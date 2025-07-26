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Главный военно-морской парад РФ в Санкт-Петербурге отменили без объяснений

Военный парад в Петербурге

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, который планировался на 27 июля ко дню ВМФ, отменен без объяснения причин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

Отмечается, что официально не было обнародовано ни одной причины. Однако уже известно - не состоится ни проход кораблей по Неве, ни праздничный салют из Петропавловской крепости.

По мнению аналитиков ЦПД, отказ от проведения парада может быть связан с тем, что война России против Украины все больше влияет на ее внутреннюю жизнь, в том числе и на громкие и символические события, которые призваны демонстрировать "силу" государства.

"Кремль больше не может делать вид, что война не касается российского тыла. Корабли РФ не могут чувствовать себя в безопасности даже на собственной территории", - отметили в Центре.

Также в ЦПД обратили внимание, что на фоне отмены парада появились сообщения о возможном списании единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов".

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Автор: 

парад (655) Санкт-Петербург (489)


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Топ комментарии
+4
А шо таке?
Сумно, що не побачу мічманюг козлорилих у фарбованих нітрою тфлях. Ну горе...
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26.07.2025 10:27 Ответить
+4
А шо сі сталост, кацапи!
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26.07.2025 10:37 Ответить
+4
і шо, клейстер аyрора і пушкою не пальне?
вважаю це ударом по скрепах.
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26.07.2025 10:40 Ответить
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А шо таке?
Сумно, що не побачу мічманюг козлорилих у фарбованих нітрою тфлях. Ну горе...
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26.07.2025 10:27 Ответить
скоро всю росію скасують без пояснень
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26.07.2025 11:34 Ответить
А шо сі сталост, кацапи!
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26.07.2025 10:37 Ответить
Правильно пусть в Севастополе проводят,прилет ракет и морских дронов гарантируется..
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26.07.2025 10:39 Ответить
по кому там в севі стріляти - по двух буксірах?
всі здриснули, як і не було...
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26.07.2025 10:47 Ответить
і шо, клейстер аyрора і пушкою не пальне?
вважаю це ударом по скрепах.
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26.07.2025 10:40 Ответить
Знову курськ втопився?
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26.07.2025 10:47 Ответить
Кузя здох
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26.07.2025 11:09 Ответить
Так немає ж жодної причини! Просто вирішили продемонструвати свою «миролюбність».
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26.07.2025 11:25 Ответить
 
 