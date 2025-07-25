Підрозділи СБС уразили впродовж доби 710 цілей ворога. ІНФОГРАФІКА

Упродовж доби 24-25 липня підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 710 унікальних цілей російських окупантів.

Про це повідомляє пресслужба СБС, інформує Цензор.НЕТ.

Серед уражених цілей, зокрема:

173 одиниці особового складу, з яких 93 – ліквідовано;

79 одиниць автомобільної техніки та 26 мотоциклів;

16 артилерійських систем, 5 танків та 4 одиниці бронетехніки.

Крім того, знищено 20 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 11 точок вильоту операторів БПЛА.

Всього протягом липня за період з 01 по 25.07 знищено/уражено 19032 цілі, з яких 4079 – особовий склад противника.

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