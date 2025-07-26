Після протестів відчуваю величезний тягар відповідальності, - директор НАБУ Кривонос

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос впевнений, що після ухвалення нового закону, який відновить незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, атаки на ці органи з боку влади не припиняться.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю "Суспільному" повідомив очільник НАБУ Семен Кривонос.

"Я розумію запит і страшенну відповідальність перед українським суспільством. Якщо зараз цей поданий Зеленським закон буде ухвалено, на нас лягає величезна відповідальність! Я хочу зберегти комунікацію і з незалежними медіа, і з українським суспільством. Щоб зруйнувати стіну незрозумілості того, чим ми займаємося. Цю стіну штучно побудовано тими, хто проплачує брудну компанію в Telegram-каналах", - наголосив Кривонос.

Він зазначив, що перед ним та Національним антикорупційним бюро стоїть величезна відповідальність після того, які велика кількість людей вийшли на вулиці.

"Я точно не маю зрадити тих людей, які вийшли на вулиці. Це розуміють усі працівники НАБУ. Тому що люди вийшли не за мене, не за працівників НАБУ ― вони вийшли за справедливість. І цей запит, сформований такими молодими людьми ― він і надихає, і надає додатковий величезний тягар відповідальності. Цей тягар і позитивний тиск ― набагато більше, ніж ми пережили протягом цих останніх 10 днів чи в попередні роки", - додав Кривонос.

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