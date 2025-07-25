РФ посилила обстріли: в ООН констатували найвищу за три роки кількість жертв серед цивільних в Україні
Від початку нинішнього року кількість жертв серед цивільного населення України внаслідок російських обстрілів досягла найвищого рівня за аналогічні періоди впродовж трьох останніх років.
Про це заявив помічник генсека ООН у справах Європи, Центральної Азії та Північної й Південної Америки Мирослав Єнча під час засідання Ради Безпеки ООН у п’ятницю, 25 липня, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що за останній місяць "щоденні обстріли українських міст і сіл ракетами й дронами з боку Російської Федерації лише посилилися, завдаючи катастрофічної шкоди цивільному населенню".
За словами Єнчі, у червні кількість жертв серед цивільних сягнула піку за три роки. Він додав, що за перше півріччя 2025 року через обстріли з боку РФ вбито та поранено 6754 особи.
Також він розповів, що у липні Росія випустила по Україні щонайменше 5183 далекобійних боєприпаси, зокрема рекордних 728 дронів 9 липня.
"Останніми тижнями під особливо потужними ударами перебували Київ та історичне портове місто Одеса. Атаки із сотнями дронів та десятками ракет відбуваються щодня", - сказав Єнча.
Представник ООН сказав, що "в Україні нині немає безпечного місця", оскільки РФ обстрілює і західні області України, які зазнали наймасштабніших повітряних атак за весь час повномасштабної війни.
За даними ООН, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинуло щонайменше 13 580 цивільних осіб, зокрема 716 дітей, ще 34 115 цивільних, включаючи 2173 дитини, зазнали поранень.
Єнча наголосив, що міжнародне право чітко забороняє напади на цивільних і цивільну інфраструктуру.
"Ми рішуче засуджуємо всі такі атаки", - наголосив він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
просто русня зрозуміла, що цей покидьок їхній і нічого він їм не зробить...
але в цьому разі з її висновками важко не погодитися.
що це бл..за логіка така ?!!!!
а військовий оборонець своєї країни.
може щось не так розумію...
ООН же каже ай яй яй ..вбили цивільного ..а цивільний у формі вже не цивільний - їх не рахують?
не український цивільний прийшов на кацапію,
а гнілозубі вдерлися в Україну.
уявіть собі що би було, якби український цивільний не взяв в руки зброю?
приклад на Банковій - це чюхно 4 рази рази ухилилося і тепер дітям,
яки за нього навіть не голосували, бо дитями щє були, виправляють полки напоржатих..
це щє шястя, шо у нас такі діти!
гімно організація, безсильна і неспроможна ні на що.
забути - перекурити...