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Новини поставки зброї
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Чим більше буде військових поставок Україні, тим більше буде ударів по її території, - в. о. постійного представника РФ при ООН Полянський

полянський

25 липня Радбез ООН зібрався для обговорення російських обстрілів та гуманітарної ситуації в Україні. В. о. постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський зробив зухвалу заяву про удари по українських містах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію виступу росіянина.

"Ми знищували, знищуємо і будемо знищувати військову інфраструктуру "київського режиму" в рамках демілітаризації цієї країни, яка є однією з цілей нашої "сво". Ми не б'ємо по цивільних об'єктах", – сказав він.

Зі слів Полянського, Росія не воює з цивільними мешканцями, а воює з "київським режимом". Він пригрозив, що чим більше буде військових поставок Україні, тим більше буде ударів.

"Це не наш вибір, ми давно і послідовно пропонували вирішити "українську кризу" у через дипломатію", – зазначив він.

Росіянин сказав, що 31 липня відбудеться наступне засідання Радбезу ООН по Україні.

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Автор: 

армія рф (18284) обстріл (30030) росія (66861)


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Топ коментарі
+27
Але ж тим більше буде і ударів по Мацковії....І на фронті хороших расєянцев побільшає.
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26.07.2025 10:46 Відповісти
+21
Чому ми не знищуємо військову інфраструктуру фашистського московського режиму? Чому не горять НПЗ?
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26.07.2025 10:46 Відповісти
+20
Корупція на найвищих щаблях влади не дає робити ні ракети ні далекобійні дрони,розкрадання бюджету йде на мільярди гривень.Ви згадайте у нас за пів року не було ні однієї більш меньш хорошої ракетної атаки по кацапма.Та Хусіти на осліках би за пів року би скліпали ракет більше у своїх пустелях та в печерах чим Україна.Думайте де гроші тепер
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26.07.2025 10:55 Відповісти
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Але ж тим більше буде і ударів по Мацковії....І на фронті хороших расєянцев побільшає.
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26.07.2025 10:46 Відповісти
вже потрібно бити по путіну
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26.07.2025 10:50 Відповісти
дати тобі різочку, відшмагай його.
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26.07.2025 10:54 Відповісти
нахера ти глузуєш
ти фанат пу?
ідіот чи шо
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26.07.2025 11:30 Відповісти
глузуємо, бо вофка язиком вже щонайменше сотню балістичних чи то Громів, чи Сапсанів наворочав.

.
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26.07.2025 11:37 Відповісти
ідот це людина із світу рожевих поні
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26.07.2025 11:49 Відповісти
по перше ти не знаєш хто такий той Ігор Ляшенко, він же раніше був тут під ніком Igor L, і дуже любив писати всяку фігню, що треба робити, мнив себе великим специаліздом і військовим тактиком, стратегом, за що з нього насміхались. тому й глузую з нього.
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26.07.2025 11:57 Відповісти
Хороших руззькіх НЕ буває ні на фронті, НІ в тилу!

"Убей немца руззького !"
інакше він тебе уб'є, якщо навіть мале, то виросте і припхається в Україну вбивати

.
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26.07.2025 11:20 Відповісти
Чому ми не знищуємо військову інфраструктуру фашистського московського режиму? Чому не горять НПЗ?
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26.07.2025 10:46 Відповісти
Корупція на найвищих щаблях влади не дає робити ні ракети ні далекобійні дрони,розкрадання бюджету йде на мільярди гривень.Ви згадайте у нас за пів року не було ні однієї більш меньш хорошої ракетної атаки по кацапма.Та Хусіти на осліках би за пів року би скліпали ракет більше у своїх пустелях та в печерах чим Україна.Думайте де гроші тепер
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26.07.2025 10:55 Відповісти
Мабуть тому, що ви не у війську, нікому підказать як правильно бити🤗
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26.07.2025 13:30 Відповісти
єрмачки з різними арахаміями не дозволяють...
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26.07.2025 10:55 Відповісти
А чого ти хочеш, там їхні підприємства
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26.07.2025 11:12 Відповісти
оце питання, що дуже турбує, а їх в зоні досяжності тьма, але чомусь вже не горять, а мали би бути знищені і вже давно. але, чомусь останнім часом не чутно.
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26.07.2025 10:55 Відповісти
Мабуть, тому, що й не горять наші електростанції. Думаю, є домовленість.
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26.07.2025 10:57 Відповісти
недавні була зруйнована українська ТЕС

.
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26.07.2025 11:22 Відповісти
але зараз жирна ціль аеропорти, особливо в мацкві, бо логістика побудована так, що треба майже обов'язково летіти через мацкву

.
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26.07.2025 11:32 Відповісти
домовленостями не виграеш
колоса треба бити слабкому місцю
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26.07.2025 11:31 Відповісти
Які електростанції, атомні? Ну нехай спробують.
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26.07.2025 12:03 Відповісти
Ти новин не читаєш,чи що? І нпз,і військова інфраструктура,і воєнні заводи. То ж не свисти й не потребуй уваги до своїх дописів.
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26.07.2025 12:35 Відповісти
Отуєвша підарасня у квазі дохломатів в ООН. Це якийто сюрреалізм.
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26.07.2025 10:49 Відповісти
Це не люди,це дикий прайд. Бо людина думає,а ці виродки насичуються мясом.
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26.07.2025 10:52 Відповісти
Мааацква должна выглядеть так.
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26.07.2025 10:52 Відповісти
А ещё лучше- так...
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26.07.2025 10:54 Відповісти
спочатку вивезти звідти все ними награбоване в Україні, історичні, культурні цінності, а тоді отак. але якщо будуть пручатися, то фіг на них, отак.
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26.07.2025 11:06 Відповісти
Ніт.
Ви забули посипати сілью, а це обов*язково.
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26.07.2025 11:08 Відповісти
Можно и посыпать, и даже с горкой.
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26.07.2025 11:12 Відповісти
для всіх цих "вєсьолих картинок" на раззєї потрібна політична воля, а не боротьба з НАБУ та САП, щоб спасти кумів міндича-чернишова, сожитєля по бункєру андрушу та себе коханого

.
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26.07.2025 11:27 Відповісти
Щоб була політична воля то потрібен контроль, тотальний.
Контроль самих українців які вибирають обранців у депутати.
Виборець не за гречку повинен вибирати.
Виборець під час чергового "шкандалю" повинен завітати чи зателефонувати свому депутату.
І запитати його, депутата, -"а що це таке робиться і чому він висловися "за" за такий гівняний законопроект.
І лише тоді наступить час коли депутати перестануть бути просто кнопкодавами.
Я позавчора впіймав "кріндж" : мер міста Мукачево є Балога.
20 років боротьби з корупцією просто коту під хвіст.
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26.07.2025 11:37 Відповісти
Балога - син Балоги
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26.07.2025 13:22 Відповісти
гірше, там цілий клан.
За який голосують громадяни України.
На мій жаль.
А ще гляньте події які були там в липні 15 іх підрозділом "Сонечко".
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26.07.2025 13:38 Відповісти
Согласен с Вами, но политической воле должно предшествовать физическое уничтожение парашной агентуры в *ОПе в первую очередь и развешивание её на Майдане. Можно вверх ногами.
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26.07.2025 11:51 Відповісти
А от тут усе гарно)
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26.07.2025 11:30 Відповісти
Бо бяться західної зброї- от і ниють
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26.07.2025 10:52 Відповісти
де "довга рука" Заходу?

були Скальпи та Атакамси, але тільки для ударів по ТОТ

.
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26.07.2025 11:29 Відповісти
Цей підор нічого не попутав? - послухати - то Україна агресор
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26.07.2025 10:54 Відповісти
а нічого було нападати на хлопчиків в трусиках)))
Минулої літа мединський презентував новий підручник історії рашки (так саме той саме мединський).
Там було написано шо сралін вигнав і депортував Ічкерійців тому що вони зрадили ссср.
Потім з мединським "побалакали" кадировці.
Історія зі зрадою ічкерійців ссср зникла з підручника історії.)))
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26.07.2025 11:03 Відповісти
Палянскій стиснув ягодіци. Значить бʼємо густо.
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26.07.2025 10:55 Відповісти
А нельзя так. Чем больше этот хер будет *****… тем больше он лично будет получать по **..у
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26.07.2025 10:55 Відповісти
На понт бере ***** уйла.
Бере на понт-значить сцикує.
Коли кацап сцикує то добре.
Давайте більше.))
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26.07.2025 10:58 Відповісти
Воно би таке без санкції ху...ла, не говорило. А ху...лу в бункері пофіг, головне щоб валізи були
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26.07.2025 11:19 Відповісти
от саме ху-лу і не пофіг.
Уявіть собі що завтра закінчилась війна.
Та він тут же ж впіймає головою "табакерку" від задоволених функціонерів.
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26.07.2025 11:43 Відповісти
Ніщі кацапські чурки ще здатні чинити террор тільки завдяки Китаю!
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26.07.2025 10:58 Відповісти
Ну а що, дожили. На засіданні ООН країна-член радбезу прямою мовою признається у вчинені військових злочинів.
Планету можна закривати на карантин, де там той астероїд, вже зачекались.
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26.07.2025 11:01 Відповісти
ЛЮДИНА В ООН КАЖЕ ПРО УДАРИ ПО ЛЮДЯМ.....і всім норм і всім зашибісь і ця країна не лише в ООН але і має вето на все підряд.
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26.07.2025 11:01 Відповісти
Кацапія в ООН незаконо і всім пох.
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26.07.2025 11:04 Відповісти
Китаю не пох....
Китай не допустить

.
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26.07.2025 11:34 Відповісти
О як пердолить та корчить кацапів.
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26.07.2025 11:03 Відповісти
Терористи погрожують цих варварів взагалі немало бути в ООН ,уявімо собі гітлеровські представники погрожують в Лізі націй ,це ще раз підтверджує бездіяльність МЗС, вони навіт не наважатся вимовити слово рашиський злочиний режим.
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26.07.2025 11:08 Відповісти
Ну тоді ми маємо повне право знищувати військову інфраструктуру на території болот. І якщо "випадково" влучимо по цивільній, то потім будемо казати, що ми по цивільним об'єктам не б'ємо.
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26.07.2025 11:14 Відповісти
Самое обидно - это то, что кроме едких фразок-шуточек в соцсетях, реально ответить нам нечем.
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26.07.2025 11:14 Відповісти
Чому ху.... лостан набирає дебілів ООН, да і інші країни теж. Бо таку заяву на міжнародному рівні може тільки дерьмо, а дозволити таке казати можуть тільки бездушні люди.
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26.07.2025 11:16 Відповісти
черговий криворотов за бажання кацапії до миру - чюто перечюто.
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26.07.2025 11:18 Відповісти
Оце уся суть сруських,вони не можуть воювати з сильними,воюють тільки з слабшими,меншими,і то обісрались по самі вуха.
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26.07.2025 11:18 Відповісти
А що буде при менших поставка?((Окупація,фільтрація,концтабори та тюрми,розстріли.
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26.07.2025 11:19 Відповісти
all of the above
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26.07.2025 11:22 Відповісти
Судячи з коментів психіатр міг би поставити більшості діагноз - біполярний розлад або паралогічне мислення.
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26.07.2025 12:11 Відповісти
"Коментар "Судячи з коментів психіатр міг би поставити...":
Це саркастичне узагальнення на кшталт: "ви всі неадеквати" або "що ви тут городите".
Людина не дає логічного аргументу, не веде діалогу, а просто знецінює позицію опонентів, посилаючись на "психіатрію" як образу."))))
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26.07.2025 12:49 Відповісти
"🎯 Що це тоді?
Це пасивно-агресивний спосіб придушити обговорення, не вступаючи в аргумент:
Людина не спростовує твою логіку ("менші поставки = окупація"), бо заперечити це складно.
Натомість вона намагається дискредитувати всіх, натякаючи на "психічну неадекватність" коментаторів.")))
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26.07.2025 12:50 Відповісти
"💡 Що можна відповісти (якщо взагалі варто):
Спокійно, без емоцій:
Якщо у вас є логічна відповідь на те, що буде при менших поставках, - поділіться. А психіатрією краще не розкидатися, це не додає аргументів.
Або просто не реагувати - бо комент типу "всі ви психи" більше говорить про того, хто це пише, ніж про тих, до кого він звертається.")))
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26.07.2025 12:52 Відповісти
Цей під@р скоро здохне - можна вважати, що це він з кабзоном патякає.
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26.07.2025 11:23 Відповісти
Москалі таки ж не вміють навіть брехати до ладу.

"Чим більше буде військових поставок Україні, тим більше буде ударів по її території".

Якби ця формула діяла, то мала б діяти й зворотна:

"Чим менше буде військових поставок Україні, тим менше буде ударів по її території"…

Але таке наобіцяти навіть у цього козла язик не повернувся.
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26.07.2025 11:24 Відповісти
***** 🤮...йклмн .. та скільки можна слухати цю х..ню .?
Вже майже 3.5 років йде війна , 3.5 р кацапня меле одне й те ж саме , а змі як навмисно 3.5 років повторюють її маячню це чи не щодня .
День сурка якийсь . По всіх соцмережах . Або таке враження що заїла платівка на патефоні , а ти прив'язаний до стільця і не можеш підійти щоб його вирубити ..
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26.07.2025 11:31 Відповісти
в 14 р.поставок не було ... в 19р поставили президента 🤡 кремлівського холуя ...підсумку війна 22р ...тому Україні потрібно знищити зеленську ОПу ,та мати багато зброї , зі своєю ЯО ...
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26.07.2025 11:56 Відповісти
Раньше вообще не было поставок западного вооружения, но ***** начал войну захватив Крым и Донбас!!!! Так шо не ***** ***** дырявое!!!
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26.07.2025 12:09 Відповісти
пусічька яка! так би вони нас потихеньку, майже ніжно по бомбочці, по бомбочці повбивали, а так от доводиться напружуватися
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26.07.2025 12:25 Відповісти
Выродок.
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26.07.2025 12:38 Відповісти
Не буває '''харошіх рузькіх'' є тільки цифри статистики корисного перегною із Мацковії та Пітеру на наших щедрих полях, садах і лісах.
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26.07.2025 12:39 Відповісти
чмоня ОБІСРЕШСЯ.
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26.07.2025 12:54 Відповісти
Цей руснявий ультиматум відбивається тільки одним способом, в Україну повинна прийти єдина поставка, піся застосування якої у русні надовго відпаде бажання погрожувати своїми іржавими причиндалами. Такі "поставки" в США є. Так що ду-май-те і не вступайте в дискусії з козломордими.
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26.07.2025 13:03 Відповісти
Значит хорошие сапоги, Надо брать.
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26.07.2025 13:10 Відповісти
А чого раша досі у Радбезу ? Гнати вбивцю у шію
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26.07.2025 13:19 Відповісти
 
 