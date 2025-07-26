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За сутки Силы беспилотных систем поразили 830 целей оккупантов. ИНФОГРАФИКА

СБС поразили за сутки 830 целей врага

В течение суток 25-26 июля подразделения Сил беспилотных систем поразили 830 уникальных целей противника.

Об этом сообщает пресс-служба СБС, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, среди пораженных целей:

  • 223 единицы личного состава, из которых 116 - ликвидировано;
  • 40 единиц автомобильной техники и 37 мотоциклов;
  • 21 артиллерийская система, 2 единицы бронетехники и 5 танков.

сбс

Кроме того, уничтожен 31 беспилотный летательный аппарат противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 22 точки вылета операторов БПЛА.

Всего в течение июля (01-26.07) уничтожено/поражено 19 862 цели, из которых 4302 - личный состав противника.

Смотрите также: Подразделения СБС поразили в течение суток 710 целей врага. ИНФОГРАФИКА

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ликвидация (3873) уничтожение (7551) Силы беспилотных систем (163)


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СБС України респект-не зупиняйтесь у знищенні рашистських вбивць які прийшли вбивати в Україну...
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26.07.2025 20:00 Ответить
 
 