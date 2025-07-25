РФ усилила обстрелы: в ООН констатировали самое высокое за три года количество жертв среди гражданских в Украине

С начала нынешнего года количество жертв среди гражданского населения Украины в результате российских обстрелов достигло самого высокого уровня за аналогичные периоды в течение трех последних лет.

Об этом заявил помощник генсека ООН по делам Европы, Центральной Азии и Северной и Южной Америки Мирослав Енча во время заседания Совета Безопасности ООН в пятницу, 25 июля, передает "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что за последний месяц "ежедневные обстрелы украинских городов и сел ракетами и дронами со стороны Российской Федерации только усилились, нанося катастрофический ущерб гражданскому населению".

По словам Енчи, в июне количество жертв среди гражданских достигло пика за три года. Он добавил, что за первое полугодие 2025 года из-за обстрелов со стороны РФ убиты и ранены 6754 человека.

Также он рассказал, что в июле Россия выпустила по Украине не менее 5183 дальнобойных боеприпасов, в том числе рекордных 728 дронов 9 июля.

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"В последние недели под особенно мощными ударами находились Киев и исторический портовый город Одесса. Атаки с сотнями дронов и десятками ракет происходят ежедневно", - сказал Енча.

Представитель ООН сказал, что "в Украине сейчас нет безопасного места", поскольку РФ обстреливает и западные области Украины, которые подверглись самым масштабным воздушным атакам за все время полномасштабной войны.

По данным ООН, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли по меньшей мере 13 580 гражданских лиц, в том числе 716 детей, еще 34 115 гражданских, включая 2173 ребенка, получили ранения.

Енча подчеркнул, что международное право четко запрещает нападения на гражданских и гражданскую инфраструктуру.

"Мы решительно осуждаем все такие атаки", - подчеркнул он.

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