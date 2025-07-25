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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Пилоты 414-й бригады СБС уничтожили трех оккупантов в посадке на Донбассе. ВИДЕО

Пилоты FPV подразделения WORMBUSTERS 414-й бригады СБС уничтожают российскую пехоту в посадках на Донбассе.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Дроны 414-й бригады СБС догоняют оккупантов-штурмовиков на мотоциклах. ВИДЕО

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дроны (4338) Силы беспилотных систем (161) 414 Птахи Мадяра (23)


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Хай гниють під@ри. Крапля камінь точить. Ніколи вже кацапське скотяче гівно не володітиме Україною. Слава ЗСУ!
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25.07.2025 17:27 Ответить
гідно, хлопці, гідно!
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25.07.2025 17:35 Ответить
смерть свинособакам!
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25.07.2025 17:37 Ответить
И чего же этим оркам не сидится в их аулах Елабуге и Набережных Челнах? Зов Чингисхана?
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25.07.2025 17:43 Ответить
Я вот поражаюсь матерям если их можно назвать матерями из Елабуги и Набережных Челнов им вообще не жалко ни мужей своих ни сыновей вроде им и водку пить там нельзя, а они их отправляют как скот на скотобойню! Парадокс Чингисхана!
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25.07.2025 18:02 Ответить
Нельзя, пьют как кони.
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25.07.2025 18:59 Ответить
То не "морда" в посадці, то дупа!
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25.07.2025 18:14 Ответить
 
 