Чим більше буде військових поставок Україні, тим більше буде ударів по її території, - в. о. постійного представника РФ при ООН Полянський
25 липня Радбез ООН зібрався для обговорення російських обстрілів та гуманітарної ситуації в Україні. В. о. постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський зробив зухвалу заяву про удари по українських містах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію виступу росіянина.
"Ми знищували, знищуємо і будемо знищувати військову інфраструктуру "київського режиму" в рамках демілітаризації цієї країни, яка є однією з цілей нашої "сво". Ми не б'ємо по цивільних об'єктах", – сказав він.
Зі слів Полянського, Росія не воює з цивільними мешканцями, а воює з "київським режимом". Він пригрозив, що чим більше буде військових поставок Україні, тим більше буде ударів.
"Це не наш вибір, ми давно і послідовно пропонували вирішити "українську кризу" у через дипломатію", – зазначив він.
Росіянин сказав, що 31 липня відбудеться наступне засідання Радбезу ООН по Україні.
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ти фанат пу?
ідіот чи шо
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"Убей
немцаруззького !"
інакше він тебе уб'є, якщо навіть мале, то виросте і припхається в Україну вбивати
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колоса треба бити слабкому місцю
Ви забули посипати сілью, а це обов*язково.
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Контроль самих українців які вибирають обранців у депутати.
Виборець не за гречку повинен вибирати.
Виборець під час чергового "шкандалю" повинен завітати чи зателефонувати свому депутату.
І запитати його, депутата, -"а що це таке робиться і чому він висловися "за" за такий гівняний законопроект.
І лише тоді наступить час коли депутати перестануть бути просто кнопкодавами.
Я позавчора впіймав "кріндж" : мер міста Мукачево є Балога.
20 років боротьби з корупцією просто коту під хвіст.
За який голосують громадяни України.
На мій жаль.
А ще гляньте події які були там в липні 15 іх підрозділом "Сонечко".
були Скальпи та Атакамси, але тільки для ударів по ТОТ
.
Минулої літа мединський презентував новий підручник історії рашки (так саме той саме мединський).
Там було написано шо сралін вигнав і депортував Ічкерійців тому що вони зрадили ссср.
Потім з мединським "побалакали" кадировці.
Історія зі зрадою ічкерійців ссср зникла з підручника історії.)))
Бере на понт-значить сцикує.
Коли кацап сцикує то добре.
Давайте більше.))
Уявіть собі що завтра закінчилась війна.
Та він тут же ж впіймає головою "табакерку" від задоволених функціонерів.
Планету можна закривати на карантин, де там той астероїд, вже зачекались.
Китай не допустить
.
Це саркастичне узагальнення на кшталт: "ви всі неадеквати" або "що ви тут городите".
Людина не дає логічного аргументу, не веде діалогу, а просто знецінює позицію опонентів, посилаючись на "психіатрію" як образу."))))
Це пасивно-агресивний спосіб придушити обговорення, не вступаючи в аргумент:
Людина не спростовує твою логіку ("менші поставки = окупація"), бо заперечити це складно.
Натомість вона намагається дискредитувати всіх, натякаючи на "психічну неадекватність" коментаторів.")))
Спокійно, без емоцій:
Якщо у вас є логічна відповідь на те, що буде при менших поставках, - поділіться. А психіатрією краще не розкидатися, це не додає аргументів.
Або просто не реагувати - бо комент типу "всі ви психи" більше говорить про того, хто це пише, ніж про тих, до кого він звертається.")))
"Чим більше буде військових поставок Україні, тим більше буде ударів по її території".
Якби ця формула діяла, то мала б діяти й зворотна:
"Чим менше буде військових поставок Україні, тим менше буде ударів по її території"…
Але таке наобіцяти навіть у цього козла язик не повернувся.
Вже майже 3.5 років йде війна , 3.5 р кацапня меле одне й те ж саме , а змі як навмисно 3.5 років повторюють її маячню це чи не щодня .
День сурка якийсь . По всіх соцмережах . Або таке враження що заїла платівка на патефоні , а ти прив'язаний до стільця і не можеш підійти щоб його вирубити ..