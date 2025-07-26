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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Після протестів відчуваю величезний тягар відповідальності, - директор НАБУ Кривонос

Кривонос про обшуки у співробітників НАБУ

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос впевнений, що після ухвалення нового закону, який відновить незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, атаки на ці органи з боку влади не припиняться.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю "Суспільному" повідомив очільник НАБУ Семен Кривонос.

"Я розумію запит і страшенну відповідальність перед українським суспільством. Якщо зараз цей поданий Зеленським закон буде ухвалено, на нас лягає величезна відповідальність! Я хочу зберегти комунікацію і з незалежними медіа, і з українським суспільством. Щоб зруйнувати стіну незрозумілості того, чим ми займаємося. Цю стіну штучно побудовано тими, хто проплачує брудну компанію в Telegram-каналах", - наголосив Кривонос.

Він зазначив, що перед ним та Національним антикорупційним бюро стоїть величезна відповідальність після того, які велика кількість людей вийшли на вулиці.

"Я точно не маю зрадити тих людей, які вийшли на вулиці. Це розуміють усі працівники НАБУ. Тому що люди вийшли не за мене, не за працівників НАБУ ― вони вийшли за справедливість. І цей запит, сформований такими молодими людьми ― він і надихає, і надає додатковий величезний тягар відповідальності. Цей тягар і позитивний тиск ― набагато більше, ніж ми пережили протягом цих останніх 10 днів чи в попередні роки", - додав Кривонос.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ та ДБР провели більш як 80 обшуків у понад 20 співробітників НАБУ, - Кривонос

Автор: 

НАБУ (5328) Кривонос Семен (60)


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Топ коментарі
+5
Аудит на стіл про роботу НАБУ за 10 р
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26.07.2025 12:41 Відповісти
+5
То №баш зо скажений.
Виводь на чисту воду мерзоту, а не мни яйця в кишенях.
Не час просто блаблабла.
Доведи свою корисність українцям.
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26.07.2025 12:44 Відповісти
+4
Раніше ложили вони член з приборома от теперКрім пістежа немає шо покласти
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26.07.2025 12:44 Відповісти
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Аудит на стіл про роботу НАБУ за 10 р
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26.07.2025 12:41 Відповісти
Раніше ложили вони член з приборома от теперКрім пістежа немає шо покласти
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26.07.2025 12:44 Відповісти
Нова методичка від ОПи Єрмака? 😏
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26.07.2025 13:09 Відповісти
Питання від мене - їх КПД за 10 р
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26.07.2025 13:13 Відповісти
Пояснюю, як дитині, якій 3 роки: кіт у коморі не може апріорі з'їсти всіх мишей, але миші без кота можуть з' їсти весь урожай. Завдання кота - ганяти мишей і через переляк оберігати врожай. Звичайно, кількадесят зерен пшениці миші таки з'їдчть, але без кота їх розплодилося б більше і з' їли б вони все. Так зрозуміло, чи ввімкнете Гугл і наберете у пошуку "найбільш резонансні справи НАБУ за останні роки"?
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26.07.2025 13:19 Відповісти
Вмикаєм Гугл і читаєм якого можновладця вони засудили за 10 р - чи це не входить в їх обов"язки - чи в них спортивна рибалка - зловив - нажахав і відпустив а чого відпустив? - бо їх доказова база слабенька і адвокат іх посилає нах
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26.07.2025 13:26 Відповісти
Тягар вагою 760 мм рт. ст.?????🤣🤣🤣🤣переживеш
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26.07.2025 12:42 Відповісти
То №баш зо скажений.
Виводь на чисту воду мерзоту, а не мни яйця в кишенях.
Не час просто блаблабла.
Доведи свою корисність українцям.
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26.07.2025 12:44 Відповісти
Після протестів відчуваю величезний тягар відповідальності, - директор НАБУ Кривонос

Ну то гайда до шахти або каменярні - троха відпочинеш!
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26.07.2025 12:46 Відповісти
"люди вийшли не за мене, не за працівників НАБУ ― вони вийшли за справедливість" - і це правда. То ж, першим ділом - вичистити треба СВОЇ "Авгієви стайні", вигнати(посадити) весь відвертий непотріб, яким просякнуте НАБУ ще з часів, коли "грантожери" туди понапихали всю ту шушеру, вигнати тих, хто виконував політичні забаганки і бігали за тими, на кого вказувала влада, а основних корупціонерів(всю верхівку влади) вони...не помічали. Ось тоді і буде від народа і повага, і захист, і співпраця. А так, все це, поки що, виглядає тільки, як красиві фрази без усякого "вихлопу" під час чергового "жабо-гадюкінга" в перерозподілі влади і впливу. А те, що у тих же очількиків НАБУ і САП така мета(влада і вплив) стоїть на першому місці, вже ні для кого не є секретом. Виконуйте самі закони і примушуйте інших жити по закону і буде вам і честь, і слава.
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26.07.2025 12:47 Відповісти
Де справи на зеленського і його шоблу?
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26.07.2025 12:59 Відповісти
Це він, про оформлення собі пенсії та інвалідності, чи про результати роботи за 10 років, боїться оприлюднити щодо обгажених гешефтними оборудками, привладних, з 2019 року!?!?!
А в Сирії, не теревені розводять, а дієво розвішують, без дороговартісних посад умНАЗК і САП, а просто, автокранами!!
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26.07.2025 13:03 Відповісти
Уверен, что даже у большей части вышедших на протесты, нет никаких иллюзий относительно НАБУ и САП.
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26.07.2025 13:04 Відповісти
Сподіваюсь, що ми скоро все ж таки побачимо щось з цього "жабо-гадюкінга". Ось побачив у Гончарено в Телеграмі:
"

Міндіч кинув і Коломойського.

Як взагалі з'явився Міндіч у Зеленського? Він був давнім «співробітником» Коломойського.

У Ігоря Валерійовича не дуже системний бізнес. Тобто, там немає вертикальної компанії, холдингу чи великої кількості працівників, які відповідають за напрямки і так далі.

Там - такий собі хаос. Але навіть у цьому хаосі в Коломойського було кілька людей, на яких були записані великі шматки бізнесу.

Міндіч був одним із таких. Найближчих.

Як тільки Коломойського взяли - Міндіч прийшов до Зе і злив усе.

Після цього більша частина всього, чим володів Коломойський, перейшла до Офісу Президента (і трохи йому, Міндічу, залишилось).

Ну, ви розумієте, чому найближчий бізнес-партнер Коломойського дозволив тепер проводити запис у квартирі Міндіча? Відправити

І ще невелике послання до Зеленського. Зазвичай люди, які зрадили один раз, зрадять і вдруге. Тому не здивуюсь, якщо побачимо Міндіча в НАБУ, де він дає покази.

Каса все ближче, Володимире Олександровичу."
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26.07.2025 13:05 Відповісти
"Як тільки Коломойського взяли - Міндіч прийшов до Зе і злив усе." -більшої маячні годі було сподіватися. І Вова *********, і Міндіч віддані Бєні Бородачу до мозку кісток. Бєня для них спонсор, шеф, пахан, "хрещений батько" і наставник. За Бєню вони кого хочеш порвуть , як тузик грілку.
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26.07.2025 13:17 Відповісти
А до цього часу відповідальність не була величезна? Тільки коли смажений півень в дупу дзьобнув? Дармоїди.
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26.07.2025 13:07 Відповісти
Дай результат.
А люди усе побачать і зроблять висновки.
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26.07.2025 13:13 Відповісти
Він "брав" і йому було соромно...😂
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26.07.2025 13:22 Відповісти
От бляха, десять років відповідальності не було, а тут вона на нього раптом лягла. Ти б зі шкарпетками по триста гривень розібрався для початку...
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26.07.2025 13:32 Відповісти
 
 