Сікорський про удар РФ по Україні: Путін продовжує глузувати із зусиль Трампа

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський відреагував на масований обстріл України в ніч на 21 липня 2025 року.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін все ще глузує з мирних зусиль президента США Дональда Трампа", - зазначив він.

Нагадаємо, російські війська атакували столицю ракетами та БпЛА. Відомо про загиблого чоловіка та 8 постраждалих, зокрема 15-річну дівчину.

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