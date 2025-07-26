Чим більше буде військових поставок Україні, тим більше буде ударів по її території, - в. о. постійного представника РФ при ООН Полянський

25 липня Радбез ООН зібрався для обговорення російських обстрілів та гуманітарної ситуації в Україні. В. о. постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський зробив зухвалу заяву про удари по українських містах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію виступу росіянина.

"Ми знищували, знищуємо і будемо знищувати військову інфраструктуру "київського режиму" в рамках демілітаризації цієї країни, яка є однією з цілей нашої "сво". Ми не б'ємо по цивільних об'єктах", – сказав він.

Зі слів Полянського, Росія не воює з цивільними мешканцями, а воює з "київським режимом". Він пригрозив, що чим більше буде військових поставок Україні, тим більше буде ударів.

"Це не наш вибір, ми давно і послідовно пропонували вирішити "українську кризу" у через дипломатію", – зазначив він.

Росіянин сказав, що 31 липня відбудеться наступне засідання Радбезу ООН по Україні.

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