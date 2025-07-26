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Новости Поддержка учебных заведений в прифронтовых регионах
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Правительство выделило дополнительные 300 млн грн для поддержки университетов в прифронтовых регионах, - Зеленский

Владимир Зеленский

Правительство выделит 300 миллионов гривен дополнительной поддержки для университетов в прифронтовых регионах.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть правительственное решение в поддержку университетов в прифронтовых регионах, в приграничных городах: Сумщина, Запорожье, Харьков. Дополнительные средства - 300 миллионов гривен - именно для таких сложных обстоятельств, для высших учебных заведений, которые берегут студенческие сообщества, наши студенческие коллективы, которые учат несмотря на все, несмотря на все, молодцы", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что крайне важно, чтобы украинские образовательные центры сохранились.

"Чрезвычайно важно, чтобы украинские образовательные центры сохранились - Университет Каразина, многие другие. Мы будем и в дальнейшем поддерживать вас", - сказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21358) Кабмин (14076) Университет (247)


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Топ комментарии
+9
Іди, вже спати, єрмак зачекався...
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26.07.2025 22:08 Ответить
+6
Нові схемадози до виділених коштів на прокладення тротуарів, клумб, і програм розвитку туризму в прифронтових територіях.
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26.07.2025 22:05 Ответить
+6
Вова, ти вже навіть для "приколистов" не "по приколу".
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26.07.2025 22:07 Ответить
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купить студентов хочет . гной
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26.07.2025 22:01 Ответить
Нові схемадози до виділених коштів на прокладення тротуарів, клумб, і програм розвитку туризму в прифронтових територіях.
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26.07.2025 22:05 Ответить
Вова, ти вже навіть для "приколистов" не "по приколу".
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26.07.2025 22:07 Ответить
Іди, вже спати, єрмак зачекався...
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26.07.2025 22:08 Ответить
Буратіно посадив грошики на полі дурнів і думав, що виростуть нові! Вовочка, тобі мама Рима дочитала казку до кінця!
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26.07.2025 22:12 Ответить
якщо ці 300 млн піде на прямі виплати викладачам і студентам, які втратили житло і майно, то правильно, хоч і мало. А якщо просто виділять університетам, то краще б дрони купили, бо все рівно роздерибанять.
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26.07.2025 22:13 Ответить
Виділяй одразу мільярди.
Хто їх там буде рахувати...
Головне щоб сестра подруги Лєнки Зеленської порахувала так як треба!
В зв'язку з обстрілом к@ц@пів і т.д.

Хочеш зберегти університети, то прикрий небо ППО.

Новими вікнами, партами, шторами та банками з фарбою проблему обстрілів не вирішиш.

Але що я пояснюю юристові...
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26.07.2025 22:33 Ответить
Оборонні рубежі, у прифронтовій полосі, будують НОРМАЛЬНІ люди, а не дітей, в університети на лекції відправляють!!
Своїх же, привладні, не послали навчатися, у прифронтові виші??
Дах, у зелЄрмака, поїхав в тилу, після Мівіни запареної татаровим??
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26.07.2025 22:46 Ответить
А університети що не в прифронтових теріторіях якісь хворі,прокляті,може в карти програні? Виж ригозелені суки вже 3 роки робите міста України прифронтовими.
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26.07.2025 22:47 Ответить
Підрахую щось перепаде ?
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26.07.2025 23:41 Ответить
 
 