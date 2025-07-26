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Новини Результати роботи підрозділів СБС
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Впродовж доби Сили безпілотних систем уразили 830 цілей окупантів. ІНФОГРАФІКА

СБС уразили за добу 830 цілей ворога

Впродовж доби 25-26 липня підрозділи Сил безпілотних систем уразили 830 унікальних цілей противника.

Про це повідомляє пресслужба СБС, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, серед уражених цілей:

  • 223 одиниці особового складу, з яких 116 – ліквідовано;
  • 40 одиниць автомобільної техніки та 37 мотоциклів;
  • 21 артилерійська система, 2 одиниці бронетехніки та 5 танків.

сбс

Крім того, знищено 31 безпілотний літальний апарат противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 22 точки вильоту операторів БПЛА.

Всього впродовж липня (01–26.07) знищено/уражено 19862 цілі, з яких 4302 – особовий склад противника.

Дивіться також: Підрозділи СБС уразили впродовж доби 710 цілей ворога. ІНФОГРАФІКА

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ліквідація (4259) знищення (7864) Сили безпілотних систем (165)


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СБС України респект-не зупиняйтесь у знищенні рашистських вбивць які прийшли вбивати в Україну...
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26.07.2025 20:00 Відповісти
 
 