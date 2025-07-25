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Пилоты 414-й бригады СБС уничтожили трех оккупантов в посадке на Донбассе. ВИДЕО
Пилоты FPV подразделения WORMBUSTERS 414-й бригады СБС уничтожают российскую пехоту в посадках на Донбассе.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
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Luka Lukich #363772
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discovery
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Микола Січень #486030
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Микола Джеря #610658
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Wlad West
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ivan nepupik
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