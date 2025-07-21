Сикорский об ударе РФ по Украине: Путин продолжает издеваться над усилиями Трампа

Глава МИД Польши Радослав Сикорский отреагировал на массированный обстрел Украины в ночь на 21 июля 2025 года.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Путин все еще смеется над мирными усилиями президента США Дональда Трампа", - отметил он.

Напомним, российские войска атаковали столицу ракетами и БпЛА. Известно о погибшем мужчине и 8 пострадавших, в том числе 15-летней девушке.

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