарить каждое подразделение, которое защищает это направление - самое сложное сейчас направление", - сказал президент.

Кроме того, был доклад украинской переговорной команды после возвращения из Турции.

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"Я очень благодарен ребятам за эту работу. Договоренности о дальнейших обменах - я очень надеюсь, что удастся вернуть еще наших воинов из плена. Договоренность, что 1200 воинов вернется. Мы помним о гражданских - обо всех, кого надо вернуть домой, в Украину. И спасибо каждому, кто нам помогает.

Наши представители, которые были в Турции, на встрече с россиянами, предложили уже в который раз российской стороне реальное прекращение огня, немедленное и полное. Предложили встречу лидеров, чтобы действительно принять решение для мира", - добавил Зеленский.

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Зеленский Владимир (21334) Донецкая область (10302) Покровск (693) Покровский район (797) война в Украине (5345)


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найскладнишым напрямком залышаеться опа и рада
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24.07.2025 22:28 Ответить
зараз буде багато буби - найшкідливіший кіт завжди голосніше всіх мявкає.
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24.07.2025 22:28 Ответить
ідина Янепоц Поцяраний тьху на тебе козлодоєв!
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24.07.2025 22:30 Ответить
Оманська Гнида і руснявий сирок подрочили один одному поки українці протестують.
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24.07.2025 22:39 Ответить
що таке???
відірвався від бюджктної кормушки??
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24.07.2025 22:45 Ответить
Шо з старлінком? У нас легка паніка...
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24.07.2025 22:48 Ответить
розповідь СОЧа "якута" з пітьми:



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24.07.2025 22:58 Ответить
 
 