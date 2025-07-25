Подразделения СБС поразили в течение суток 710 целей противника. ИНФОГРАФИКА
В течение суток 24-25 июля подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 710 уникальных целей российских оккупантов.
Об этом сообщает пресс-служба СБС, информирует Цензор.НЕТ.
Среди пораженных целей, в частности:
- 173 единицы личного состава, из которых 93 - ликвидировано;
- 79 единиц автомобильной техники и 26 мотоциклов;
- 16 артиллерийских систем, 5 танков и 4 единицы бронетехники.
Кроме того, уничтожено 20 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 11 точек вылета операторов БПЛА.
Всего в течение июля за период с 01 по 25.07 уничтожено/поражено 19 032 цели, из которых 4079 - личный состав противника.
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