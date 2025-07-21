Брекельманс про нічну атаку РФ на Україну: Це зміниться лише за умови більшої військової підтримки

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс засудив чергову нічну атаку Росії на Україну та заявив, що припинити російський терор можна лише шляхом збільшення військової допомоги Україні та посиленого тиску на РФ.

Про це він повідомив у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Ще одна ніч російського терору в Україні. Люди в метро, жертви та великі руйнування. Це зміниться лише за умови більшої військової підтримки України та посиленого тиску на Росію", - наголосив Брекельманс.

Він також додав, що сьогодні відбудеться онлайн-зустріч Контактної групи з питань оборони України (UDCG), де обговорюватиметься надання додаткової підтримки.

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Що передувало?

У Києві станом на 8 годину ранку 21 липня відомо про загиблого чоловіка та шістьох потерпілих, серед яких 15-річна дівчина.

Івано-Франківськ також зазнав комбінованого удару із застосуванням ракет і шахедів. Внаслідок російської атаки травмовано 4 людей, серед них - дитина.

Протягом ночі російські окупанти атакували дронами та ракетами Київську область. Внаслідок ворожого обстрілу постраждалих немає. Наслідки атаки фіксують у двох районах області.

Внаслідок нічної атаки частково пошкоджено 20 приватних житлових будівель у Кам’янець-Подільському районі на Хмельниччині.

Вночі ворог завдав 12 ударів безпілотниками по Київському району Харкова.

Російські окупанти випустили по Україні 450 цілей - безпілотники різних типів та ракети. Силами ППО було збито/придушено 224 засоби повітряного нападу.

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