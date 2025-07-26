Впродовж доби Сили безпілотних систем уразили 830 цілей окупантів. ІНФОГРАФІКА
Впродовж доби 25-26 липня підрозділи Сил безпілотних систем уразили 830 унікальних цілей противника.
Про це повідомляє пресслужба СБС, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, серед уражених цілей:
- 223 одиниці особового складу, з яких 116 – ліквідовано;
- 40 одиниць автомобільної техніки та 37 мотоциклів;
- 21 артилерійська система, 2 одиниці бронетехніки та 5 танків.
Крім того, знищено 31 безпілотний літальний апарат противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 22 точки вильоту операторів БПЛА.
Всього впродовж липня (01–26.07) знищено/уражено 19862 цілі, з яких 4302 – особовий склад противника.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар26.07.2025 20:00 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль