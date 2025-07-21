Сікорський про удар РФ по Україні: Путін продовжує глузувати із зусиль Трампа
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський відреагував на масований обстріл України в ніч на 21 липня 2025 року.
Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
"Путін все ще глузує з мирних зусиль президента США Дональда Трампа", - зазначив він.
Нагадаємо, російські війська атакували столицю ракетами та БпЛА. Відомо про загиблого чоловіка та 8 постраждалих, зокрема 15-річну дівчину.
Топ коментарі
+7 Andrew Moon
показати весь коментар21.07.2025 12:04 Відповісти Посилання
+4 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар21.07.2025 12:03 Відповісти Посилання
+3 Яр Холодний
показати весь коментар21.07.2025 12:18 Відповісти Посилання
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Буде , як було вже. Він введе 500% мита проти Китаю, Індії і вони у відповідь введуть. На цьому все закінчиться