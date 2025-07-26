После протестов чувствую огромную ношу ответственности, - директор НАБУ Кривонос
Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос уверен, что после принятия нового закона, который восстановит независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, атаки на эти органы со стороны власти не прекратятся.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Суспільному" сообщил глава НАБУ Семен Кривонос.
"Я понимаю запрос и страшную ответственность перед украинским обществом. Если сейчас этот поданный Зеленским закон будет принят, на нас ложится огромная ответственность! Я хочу сохранить коммуникацию и с независимыми медиа, и с украинским обществом. Чтобы разрушить стену непонятности того, чем мы занимаемся. Эта стена искусственно построена теми, кто проплачивает грязную компанию в Telegram-каналах", - подчеркнул Кривонос.
Он отметил, что перед ним и Национальным антикоррупционным бюро стоит огромная ответственность после того, как большое количество людей вышли на улицы.
"Я точно не должен предать тех людей, которые вышли на улицы. Это понимают все работники НАБУ. Потому что люди вышли не за меня, не за работников НАБУ - они вышли за справедливость. И этот запрос, сформированный такими молодыми людьми - он и вдохновляет, и придает дополнительный огромный груз ответственности. Этот груз и положительное давление - гораздо больше, чем мы пережили в течение этих последних 10 дней или в предыдущие годы", - добавил Кривонос.
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Виводь на чисту воду мерзоту, а не мни яйця в кишенях.
Не час просто блаблабла.
Доведи свою корисність українцям.
Ну то гайда до шахти або каменярні - троха відпочинеш!
А в Сирії, не теревені розводять, а дієво розвішують, без дороговартісних посад умНАЗК і САП, а просто, автокранами!!
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Міндіч кинув і Коломойського.
Як взагалі з'явився Міндіч у Зеленського? Він був давнім «співробітником» Коломойського.
У Ігоря Валерійовича не дуже системний бізнес. Тобто, там немає вертикальної компанії, холдингу чи великої кількості працівників, які відповідають за напрямки і так далі.
Там - такий собі хаос. Але навіть у цьому хаосі в Коломойського було кілька людей, на яких були записані великі шматки бізнесу.
Міндіч був одним із таких. Найближчих.
Як тільки Коломойського взяли - Міндіч прийшов до Зе і злив усе.
Після цього більша частина всього, чим володів Коломойський, перейшла до Офісу Президента (і трохи йому, Міндічу, залишилось).
Ну, ви розумієте, чому найближчий бізнес-партнер Коломойського дозволив тепер проводити запис у квартирі Міндіча? Відправити
І ще невелике послання до Зеленського. Зазвичай люди, які зрадили один раз, зрадять і вдруге. Тому не здивуюсь, якщо побачимо Міндіча в НАБУ, де він дає покази.
Каса все ближче, Володимире Олександровичу."
А люди усе побачать і зроблять висновки.