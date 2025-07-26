Правительство выделило дополнительные 300 млн грн для поддержки университетов в прифронтовых регионах, - Зеленский

Правительство выделит 300 миллионов гривен дополнительной поддержки для университетов в прифронтовых регионах.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть правительственное решение в поддержку университетов в прифронтовых регионах, в приграничных городах: Сумщина, Запорожье, Харьков. Дополнительные средства - 300 миллионов гривен - именно для таких сложных обстоятельств, для высших учебных заведений, которые берегут студенческие сообщества, наши студенческие коллективы, которые учат несмотря на все, несмотря на все, молодцы", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что крайне важно, чтобы украинские образовательные центры сохранились.

"Чрезвычайно важно, чтобы украинские образовательные центры сохранились - Университет Каразина, многие другие. Мы будем и в дальнейшем поддерживать вас", - сказал Зеленский.

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