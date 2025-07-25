Подразделения СБС поразили в течение суток 710 целей противника. ИНФОГРАФИКА

В течение суток 24-25 июля подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 710 уникальных целей российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба СБС, информирует Цензор.НЕТ.

Среди пораженных целей, в частности:

173 единицы личного состава, из которых 93 - ликвидировано;

79 единиц автомобильной техники и 26 мотоциклов;

16 артиллерийских систем, 5 танков и 4 единицы бронетехники.

Кроме того, уничтожено 20 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 11 точек вылета операторов БПЛА.

Всего в течение июля за период с 01 по 25.07 уничтожено/поражено 19 032 цели, из которых 4079 - личный состав противника.

Смотрите также: Пилоты 414-й бригады СБС уничтожили трех оккупантов в посадке на Донбассе. ВИДЕО