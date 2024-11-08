В Украине должны остаться около 100 университетов из 121, - Минобразования
Министерство образования и науки планирует оставить в Украине примерно 100 высших учебных заведений. До начала укрупнения вузов их было около 130.
Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в подкасте "Дофамин для образования" медиа "Новая украинская школа", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
По его словам, сейчас в Украине работает 121 заведение высшего образования, но в будущем их останется около 100.
Стоит отметить, что это количество предусматривает только те вузы, которые подчиняются МОН. То есть речь не идет о военных академиях, университетах, которые подчиняются Министерству внутренних дел, Министерству здравоохранения и Министерству культуры и стратегических коммуникаций.
"Демография показывает, что 15 лет назад у нас было 630 тысяч выпускников школ. В этом году будет чуть больше 300 тысяч выпускников, и мы говорим, что движемся в сторону 250 тысяч реальной базы потенциальных студентов. А сеть была построена на 600 тысяч. Очевидно, ее надо уменьшать", - отметил заместитель министра.
Он отмечает, что среднее количество студентов в университетах Европы составляет около 10 тысяч. Тогда как в Украине - 5,7 тысячи.
Винницкий говорит, что в нашей стране никогда не будет 20-30 вузов из-за определенного важного феномена - градообразующих университетов. Речь идет о высших учебных заведениях в Остроге, Глухове, Нежине, Белой Церкви, Дрогобыче.
"Это маленькие университеты, которые никогда не будут какими-то большими светилами и никогда не будут в мировых рейтингах, но они чрезвычайно важны для этих громад.
И на самом деле, как показала Острожская академия, они могут быть очень качественными центрами, которые дадут фору университетам, расположенным в большом областном центре", - пояснил чиновник.
По словам Михаила Винницкого, есть города, где улучшение сети вузов уже удалось сделать, а в некоторых укрупнение еще даже не начинали.
"Во Львове уже сделано, в Одессе еще надо начать, в Днепре много уже сделано, в Киеве - кое-что сделано.
Харьков - болезненная тема, потому что модернизировать сеть, когда студенты и преподаватели постоянно под обстрелами, очевидно, не время", - отметил Михаил Винницкий.
Он отмечает, что уменьшение количества вузов не является самоцелью.
"Это не об экономии средств. Это о создании способных сообществ, которые имеют определенный вес, где студенты имеют возможность выбора индивидуальных образовательных траекторий, где есть возможность инвестировать в научную инфраструктуру..." - добавляет чиновник.
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університетів повинно бути стільки скільки можуть дати якісну освіту.
хоч тисячу!
головний критерій, конкуренція, а не постанови міністерства!
Найвищу позицію серед наших вишів посів Київський національний університет імені Тараса Шевченка (681 - 690 позиція).
До рейтингу також увійшли: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (691 - 700), Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (731 - 740), Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (901 - 950), Національний університет «Львівська політехніка» (951 - 1000), Сумський державний університет (951 - 1000), Національний університет «Києво-Могилянська академія» (1001 - 1200), Одеський національний університет імені І. І. Мечникова (1001 - 1200), Львівський національний університет імені Івана Франка, Харківський національний університет радіоелектроніки і Національний університет біоресурсів і природокористування України посіли позиції у діапазоні 1201 - 1400.
QS World University Rankings вважається одним із найбільш впливових глобальних рейтингів університетів.
ПС. Насправді це майже жопа...
Недобір у вишах буде колосальний, то нахолери вони потрібні, ті напівпорожні універи...
тим кому купують дипломи, так само купують посади. і вони ніколи не поїдуть звідси, бо там вони тупорилі ніхто, а тут вони хазяєва жизні.
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Виходячи з наведених в топіку цифр можна порахувати. Маємо 250 тис випускників -- нам потрібно 70 тим людей з якісною вищою освітою -- це 420 тис студентів одночасно -- нам потрібно 40...50 універів.
А стосовно плагіату дисертацій - маю свою нестандартну думку. Так, купа таких, як Ківа, які тирять дисертації.
АЛЕ є випадки, коли не вся дисертація сплагіачена, але там є певні шматки запозичені (часто навіть і з посиланням на джерело). Чому? Через дурну совкову вимогу, що дисертація має обовязково бути 200 сторінок! От і доводиться додавати "воду" до дослідження, яке людина дійсно сама виконала.
Власне, це була одна з причин, чому я відмовився від дисертації. Бо моє дослідження зайняло б максимум 80-100 сторінок.
І так, я не полінувався. Я обрав таку тему, по якій а) особливо немає потреби 200 сторінок ваяти; б) важко знайти інформацію, щоб на 200 сторінок вистачило, бо тема рідкісна, малодосліджена і джерел по ній надзвичайно мало.
Тему змінювати не захотів, бо обирав те, що мені дійсно цікаво, те, в чому я розбираюся і що я справді міг би дослідити. Не захотів тему, яку пропонували на кафедрі, бо вважаю це тупою практикою, коли тему назначають, а аспірант не спеціалізується на ній і відверто в ній "плаває".
Тому і не писав дисертацію.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто може і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виділивши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********. Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (5-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць. Запровадити відсторонення від навчання учнів, що грубо чи систематично порушують поведінку на 3-7-15-30 днів. Ввести штрафи для батьків. Заборонити смартфони в школі. Спілкування з батьками лише через ел пошту. Важливо! Будувати нові школи для цього не потрібно: маємо лише змінити профіль навчання конкретного закладу.