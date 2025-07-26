Головний військово-морський парад РФ у Санкт-Петербурзі скасували без пояснень

Цьогорічний головний військово-морський парад у Санкт-Петербурзі, який планувався на 27 липня до дня ВМІ, скасовано без пояснення причин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Центр протидії дезінформації РНБО України.

Зазначається, що офіційно не було оприлюднено жодної причини. Проте вже відомо - не відбудеться ані прохід кораблів Невою, ані святковий салют з Петропавлівської фортеці.

На думку аналітиків ЦПД, відмова від проведення параду може бути пов’язана з тим, що війна Росії проти України дедалі більше впливає на її внутрішнє життя, зокрема й на гучні й символічні події, які покликані демонструвати "силу" держави.

"Кремль більше не може вдавати, що війна не стосується російського тилу. Кораблі РФ не можуть почуватися у безпеці навіть на власній території", — зазначили у Центрі.

Також у ЦПД звернули увагу, що на тлі скасування параду з’явилися повідомлення про можливе списання єдиного російського авіаносця "Адмірал Кузнєцов".

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