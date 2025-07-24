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Новини Ситуація на Покровському напрямку Бойові дії на Покровському напрямку
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Покровський напрямок залишається найскладнішим на фронті, - Зеленський

Зеленський про Покровський напрямок

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо поточної ситуації на фронті.

Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Говорив сьогодні з Головкомом – вранці та зараз знову. Доповіді щодо фронту, щодо наших позицій, нашої активності. Покровськ – це наша щоденна увага, і я хочу подякувати кожному підрозділу, який захищає цей напрямок – найскладніший зараз напрямок", - сказав президент.

Крім того, була доповідь української перемовної команди після повернення з Туреччини.

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"Я дуже вдячний хлопцям за цю роботу. Домовленості щодо подальших обмінів – я дуже сподіваюсь, що вдасться повернути ще наших воїнів із полону. Домовленість, що 1200 воїнів повернеться. Ми пам’ятаємо про цивільних – про всіх, кого треба повернути додому, в Україну. І дякую кожному, хто нам допомагає.

Наші представники, які були в Туреччині, на зустрічі з росіянами, запропонували вже вкотре російській стороні реальне припинення вогню, негайне та повне. Запропонували зустріч лідерів, щоб справді ухвалити рішення для миру", - додав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24851) Донецька область (9129) Покровськ (725) Покровський район (805) війна в Україні (5382)


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найскладнишым напрямком залышаеться опа и рада
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24.07.2025 22:28 Відповісти
зараз буде багато буби - найшкідливіший кіт завжди голосніше всіх мявкає.
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24.07.2025 22:28 Відповісти
ідина Янепоц Поцяраний тьху на тебе козлодоєв!
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24.07.2025 22:30 Відповісти
Оманська Гнида і руснявий сирок подрочили один одному поки українці протестують.
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24.07.2025 22:39 Відповісти
що таке???
відірвався від бюджктної кормушки??
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24.07.2025 22:45 Відповісти
Шо з старлінком? У нас легка паніка...
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24.07.2025 22:48 Відповісти
розповідь СОЧа "якута" з пітьми:



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24.07.2025 22:58 Відповісти
 
 