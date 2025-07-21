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Новини Масований ракетний обстріл
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Сікорський про удар РФ по Україні: Путін продовжує глузувати із зусиль Трампа

Путін висміює зусилля Трампа Заява Сікорського

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський відреагував на масований обстріл України в ніч на 21 липня 2025 року.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін все ще глузує з мирних зусиль президента США Дональда Трампа", - зазначив він.

Нагадаємо, російські війська атакували столицю ракетами та БпЛА. Відомо про загиблого чоловіка та 8 постраждалих, зокрема 15-річну дівчину.

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Путін висміює зусилля Трампа Заява Сікорського

Автор: 

обстріл (29960) Польща (8703) путін володимир (24319) Сікорський Радослав (290) Трамп Дональд (6509)


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Топ коментарі
+7
Коли зрозумієш що Трамп з ху-йлом діють скоординовано і разом, то стане очевидним що вони обоє глузують з нас...
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21.07.2025 12:04 Відповісти
+4
путлєр з усіх глузує
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21.07.2025 12:03 Відповісти
+3
"Сміяться при слові "лопата"...": Дугін, трохи не "прямим текстом", запропонував Путіну винести з Мавзолею труп Леніна, і підготувать його для себе..."Я вже писав колись, що віра у Путіна - це як віра в Імператора. Вважаю, що нашому Імператору не вистачає низки атрибутів, які залишатимуть священною його роль в історії Росії. І майбутнє місце його поховання, місце поклоніння всім успіхам ******** Великої Росії - те, чого зараз дуже бракує".
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21.07.2025 12:18 Відповісти
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путлєр з усіх глузує
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21.07.2025 12:03 Відповісти
Коли зрозумієш що Трамп з ху-йлом діють скоординовано і разом, то стане очевидним що вони обоє глузують з нас...
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21.07.2025 12:04 Відповісти
пилите мушки, копайте схованки, каждому воздасться по делам его
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21.07.2025 12:29 Відповісти
раздался голос са старани паРаши
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21.07.2025 13:31 Відповісти
Вчора Портников зрозуміло все пояснив стосовно так званих жорстких санкцій 3 вересня.
Буде , як було вже. Він введе 500% мита проти Китаю, Індії і вони у відповідь введуть. На цьому все закінчиться
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21.07.2025 12:11 Відповісти
Портніков бовдур. Все вже закінчилось, навіть не починавшись і ніяких санкцій Трамп вводити не буде...
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21.07.2025 12:28 Відповісти
"Сміяться при слові "лопата"...": Дугін, трохи не "прямим текстом", запропонував Путіну винести з Мавзолею труп Леніна, і підготувать його для себе..."Я вже писав колись, що віра у Путіна - це як віра в Імператора. Вважаю, що нашому Імператору не вистачає низки атрибутів, які залишатимуть священною його роль в історії Росії. І майбутнє місце його поховання, місце поклоніння всім успіхам ******** Великої Росії - те, чого зараз дуже бракує".
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21.07.2025 12:18 Відповісти
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21.07.2025 12:21 Відповісти
Та чому тільки з трампа з ЄС теж
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21.07.2025 12:18 Відповісти
Вони ж також давали останнє китайське попередження оркам...
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21.07.2025 12:23 Відповісти
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21.07.2025 12:20 Відповісти
І шо ти зробиш?
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21.07.2025 12:43 Відповісти
 
 