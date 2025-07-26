Оккупанты атаковали ракетами Каменское в Днепропетровской области: в городе пожар
В ночь на субботу, 26 июля, российские войска атаковали Каменское Днепропетровской области. В городе произошел пожар.
Об этом сообщил в телеграм глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"Громко было в Каменском. Враг совершил ракетную атаку. В городе произошел пожар. Информация уточняется", - сообщил чиновник в 00:40.
В 00:07 Воздушные силы предупреждали о движении вражеской ракеты на Днепропетровскую область.
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