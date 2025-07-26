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Новости поставки оружия
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Чем больше будет военных поставок Украине, тем больше будет ударов по ее территории, – и. о. постоянного представителя РФ при ООН Полянский

полянський

25 июля Совбез ООН собрался для обсуждения российских обстрелов и гуманитарной ситуации в Украине. И.о. постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сделал дерзкое заявление об ударах по украинским городам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию выступления россиянина.

"Мы уничтожали, уничтожаем и будем уничтожать военную инфраструктуру "киевского режима" в рамках демилитаризации этой страны, которая является одной из целей нашей "сво". Мы не бьем по гражданским объектам", - сказал он.

По словам Полянского, Россия не воюет с гражданскими жителями, а воюет с "киевским режимом". Он пригрозил, что чем больше будет военных поставок Украине, тем больше будет ударов.

"Это не наш выбор, мы давно и последовательно предлагали решить "украинский кризис" через дипломатию", - отметил он.

Россиянин сказал, что 31 июля состоится следующее заседание Совбеза ООН по Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ усилила обстрелы: в ООН констатировали самое высокое за три года количество жертв среди гражданских в Украине

Автор: 

армия РФ (20133) обстрел (28706) россия (96677)


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Топ комментарии
+20
Але ж тим більше буде і ударів по Мацковії....І на фронті хороших расєянцев побільшає.
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26.07.2025 10:46 Ответить
+14
Чому ми не знищуємо військову інфраструктуру фашистського московського режиму? Чому не горять НПЗ?
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26.07.2025 10:46 Ответить
+13
єрмачки з різними арахаміями не дозволяють...
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26.07.2025 10:55 Ответить
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Але ж тим більше буде і ударів по Мацковії....І на фронті хороших расєянцев побільшає.
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26.07.2025 10:46 Ответить
вже потрібно бити по путіну
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26.07.2025 10:50 Ответить
дати тобі різочку, відшмагай його.
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26.07.2025 10:54 Ответить
нахера ти глузуєш
ти фанат пу?
ідіот чи шо
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26.07.2025 11:30 Ответить
глузуємо, бо вофка язиком вже щонайменше сотню балістичних чи то Громів, чи Сапсанів наворочав.

.
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26.07.2025 11:37 Ответить
ідот це людина із світу рожевих поні
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26.07.2025 11:49 Ответить
по перше ти не знаєш хто такий той Ігор Ляшенко, він же раніше був тут під ніком Igor L, і дуже любив писати всяку фігню, що треба робити, мнив себе великим специаліздом і військовим тактиком, стратегом, за що з нього насміхались. тому й глузую з нього.
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26.07.2025 11:57 Ответить
Хороших руззькіх НЕ буває ні на фронті, НІ в тилу!

"Убей немца руззького !"
інакше він тебе уб'є, якщо навіть мале, то виросте і припхається в Україну вбивати

.
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26.07.2025 11:20 Ответить
Чому ми не знищуємо військову інфраструктуру фашистського московського режиму? Чому не горять НПЗ?
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26.07.2025 10:46 Ответить
Корупція на найвищих щаблях влади не дає робити ні ракети ні далекобійні дрони,розкрадання бюджету йде на мільярди гривень.Ви згадайте у нас за пів року не було ні однієї більш меньш хорошої ракетної атаки по кацапма.Та Хусіти на осліках би за пів року би скліпали ракет більше у своїх пустелях та в печерах чим Україна.Думайте де гроші тепер
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26.07.2025 10:55 Ответить
єрмачки з різними арахаміями не дозволяють...
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26.07.2025 10:55 Ответить
А чого ти хочеш, там їхні підприємства
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26.07.2025 11:12 Ответить
оце питання, що дуже турбує, а їх в зоні досяжності тьма, але чомусь вже не горять, а мали би бути знищені і вже давно. але, чомусь останнім часом не чутно.
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26.07.2025 10:55 Ответить
Мабуть, тому, що й не горять наші електростанції. Думаю, є домовленість.
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26.07.2025 10:57 Ответить
недавні була зруйнована українська ТЕС

.
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26.07.2025 11:22 Ответить
але зараз жирна ціль аеропорти, особливо в мацкві, бо логістика побудована так, що треба майже обов'язково летіти через мацкву

.
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26.07.2025 11:32 Ответить
домовленостями не виграеш
колоса треба бити слабкому місцю
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26.07.2025 11:31 Ответить
Які електростанції, атомні? Ну нехай спробують.
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26.07.2025 12:03 Ответить
Отуєвша підарасня у квазі дохломатів в ООН. Це якийто сюрреалізм.
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26.07.2025 10:49 Ответить
Це не люди,це дикий прайд. Бо людина думає,а ці виродки насичуються мясом.
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26.07.2025 10:52 Ответить
Мааацква должна выглядеть так.
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26.07.2025 10:52 Ответить
А ещё лучше- так...
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26.07.2025 10:54 Ответить
спочатку вивезти звідти все ними награбоване в Україні, історичні, культурні цінності, а тоді отак. але якщо будуть пручатися, то фіг на них, отак.
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26.07.2025 11:06 Ответить
Ніт.
Ви забули посипати сілью, а це обов*язково.
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26.07.2025 11:08 Ответить
Можно и посыпать, и даже с горкой.
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26.07.2025 11:12 Ответить
для всіх цих "вєсьолих картинок" на раззєї потрібна політична воля, а не боротьба з НАБУ та САП, щоб спасти кумів міндича-чернишова, сожитєля по бункєру андрушу та себе коханого

.
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26.07.2025 11:27 Ответить
Щоб була політична воля то потрібен контроль, тотальний.
Контроль самих українців які вибирають обранців у депутати.
Виборець не за гречку повинен вибирати.
Виборець під час чергового "шкандалю" повинен завітати чи зателефонувати свому депутату.
І запитати його, депутата, -"а що це таке робиться і чому він висловися "за" за такий гівняний законопроект.
І лише тоді наступить час коли депутати перестануть бути просто кнопкодавами.
Я позавчора впіймав "кріндж" : мер міста Мукачево є Балога.
20 років боротьби з корупцією просто коту під хвіст.
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26.07.2025 11:37 Ответить
Согласен с Вами, но политической воле должно предшествовать физическое уничтожение парашной агентуры в *ОПе в первую очередь и развешивание её на Майдане. Можно вверх ногами.
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26.07.2025 11:51 Ответить
А от тут усе гарно)
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26.07.2025 11:30 Ответить
Бо бяться західної зброї- от і ниють
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26.07.2025 10:52 Ответить
де "довга рука" Заходу?

були Скальпи та Атакамси, але тільки для ударів по ТОТ

.
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26.07.2025 11:29 Ответить
Цей підор нічого не попутав? - послухати - то Україна агресор
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26.07.2025 10:54 Ответить
а нічого було нападати на хлопчиків в трусиках)))
Минулої літа мединський презентував новий підручник історії рашки (так саме той саме мединський).
Там було написано шо сралін вигнав і депортував Ічкерійців тому що вони зрадили ссср.
Потім з мединським "побалакали" кадировці.
Історія зі зрадою ічкерійців ссср зникла з підручника історії.)))
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26.07.2025 11:03 Ответить
Палянскій стиснув ягодіци. Значить бʼємо густо.
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26.07.2025 10:55 Ответить
А нельзя так. Чем больше этот хер будет *****… тем больше он лично будет получать по **..у
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26.07.2025 10:55 Ответить
На понт бере ***** уйла.
Бере на понт-значить сцикує.
Коли кацап сцикує то добре.
Давайте більше.))
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26.07.2025 10:58 Ответить
Воно би таке без санкції ху...ла, не говорило. А ху...лу в бункері пофіг, головне щоб валізи були
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26.07.2025 11:19 Ответить
от саме ху-лу і не пофіг.
Уявіть собі що завтра закінчилась війна.
Та він тут же ж впіймає головою "табакерку" від задоволених функціонерів.
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26.07.2025 11:43 Ответить
Ніщі кацапські чурки ще здатні чинити террор тільки завдяки Китаю!
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26.07.2025 10:58 Ответить
Ну а що, дожили. На засіданні ООН країна-член радбезу прямою мовою признається у вчинені військових злочинів.
Планету можна закривати на карантин, де там той астероїд, вже зачекались.
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26.07.2025 11:01 Ответить
ЛЮДИНА В ООН КАЖЕ ПРО УДАРИ ПО ЛЮДЯМ.....і всім норм і всім зашибісь і ця країна не лише в ООН але і має вето на все підряд.
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26.07.2025 11:01 Ответить
Кацапія в ООН незаконо і всім пох.
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26.07.2025 11:04 Ответить
Китаю не пох....
Китай не допустить

.
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26.07.2025 11:34 Ответить
О як пердолить та корчить кацапів.
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26.07.2025 11:03 Ответить
Терористи погрожують цих варварів взагалі немало бути в ООН ,уявімо собі гітлеровські представники погрожують в Лізі націй ,це ще раз підтверджує бездіяльність МЗС, вони навіт не наважатся вимовити слово рашиський злочиний режим.
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26.07.2025 11:08 Ответить
Ну тоді ми маємо повне право знищувати військову інфраструктуру на території болот. І якщо "випадково" влучимо по цивільній, то потім будемо казати, що ми по цивільним об'єктам не б'ємо.
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26.07.2025 11:14 Ответить
Самое обидно - это то, что кроме едких фразок-шуточек в соцсетях, реально ответить нам нечем.
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26.07.2025 11:14 Ответить
Чому ху.... лостан набирає дебілів ООН, да і інші країни теж. Бо таку заяву на міжнародному рівні може тільки дерьмо, а дозволити таке казати можуть тільки бездушні люди.
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26.07.2025 11:16 Ответить
черговий криворотов за бажання кацапії до миру - чюто перечюто.
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26.07.2025 11:18 Ответить
Оце уся суть сруських,вони не можуть воювати з сильними,воюють тільки з слабшими,меншими,і то обісрались по самі вуха.
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26.07.2025 11:18 Ответить
А що буде при менших поставка?((Окупація,фільтрація,концтабори та тюрми,розстріли.
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26.07.2025 11:19 Ответить
all of the above
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26.07.2025 11:22 Ответить
Судячи з коментів психіатр міг би поставити більшості діагноз - біполярний розлад або паралогічне мислення.
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26.07.2025 12:11 Ответить
Цей під@р скоро здохне - можна вважати, що це він з кабзоном патякає.
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26.07.2025 11:23 Ответить
Москалі таки ж не вміють навіть брехати до ладу.

"Чим більше буде військових поставок Україні, тим більше буде ударів по її території".

Якби ця формула діяла, то мала б діяти й зворотна:

"Чим менше буде військових поставок Україні, тим менше буде ударів по її території"…

Але таке наобіцяти навіть у цього козла язик не повернувся.
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26.07.2025 11:24 Ответить
***** 🤮...йклмн .. та скільки можна слухати цю х..ню .?
Вже майже 3.5 років йде війна , 3.5 р кацапня меле одне й те ж саме , а змі як навмисно 3.5 років повторюють її маячню це чи не щодня .
День сурка якийсь . По всіх соцмережах . Або таке враження що заїла платівка на патефоні , а ти прив'язаний до стільця і не можеш підійти щоб його вирубити ..
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26.07.2025 11:31 Ответить
в 14 р.поставок не було ... в 19р поставили президента 🤡 кремлівського холуя ...підсумку війна 22р ...тому Україні потрібно знищити зеленську ОПу ,та мати багато зброї , зі своєю ЯО ...
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26.07.2025 11:56 Ответить
Раньше вообще не было поставок западного вооружения, но ***** начал войну захватив Крым и Донбас!!!! Так шо не ***** ***** дырявое!!!
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26.07.2025 12:09 Ответить
 
 