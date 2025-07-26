Окупанти атакували ракетами Кам’янське на Дніпропетровщині: у місті пожежа

У ніч на суботу, 26 липня, російські війська атакували Камʼянське Дніпропетровської області. У місті сталася пожежа.

Про це повідомив в телеграм очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Гучно було у Камʼянському. Ворог здійснив ракетну атаку. У місті сталася пожежа. Інформація уточнюється", - повідомив посадовець о 00:40.

О 00:07 Повітряні сили попереджали про рух ворожої ракети на Дніпропетровську область.

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