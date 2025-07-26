Правительство выделило дополнительные 300 млн грн для поддержки университетов в прифронтовых регионах, - Зеленский
Правительство выделит 300 миллионов гривен дополнительной поддержки для университетов в прифронтовых регионах.
Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Есть правительственное решение в поддержку университетов в прифронтовых регионах, в приграничных городах: Сумщина, Запорожье, Харьков. Дополнительные средства - 300 миллионов гривен - именно для таких сложных обстоятельств, для высших учебных заведений, которые берегут студенческие сообщества, наши студенческие коллективы, которые учат несмотря на все, несмотря на все, молодцы", - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что крайне важно, чтобы украинские образовательные центры сохранились.
"Чрезвычайно важно, чтобы украинские образовательные центры сохранились - Университет Каразина, многие другие. Мы будем и в дальнейшем поддерживать вас", - сказал Зеленский.
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Хто їх там буде рахувати...
Головне щоб сестра подруги Лєнки Зеленської порахувала так як треба!
В зв'язку з обстрілом к@ц@пів і т.д.
Хочеш зберегти університети, то прикрий небо ППО.
Новими вікнами, партами, шторами та банками з фарбою проблему обстрілів не вирішиш.
Але що я пояснюю юристові...
Своїх же, привладні, не послали навчатися, у прифронтові виші??
Дах, у зелЄрмака, поїхав в тилу, після Мівіни запареної татаровим??