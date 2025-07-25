Пілоти 414-ї бригади СБС знищили трьох окупантів в посадці на Донбасі. ВIДЕО
Пілоти FPV підрозділу WORMBUSTERS 414-ї бригади СБС знищують російську піхоту в посадках на Донбасі.
Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
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Luka Lukich #363772
показати весь коментар25.07.2025 17:27 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
discovery
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Микола Січень #486030
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Микола Джеря #610658
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ivan nepupik
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