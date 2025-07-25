РФ посилила обстріли: в ООН констатували найвищу за три роки кількість жертв серед цивільних в Україні

Від початку нинішнього року кількість жертв серед цивільного населення України внаслідок російських обстрілів досягла найвищого рівня за аналогічні періоди впродовж трьох останніх років.

Про це заявив помічник генсека ООН у справах Європи, Центральної Азії та Північної й Південної Америки Мирослав Єнча під час засідання Ради Безпеки ООН у п’ятницю, 25 липня, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що за останній місяць "щоденні обстріли українських міст і сіл ракетами й дронами з боку Російської Федерації лише посилилися, завдаючи катастрофічної шкоди цивільному населенню".

За словами Єнчі, у червні кількість жертв серед цивільних сягнула піку за три роки. Він додав, що за перше півріччя 2025 року через обстріли з боку РФ вбито та поранено 6754 особи.

Також він розповів, що у липні Росія випустила по Україні щонайменше 5183 далекобійних боєприпаси, зокрема рекордних 728 дронів 9 липня.

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"Останніми тижнями під особливо потужними ударами перебували Київ та історичне портове місто Одеса. Атаки із сотнями дронів та десятками ракет відбуваються щодня", - сказав Єнча.

Представник ООН сказав, що "в Україні нині немає безпечного місця", оскільки РФ обстрілює і західні області України, які зазнали наймасштабніших повітряних атак за весь час повномасштабної війни.

За даними ООН, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинуло щонайменше 13 580 цивільних осіб, зокрема 716 дітей, ще 34 115 цивільних, включаючи 2173 дитини, зазнали поранень.

Єнча наголосив, що міжнародне право чітко забороняє напади на цивільних і цивільну інфраструктуру.

"Ми рішуче засуджуємо всі такі атаки", - наголосив він.

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