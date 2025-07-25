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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Пілоти 414-ї бригади СБС знищили трьох окупантів в посадці на Донбасі. ВIДЕО

Пілоти FPV підрозділу WORMBUSTERS 414-ї бригади СБС знищують російську піхоту в посадках на Донбасі.

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Дрони 414-ї бригади СБС наздоганяють окупантів-штурмовиків на мотоциклах. ВIДЕО

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дрони (5165) Сили безпілотних систем (163) 414 Птахи Мадяра (23)


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Хай гниють під@ри. Крапля камінь точить. Ніколи вже кацапське скотяче гівно не володітиме Україною. Слава ЗСУ!
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25.07.2025 17:27 Відповісти
гідно, хлопці, гідно!
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25.07.2025 17:35 Відповісти
смерть свинособакам!
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25.07.2025 17:37 Відповісти
И чего же этим оркам не сидится в их аулах Елабуге и Набережных Челнах? Зов Чингисхана?
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25.07.2025 17:43 Відповісти
Я вот поражаюсь матерям если их можно назвать матерями из Елабуги и Набережных Челнов им вообще не жалко ни мужей своих ни сыновей вроде им и водку пить там нельзя, а они их отправляют как скот на скотобойню! Парадокс Чингисхана!
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25.07.2025 18:02 Відповісти
То не "морда" в посадці, то дупа!
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25.07.2025 18:14 Відповісти
 
 