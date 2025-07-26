Після протестів відчуваю величезний тягар відповідальності, - директор НАБУ Кривонос
Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос впевнений, що після ухвалення нового закону, який відновить незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, атаки на ці органи з боку влади не припиняться.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю "Суспільному" повідомив очільник НАБУ Семен Кривонос.
"Я розумію запит і страшенну відповідальність перед українським суспільством. Якщо зараз цей поданий Зеленським закон буде ухвалено, на нас лягає величезна відповідальність! Я хочу зберегти комунікацію і з незалежними медіа, і з українським суспільством. Щоб зруйнувати стіну незрозумілості того, чим ми займаємося. Цю стіну штучно побудовано тими, хто проплачує брудну компанію в Telegram-каналах", - наголосив Кривонос.
Він зазначив, що перед ним та Національним антикорупційним бюро стоїть величезна відповідальність після того, які велика кількість людей вийшли на вулиці.
"Я точно не маю зрадити тих людей, які вийшли на вулиці. Це розуміють усі працівники НАБУ. Тому що люди вийшли не за мене, не за працівників НАБУ ― вони вийшли за справедливість. І цей запит, сформований такими молодими людьми ― він і надихає, і надає додатковий величезний тягар відповідальності. Цей тягар і позитивний тиск ― набагато більше, ніж ми пережили протягом цих останніх 10 днів чи в попередні роки", - додав Кривонос.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Виводь на чисту воду мерзоту, а не мни яйця в кишенях.
Не час просто блаблабла.
Доведи свою корисність українцям.
Ну то гайда до шахти або каменярні - троха відпочинеш!
А в Сирії, не теревені розводять, а дієво розвішують, без дороговартісних посад умНАЗК і САП, а просто, автокранами!!
"
Міндіч кинув і Коломойського.
Як взагалі з'явився Міндіч у Зеленського? Він був давнім «співробітником» Коломойського.
У Ігоря Валерійовича не дуже системний бізнес. Тобто, там немає вертикальної компанії, холдингу чи великої кількості працівників, які відповідають за напрямки і так далі.
Там - такий собі хаос. Але навіть у цьому хаосі в Коломойського було кілька людей, на яких були записані великі шматки бізнесу.
Міндіч був одним із таких. Найближчих.
Як тільки Коломойського взяли - Міндіч прийшов до Зе і злив усе.
Після цього більша частина всього, чим володів Коломойський, перейшла до Офісу Президента (і трохи йому, Міндічу, залишилось).
Ну, ви розумієте, чому найближчий бізнес-партнер Коломойського дозволив тепер проводити запис у квартирі Міндіча? Відправити
І ще невелике послання до Зеленського. Зазвичай люди, які зрадили один раз, зрадять і вдруге. Тому не здивуюсь, якщо побачимо Міндіча в НАБУ, де він дає покази.
Каса все ближче, Володимире Олександровичу."
А люди усе побачать і зроблять висновки.