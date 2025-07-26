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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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После протестов чувствую огромную ношу ответственности, - директор НАБУ Кривонос

Кривонос об обысках у сотрудников НАБУ

Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос уверен, что после принятия нового закона, который восстановит независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, атаки на эти органы со стороны власти не прекратятся.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Суспільному" сообщил глава НАБУ Семен Кривонос.

"Я понимаю запрос и страшную ответственность перед украинским обществом. Если сейчас этот поданный Зеленским закон будет принят, на нас ложится огромная ответственность! Я хочу сохранить коммуникацию и с независимыми медиа, и с украинским обществом. Чтобы разрушить стену непонятности того, чем мы занимаемся. Эта стена искусственно построена теми, кто проплачивает грязную компанию в Telegram-каналах", - подчеркнул Кривонос.

Он отметил, что перед ним и Национальным антикоррупционным бюро стоит огромная ответственность после того, как большое количество людей вышли на улицы.

"Я точно не должен предать тех людей, которые вышли на улицы. Это понимают все работники НАБУ. Потому что люди вышли не за меня, не за работников НАБУ - они вышли за справедливость. И этот запрос, сформированный такими молодыми людьми - он и вдохновляет, и придает дополнительный огромный груз ответственности. Этот груз и положительное давление - гораздо больше, чем мы пережили в течение этих последних 10 дней или в предыдущие годы", - добавил Кривонос.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ и ГБР провели более 80 обысков у более 20 сотрудников НАБУ, - Кривонос

Автор: 

НАБУ (4444) Кривонос Семен (48)


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Топ комментарии
+7
Аудит на стіл про роботу НАБУ за 10 р
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26.07.2025 12:41 Ответить
+5
То №баш зо скажений.
Виводь на чисту воду мерзоту, а не мни яйця в кишенях.
Не час просто блаблабла.
Доведи свою корисність українцям.
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26.07.2025 12:44 Ответить
+5
"люди вийшли не за мене, не за працівників НАБУ ― вони вийшли за справедливість" - і це правда. То ж, першим ділом - вичистити треба СВОЇ "Авгієви стайні", вигнати(посадити) весь відвертий непотріб, яким просякнуте НАБУ ще з часів, коли "грантожери" туди понапихали всю ту шушеру, вигнати тих, хто виконував політичні забаганки і бігали за тими, на кого вказувала влада, а основних корупціонерів(всю верхівку влади) вони...не помічали. Ось тоді і буде від народа і повага, і захист, і співпраця. А так, все це, поки що, виглядає тільки, як красиві фрази без усякого "вихлопу" під час чергового "жабо-гадюкінга" в перерозподілі влади і впливу. А те, що у тих же очількиків НАБУ і САП така мета(влада і вплив) стоїть на першому місці, вже ні для кого не є секретом. Виконуйте самі закони і примушуйте інших жити по закону і буде вам і честь, і слава.
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26.07.2025 12:47 Ответить
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Аудит на стіл про роботу НАБУ за 10 р
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26.07.2025 12:41 Ответить
Раніше ложили вони член з приборома от теперКрім пістежа немає шо покласти
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26.07.2025 12:44 Ответить
Нова методичка від ОПи Єрмака? 😏
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26.07.2025 13:09 Ответить
Питання від мене - їх КПД за 10 р
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26.07.2025 13:13 Ответить
Пояснюю, як дитині, якій 3 роки: кіт у коморі не може апріорі з'їсти всіх мишей, але миші без кота можуть з' їсти весь урожай. Завдання кота - ганяти мишей і через переляк оберігати врожай. Звичайно, кількадесят зерен пшениці миші таки з'їдчть, але без кота їх розплодилося б більше і з' їли б вони все. Так зрозуміло, чи ввімкнете Гугл і наберете у пошуку "найбільш резонансні справи НАБУ за останні роки"?
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26.07.2025 13:19 Ответить
Вмикаєм Гугл і читаєм якого можновладця вони засудили за 10 р - чи це не входить в їх обов"язки - чи в них спортивна рибалка - зловив - нажахав і відпустив а чого відпустив? - бо їх доказова база слабенька і адвокат іх посилає нах
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26.07.2025 13:26 Ответить
Тепер пояснюю однорічній дитині - судять у нас суди і вирок дають суди. Це як мама дала татові гроші, щоб купив кіло цукерок. Але тато цукерок не купив, хоча гроші мав. Просто купив пляшку горілки. Це мама винна, що дитина не отримала цукурки? Ви схоже останні десять років перебували в комі і нічого не чули про Печерський суд, Окружний суд судді Вовка і інші "чесні і непідкупні суди". До речі, Князєва, голову Верховного суду на хабарі взяли таки набушники. Це я пишу не для вас - у вас методичка, це я пишу для тих, хто читає коментарі, щоб розібратися у ситуації і зто розуміє, якщо у тєлєгрампомийках Банкової синхронно мочать НАБУ і САП, якщо правки до щовсім лівого закону про ліквідацію незалежності цих інституцій подає українофоб Максік Бужанський а за голосують опзж і майбази Коломойського, то відповідь очевидна.
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26.07.2025 13:41 Ответить
Ви упоротий? - там сотні детективів які за ці роки проїли /зарплата/ більше чим принесли користі державі
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26.07.2025 13:46 Ответить
Тягар вагою 760 мм рт. ст.?????🤣🤣🤣🤣переживеш
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26.07.2025 12:42 Ответить
То №баш зо скажений.
Виводь на чисту воду мерзоту, а не мни яйця в кишенях.
Не час просто блаблабла.
Доведи свою корисність українцям.
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26.07.2025 12:44 Ответить
Після протестів відчуваю величезний тягар відповідальності, - директор НАБУ Кривонос

Ну то гайда до шахти або каменярні - троха відпочинеш!
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26.07.2025 12:46 Ответить
"люди вийшли не за мене, не за працівників НАБУ ― вони вийшли за справедливість" - і це правда. То ж, першим ділом - вичистити треба СВОЇ "Авгієви стайні", вигнати(посадити) весь відвертий непотріб, яким просякнуте НАБУ ще з часів, коли "грантожери" туди понапихали всю ту шушеру, вигнати тих, хто виконував політичні забаганки і бігали за тими, на кого вказувала влада, а основних корупціонерів(всю верхівку влади) вони...не помічали. Ось тоді і буде від народа і повага, і захист, і співпраця. А так, все це, поки що, виглядає тільки, як красиві фрази без усякого "вихлопу" під час чергового "жабо-гадюкінга" в перерозподілі влади і впливу. А те, що у тих же очількиків НАБУ і САП така мета(влада і вплив) стоїть на першому місці, вже ні для кого не є секретом. Виконуйте самі закони і примушуйте інших жити по закону і буде вам і честь, і слава.
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26.07.2025 12:47 Ответить
Де справи на зеленського і його шоблу?
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26.07.2025 12:59 Ответить
Це він, про оформлення собі пенсії та інвалідності, чи про результати роботи за 10 років, боїться оприлюднити щодо обгажених гешефтними оборудками, привладних, з 2019 року!?!?!
А в Сирії, не теревені розводять, а дієво розвішують, без дороговартісних посад умНАЗК і САП, а просто, автокранами!!
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26.07.2025 13:03 Ответить
Уверен, что даже у большей части вышедших на протесты, нет никаких иллюзий относительно НАБУ и САП.
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26.07.2025 13:04 Ответить
Сподіваюсь, що ми скоро все ж таки побачимо щось з цього "жабо-гадюкінга". Ось побачив у Гончарено в Телеграмі:
"

Міндіч кинув і Коломойського.

Як взагалі з'явився Міндіч у Зеленського? Він був давнім «співробітником» Коломойського.

У Ігоря Валерійовича не дуже системний бізнес. Тобто, там немає вертикальної компанії, холдингу чи великої кількості працівників, які відповідають за напрямки і так далі.

Там - такий собі хаос. Але навіть у цьому хаосі в Коломойського було кілька людей, на яких були записані великі шматки бізнесу.

Міндіч був одним із таких. Найближчих.

Як тільки Коломойського взяли - Міндіч прийшов до Зе і злив усе.

Після цього більша частина всього, чим володів Коломойський, перейшла до Офісу Президента (і трохи йому, Міндічу, залишилось).

Ну, ви розумієте, чому найближчий бізнес-партнер Коломойського дозволив тепер проводити запис у квартирі Міндіча? Відправити

І ще невелике послання до Зеленського. Зазвичай люди, які зрадили один раз, зрадять і вдруге. Тому не здивуюсь, якщо побачимо Міндіча в НАБУ, де він дає покази.

Каса все ближче, Володимире Олександровичу."
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26.07.2025 13:05 Ответить
"Як тільки Коломойського взяли - Міндіч прийшов до Зе і злив усе." -більшої маячні годі було сподіватися. І Вова *********, і Міндіч віддані Бєні Бородачу до мозку кісток. Бєня для них спонсор, шеф, пахан, "хрещений батько" і наставник. За Бєню вони кого хочеш порвуть , як тузик грілку.
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26.07.2025 13:17 Ответить
А до цього часу відповідальність не була величезна? Тільки коли смажений півень в дупу дзьобнув? Дармоїди.
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26.07.2025 13:07 Ответить
Дай результат.
А люди усе побачать і зроблять висновки.
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26.07.2025 13:13 Ответить
Він "брав" і йому було соромно...😂
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26.07.2025 13:22 Ответить
От бляха, десять років відповідальності не було, а тут вона на нього раптом лягла. Ти б зі шкарпетками по триста гривень розібрався для початку...
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26.07.2025 13:32 Ответить
Злочевський не дасть збрехати…
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26.07.2025 13:49 Ответить
 
 