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Брекельманс о ночной атаке РФ на Украину: Это изменится только при условии большей военной поддержки

Брекельманс о нарушении пространства НАТО дронами и ракетами

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс осудил очередную ночную атаку России на Украину и заявил, что прекратить российский террор можно только путем увеличения военной помощи Украине и усиленного давления на РФ.

Об этом он сообщил в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Еще одна ночь российского террора в Украине. Люди в метро, жертвы и большие разрушения. Это изменится только при условии большей военной поддержки Украины и усиленного давления на Россию", - подчеркнул Брекельманс.

Он также добавил, что сегодня состоится онлайн-встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG), где будет обсуждаться предоставление дополнительной поддержки.

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Что предшествовало?

В Киеве по состоянию на 8 часов утра 21 июля известно о погибшем мужчине и шестерых пострадавших, среди которых 15-летняя девушка.

Ивано-Франковск также подвергся комбинированному удару с применением ракет и шахедов. В результате российской атаки травмированы 4 человека, среди них - ребенок.

В течение ночи российские оккупанты атаковали дронами и ракетами Киевскую область. В результате вражеского обстрела пострадавших нет. Последствия атаки фиксируют в двух районах области.

В результате ночной атаки частично повреждены 20 частных жилых зданий в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.

Ночью враг нанес 12 ударов беспилотниками по Киевскому району Харькова.

Российские оккупанты выпустили по Украине 450 целей - беспилотники различных типов и ракеты. Силами ПВО было сбито/подавлено 224 средства воздушного нападения.

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Автор: 

война в Украине (5289) Брекельманс Рубен (11)


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Ну так усиливайте, чего вы ждёте.
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21.07.2025 14:31 Ответить
4 год уже усиливают языком
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21.07.2025 15:32 Ответить
Это изменится только при появлении далекобийного оружия (пусть и украинского) и снятия всех ограничений на его использование
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21.07.2025 15:46 Ответить
 
 