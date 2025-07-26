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Новини
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Головний військово-морський парад РФ у Санкт-Петербурзі скасували без пояснень

Військовий парад у Петербурзі

Цьогорічний головний військово-морський парад у Санкт-Петербурзі, який планувався на 27 липня до дня ВМІ, скасовано без пояснення причин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Центр протидії дезінформації РНБО України.

Зазначається,  що офіційно не було оприлюднено жодної причини. Проте вже відомо -  не відбудеться ані прохід кораблів Невою, ані святковий салют з Петропавлівської фортеці.

На думку аналітиків ЦПД, відмова від проведення параду може бути пов’язана з тим, що війна Росії проти України дедалі більше впливає на її внутрішнє життя, зокрема й на гучні й символічні події, які покликані демонструвати "силу" держави.

"Кремль більше не може вдавати, що війна не стосується російського тилу. Кораблі РФ не можуть почуватися у безпеці навіть на власній території", — зазначили у Центрі.

Також у ЦПД звернули увагу, що на тлі скасування параду з’явилися повідомлення про можливе списання єдиного російського авіаносця "Адмірал Кузнєцов".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підприємство з виробництва мікроелектроніки горить у Санкт-Петербурзі. ВIДЕО

Автор: 

парад (398) Санкт-Петербург (280)


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Топ коментарі
+6
А шо таке?
Сумно, що не побачу мічманюг козлорилих у фарбованих нітрою тфлях. Ну горе...
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26.07.2025 10:27 Відповісти
+5
і шо, клейстер аyрора і пушкою не пальне?
вважаю це ударом по скрепах.
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26.07.2025 10:40 Відповісти
+4
А шо сі сталост, кацапи!
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26.07.2025 10:37 Відповісти
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А шо таке?
Сумно, що не побачу мічманюг козлорилих у фарбованих нітрою тфлях. Ну горе...
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26.07.2025 10:27 Відповісти
скоро всю росію скасують без пояснень
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26.07.2025 11:34 Відповісти
А шо сі сталост, кацапи!
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26.07.2025 10:37 Відповісти
Правильно пусть в Севастополе проводят,прилет ракет и морских дронов гарантируется..
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26.07.2025 10:39 Відповісти
по кому там в севі стріляти - по двух буксірах?
всі здриснули, як і не було...
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26.07.2025 10:47 Відповісти
і шо, клейстер аyрора і пушкою не пальне?
вважаю це ударом по скрепах.
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26.07.2025 10:40 Відповісти
Знову курськ втопився?
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26.07.2025 10:47 Відповісти
Кузя здох
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26.07.2025 11:09 Відповісти
Так немає ж жодної причини! Просто вирішили продемонструвати свою «миролюбність».
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26.07.2025 11:25 Відповісти
Ще залишилися недобитки із Балтійської та Каспійської флотилій та кілька живих плаваючих корит у Новоросійську - всі їхні желізяки плаваючі мають бути потонувшими на дні - повторити результати Кримської війни, щоб кацапи не мали взагалі жодного флоту - ні над ні під водою, а на звалищі для металу переплавки на гвіздки та шурупи.
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26.07.2025 12:32 Відповісти
Ну чому?!
Чому саме під такими новинами немає коментарів кацапської лахти і рашколюбів?
Певне їм дуже незручно і неприємно)))
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26.07.2025 12:35 Відповісти
Невже вони потрібні, ті пояснення?
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26.07.2025 13:35 Відповісти
 
 