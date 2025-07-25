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Новини Масований ракетний обстріл
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РФ посилила обстріли: в ООН констатували найвищу за три роки кількість жертв серед цивільних в Україні

ООН про обстріли рф

Від початку нинішнього року кількість жертв серед цивільного населення України внаслідок російських обстрілів досягла найвищого рівня за аналогічні періоди впродовж трьох останніх років.

Про це заявив помічник генсека ООН у справах Європи, Центральної Азії та Північної й Південної Америки Мирослав Єнча під час засідання Ради Безпеки ООН у п’ятницю, 25 липня, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що за останній місяць  "щоденні обстріли українських міст і сіл ракетами й дронами з боку Російської Федерації лише посилилися, завдаючи катастрофічної шкоди цивільному населенню".

За словами Єнчі, у червні кількість жертв серед цивільних сягнула піку за три роки. Він додав, що за перше півріччя 2025 року через обстріли з боку РФ вбито та поранено 6754 особи.

Також він розповів, що у липні Росія випустила по Україні щонайменше 5183 далекобійних боєприпаси, зокрема рекордних 728 дронів 9 липня.

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"Останніми тижнями під особливо потужними ударами перебували Київ та історичне портове місто Одеса. Атаки із сотнями дронів та десятками ракет відбуваються щодня", - сказав Єнча.

Представник ООН сказав, що "в Україні нині немає безпечного місця", оскільки РФ обстрілює і західні області України, які зазнали наймасштабніших повітряних атак за весь час повномасштабної війни.

За даними ООН, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинуло щонайменше 13 580 цивільних осіб, зокрема 716 дітей, ще 34 115 цивільних, включаючи 2173 дитини, зазнали поранень.

Єнча наголосив, що міжнародне право чітко забороняє напади на цивільних і цивільну інфраструктуру.

"Ми рішуче засуджуємо всі такі атаки", - наголосив він.

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Автор: 

обстріл (30015) ООН (3406) росія (66849)


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Топ коментарі
+2
ООН нині виконує роль всесвітньої книги скарг
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25.07.2025 19:21 Відповісти
+2
за оон взагалі питання нема.
гімно організація, безсильна і неспроможна ні на що.
забути - перекурити...
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25.07.2025 19:58 Відповісти
+1
Це ще раз доводить що це не армія ,це злочинна терористична орда яка воює з мирним населенням і чого ж ви добились виродки , що вас всі ненавидять і проклинають ?
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25.07.2025 18:49 Відповісти
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Це ще раз доводить що це не армія ,це злочинна терористична орда яка воює з мирним населенням і чого ж ви добились виродки , що вас всі ненавидять і проклинають ?
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25.07.2025 18:49 Відповісти
А какой смысл вообще в ООН? Что они могут кроме выражения озабоченности? 🤔
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25.07.2025 18:52 Відповісти
це прямий наслідок діяльності доні.
просто русня зрозуміла, що цей покидьок їхній і нічого він їм не зробить...
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25.07.2025 18:55 Відповісти
Як завжди кремлівська кишенькова ООН, де доречі в цьому році головує рф, незважаючи на міжнародний статус країни-агресора та міжнародного терориста, висловила свою стурбованість та глибоке занепокоєння!
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25.07.2025 19:01 Відповісти
оон, звичяйно, апендіцит невирізаний,
але в цьому разі з її висновками важко не погодитися.
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25.07.2025 19:16 Відповісти
ООН, шо ти зробиш: похитаєш головою зі словами "Ай-яй-яй!" чи висловиш мастурбованість?
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25.07.2025 19:06 Відповісти
ООН нині виконує роль всесвітньої книги скарг
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25.07.2025 19:21 Відповісти
а для ООН цивільні що пішли в ЗСУ не цивільні вже..чи просто військові - не люди вже ..їх можна вбивати?!

що це бл..за логіка така ?!!!!
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25.07.2025 19:08 Відповісти
ну не знаю, цивільний який взяв в руки зброю і пішов захищяти свою землю, вже наначебто і не цивільний,
а військовий оборонець своєї країни.
може щось не так розумію...
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25.07.2025 19:29 Відповісти
і ? ..його можна вбивати ?

ООН же каже ай яй яй ..вбили цивільного ..а цивільний у формі вже не цивільний - їх не рахують?
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25.07.2025 19:37 Відповісти
крім русні не можна вбивати нікого.
не український цивільний прийшов на кацапію,
а гнілозубі вдерлися в Україну.
уявіть собі що би було, якби український цивільний не взяв в руки зброю?
приклад на Банковій - це чюхно 4 рази рази ухилилося і тепер дітям,
яки за нього навіть не голосували, бо дитями щє були, виправляють полки напоржатих..
це щє шястя, шо у нас такі діти!
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25.07.2025 19:46 Відповісти
*полки = помилки
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25.07.2025 19:48 Відповісти
ну так ООН цивільних в Україні що вдягли піксель для ЗАХИСТУ - ООН не вважає за людей.
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25.07.2025 19:52 Відповісти
за оон взагалі питання нема.
гімно організація, безсильна і неспроможна ні на що.
забути - перекурити...
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25.07.2025 19:58 Відповісти
 
 