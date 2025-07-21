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Новости Массированный ракетный обстрел
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Сикорский об ударе РФ по Украине: Путин продолжает издеваться над усилиями Трампа

Путин высмеивает усилия Трампа Заявление Сикорского

Глава МИД Польши Радослав Сикорский отреагировал на массированный обстрел Украины в ночь на 21 июля 2025 года.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Путин все еще смеется над мирными усилиями президента США Дональда Трампа", - отметил он.

Напомним, российские войска атаковали столицу ракетами и БпЛА. Известно о погибшем мужчине и 8 пострадавших, в том числе 15-летней девушке.

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Путин высмеивает усилия Трампа Заявление Сикорского

Автор: 

обстрел (28636) Польша (8576) путин владимир (31734) Сикорский Радослав (448) Трамп Дональд (6027)


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Топ комментарии
+5
Коли зрозумієш що Трамп з ху-йлом діють скоординовано і разом, то стане очевидним що вони обоє глузують з нас...
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21.07.2025 12:04 Ответить
+3
путлєр з усіх глузує
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21.07.2025 12:03 Ответить
+2
"Сміяться при слові "лопата"...": Дугін, трохи не "прямим текстом", запропонував Путіну винести з Мавзолею труп Леніна, і підготувать його для себе..."Я вже писав колись, що віра у Путіна - це як віра в Імператора. Вважаю, що нашому Імператору не вистачає низки атрибутів, які залишатимуть священною його роль в історії Росії. І майбутнє місце його поховання, місце поклоніння всім успіхам ******** Великої Росії - те, чого зараз дуже бракує".
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21.07.2025 12:18 Ответить
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путлєр з усіх глузує
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21.07.2025 12:03 Ответить
Коли зрозумієш що Трамп з ху-йлом діють скоординовано і разом, то стане очевидним що вони обоє глузують з нас...
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21.07.2025 12:04 Ответить
пилите мушки, копайте схованки, каждому воздасться по делам его
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21.07.2025 12:29 Ответить
Вчора Портников зрозуміло все пояснив стосовно так званих жорстких санкцій 3 вересня.
Буде , як було вже. Він введе 500% мита проти Китаю, Індії і вони у відповідь введуть. На цьому все закінчиться
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21.07.2025 12:11 Ответить
Портніков бовдур. Все вже закінчилось, навіть не починавшись і ніяких санкцій Трамп вводити не буде...
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21.07.2025 12:28 Ответить
"Сміяться при слові "лопата"...": Дугін, трохи не "прямим текстом", запропонував Путіну винести з Мавзолею труп Леніна, і підготувать його для себе..."Я вже писав колись, що віра у Путіна - це як віра в Імператора. Вважаю, що нашому Імператору не вистачає низки атрибутів, які залишатимуть священною його роль в історії Росії. І майбутнє місце його поховання, місце поклоніння всім успіхам ******** Великої Росії - те, чого зараз дуже бракує".
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21.07.2025 12:18 Ответить
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21.07.2025 12:21 Ответить
Та чому тільки з трампа з ЄС теж
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21.07.2025 12:18 Ответить
Вони ж також давали останнє китайське попередження оркам...
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21.07.2025 12:23 Ответить
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21.07.2025 12:20 Ответить
І шо ти зробиш?
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21.07.2025 12:43 Ответить
 
 