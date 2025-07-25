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Новости Массированный ракетный обстрел
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РФ усилила обстрелы: в ООН констатировали самое высокое за три года количество жертв среди гражданских в Украине

ООН об обстрелах РФ

С начала нынешнего года количество жертв среди гражданского населения Украины в результате российских обстрелов достигло самого высокого уровня за аналогичные периоды в течение трех последних лет.

Об этом заявил помощник генсека ООН по делам Европы, Центральной Азии и Северной и Южной Америки Мирослав Енча во время заседания Совета Безопасности ООН в пятницу, 25 июля, передает "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что за последний месяц "ежедневные обстрелы украинских городов и сел ракетами и дронами со стороны Российской Федерации только усилились, нанося катастрофический ущерб гражданскому населению".

По словам Енчи, в июне количество жертв среди гражданских достигло пика за три года. Он добавил, что за первое полугодие 2025 года из-за обстрелов со стороны РФ убиты и ранены 6754 человека.

Также он рассказал, что в июле Россия выпустила по Украине не менее 5183 дальнобойных боеприпасов, в том числе рекордных 728 дронов 9 июля.

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"В последние недели под особенно мощными ударами находились Киев и исторический портовый город Одесса. Атаки с сотнями дронов и десятками ракет происходят ежедневно", - сказал Енча.

Представитель ООН сказал, что "в Украине сейчас нет безопасного места", поскольку РФ обстреливает и западные области Украины, которые подверглись самым масштабным воздушным атакам за все время полномасштабной войны.

По данным ООН, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли по меньшей мере 13 580 гражданских лиц, в том числе 716 детей, еще 34 115 гражданских, включая 2173 ребенка, получили ранения.

Енча подчеркнул, что международное право четко запрещает нападения на гражданских и гражданскую инфраструктуру.

"Мы решительно осуждаем все такие атаки", - подчеркнул он.

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Автор: 

обстрел (28691) ООН (4217) россия (96672)


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Топ комментарии
+2
А какой смысл вообще в ООН? Что они могут кроме выражения озабоченности? 🤔
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25.07.2025 18:52 Ответить
+2
ООН нині виконує роль всесвітньої книги скарг
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25.07.2025 19:21 Ответить
+2
за оон взагалі питання нема.
гімно організація, безсильна і неспроможна ні на що.
забути - перекурити...
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25.07.2025 19:58 Ответить
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Це ще раз доводить що це не армія ,це злочинна терористична орда яка воює з мирним населенням і чого ж ви добились виродки , що вас всі ненавидять і проклинають ?
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25.07.2025 18:49 Ответить
А какой смысл вообще в ООН? Что они могут кроме выражения озабоченности? 🤔
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25.07.2025 18:52 Ответить
це прямий наслідок діяльності доні.
просто русня зрозуміла, що цей покидьок їхній і нічого він їм не зробить...
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25.07.2025 18:55 Ответить
Як завжди кремлівська кишенькова ООН, де доречі в цьому році головує рф, незважаючи на міжнародний статус країни-агресора та міжнародного терориста, висловила свою стурбованість та глибоке занепокоєння!
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25.07.2025 19:01 Ответить
оон, звичяйно, апендіцит невирізаний,
але в цьому разі з її висновками важко не погодитися.
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25.07.2025 19:16 Ответить
ООН, шо ти зробиш: похитаєш головою зі словами "Ай-яй-яй!" чи висловиш мастурбованість?
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25.07.2025 19:06 Ответить
ООН нині виконує роль всесвітньої книги скарг
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25.07.2025 19:21 Ответить
а для ООН цивільні що пішли в ЗСУ не цивільні вже..чи просто військові - не люди вже ..їх можна вбивати?!

що це бл..за логіка така ?!!!!
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25.07.2025 19:08 Ответить
ну не знаю, цивільний який взяв в руки зброю і пішов захищяти свою землю, вже наначебто і не цивільний,
а військовий оборонець своєї країни.
може щось не так розумію...
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25.07.2025 19:29 Ответить
і ? ..його можна вбивати ?

ООН же каже ай яй яй ..вбили цивільного ..а цивільний у формі вже не цивільний - їх не рахують?
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25.07.2025 19:37 Ответить
крім русні не можна вбивати нікого.
не український цивільний прийшов на кацапію,
а гнілозубі вдерлися в Україну.
уявіть собі що би було, якби український цивільний не взяв в руки зброю?
приклад на Банковій - це чюхно 4 рази рази ухилилося і тепер дітям,
яки за нього навіть не голосували, бо дитями щє були, виправляють полки напоржатих..
це щє шястя, шо у нас такі діти!
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25.07.2025 19:46 Ответить
*полки = помилки
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25.07.2025 19:48 Ответить
ну так ООН цивільних в Україні що вдягли піксель для ЗАХИСТУ - ООН не вважає за людей.
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25.07.2025 19:52 Ответить
за оон взагалі питання нема.
гімно організація, безсильна і неспроможна ні на що.
забути - перекурити...
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25.07.2025 19:58 Ответить
 
 