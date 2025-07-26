Чем больше будет военных поставок Украине, тем больше будет ударов по ее территории, – и. о. постоянного представителя РФ при ООН Полянский
25 июля Совбез ООН собрался для обсуждения российских обстрелов и гуманитарной ситуации в Украине. И.о. постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сделал дерзкое заявление об ударах по украинским городам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию выступления россиянина.
"Мы уничтожали, уничтожаем и будем уничтожать военную инфраструктуру "киевского режима" в рамках демилитаризации этой страны, которая является одной из целей нашей "сво". Мы не бьем по гражданским объектам", - сказал он.
По словам Полянского, Россия не воюет с гражданскими жителями, а воюет с "киевским режимом". Он пригрозил, что чем больше будет военных поставок Украине, тем больше будет ударов.
"Это не наш выбор, мы давно и последовательно предлагали решить "украинский кризис" через дипломатию", - отметил он.
Россиянин сказал, что 31 июля состоится следующее заседание Совбеза ООН по Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ти фанат пу?
ідіот чи шо
.
"Убей
немцаруззького !"
інакше він тебе уб'є, якщо навіть мале, то виросте і припхається в Україну вбивати
.
.
.
колоса треба бити слабкому місцю
Ви забули посипати сілью, а це обов*язково.
.
Контроль самих українців які вибирають обранців у депутати.
Виборець не за гречку повинен вибирати.
Виборець під час чергового "шкандалю" повинен завітати чи зателефонувати свому депутату.
І запитати його, депутата, -"а що це таке робиться і чому він висловися "за" за такий гівняний законопроект.
І лише тоді наступить час коли депутати перестануть бути просто кнопкодавами.
Я позавчора впіймав "кріндж" : мер міста Мукачево є Балога.
20 років боротьби з корупцією просто коту під хвіст.
були Скальпи та Атакамси, але тільки для ударів по ТОТ
.
Минулої літа мединський презентував новий підручник історії рашки (так саме той саме мединський).
Там було написано шо сралін вигнав і депортував Ічкерійців тому що вони зрадили ссср.
Потім з мединським "побалакали" кадировці.
Історія зі зрадою ічкерійців ссср зникла з підручника історії.)))
Бере на понт-значить сцикує.
Коли кацап сцикує то добре.
Давайте більше.))
Уявіть собі що завтра закінчилась війна.
Та він тут же ж впіймає головою "табакерку" від задоволених функціонерів.
Планету можна закривати на карантин, де там той астероїд, вже зачекались.
Китай не допустить
.
"Чим більше буде військових поставок Україні, тим більше буде ударів по її території".
Якби ця формула діяла, то мала б діяти й зворотна:
"Чим менше буде військових поставок Україні, тим менше буде ударів по її території"…
Але таке наобіцяти навіть у цього козла язик не повернувся.
Вже майже 3.5 років йде війна , 3.5 р кацапня меле одне й те ж саме , а змі як навмисно 3.5 років повторюють її маячню це чи не щодня .
День сурка якийсь . По всіх соцмережах . Або таке враження що заїла платівка на патефоні , а ти прив'язаний до стільця і не можеш підійти щоб його вирубити ..