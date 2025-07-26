Чем больше будет военных поставок Украине, тем больше будет ударов по ее территории, – и. о. постоянного представителя РФ при ООН Полянский

25 июля Совбез ООН собрался для обсуждения российских обстрелов и гуманитарной ситуации в Украине. И.о. постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сделал дерзкое заявление об ударах по украинским городам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию выступления россиянина.

"Мы уничтожали, уничтожаем и будем уничтожать военную инфраструктуру "киевского режима" в рамках демилитаризации этой страны, которая является одной из целей нашей "сво". Мы не бьем по гражданским объектам", - сказал он.

По словам Полянского, Россия не воюет с гражданскими жителями, а воюет с "киевским режимом". Он пригрозил, что чем больше будет военных поставок Украине, тем больше будет ударов.

"Это не наш выбор, мы давно и последовательно предлагали решить "украинский кризис" через дипломатию", - отметил он.

Россиянин сказал, что 31 июля состоится следующее заседание Совбеза ООН по Украине.

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