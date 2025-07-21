Сикорский об ударе РФ по Украине: Путин продолжает издеваться над усилиями Трампа
Глава МИД Польши Радослав Сикорский отреагировал на массированный обстрел Украины в ночь на 21 июля 2025 года.
Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
"Путин все еще смеется над мирными усилиями президента США Дональда Трампа", - отметил он.
Напомним, российские войска атаковали столицу ракетами и БпЛА. Известно о погибшем мужчине и 8 пострадавших, в том числе 15-летней девушке.
Топ комментарии
+5 Andrew Moon
показать весь комментарий21.07.2025 12:04 Ответить Ссылка
+3 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий21.07.2025 12:03 Ответить Ссылка
+2 Яр Холодний
показать весь комментарий21.07.2025 12:18 Ответить Ссылка
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Буде , як було вже. Він введе 500% мита проти Китаю, Індії і вони у відповідь введуть. На цьому все закінчиться