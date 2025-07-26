За сутки Силы беспилотных систем поразили 830 целей оккупантов. ИНФОГРАФИКА

В течение суток 25-26 июля подразделения Сил беспилотных систем поразили 830 уникальных целей противника.

Об этом сообщает пресс-служба СБС, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, среди пораженных целей:

223 единицы личного состава, из которых 116 - ликвидировано;

40 единиц автомобильной техники и 37 мотоциклов;

21 артиллерийская система, 2 единицы бронетехники и 5 танков.

Кроме того, уничтожен 31 беспилотный летательный аппарат противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 22 точки вылета операторов БПЛА.

Всего в течение июля (01-26.07) уничтожено/поражено 19 862 цели, из которых 4302 - личный состав противника.

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