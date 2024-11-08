В Украине должны остаться около 100 университетов из 121, - Минобразования

Министерство образования и науки планирует оставить в Украине примерно 100 высших учебных заведений. До начала укрупнения вузов их было около 130.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в подкасте "Дофамин для образования" медиа "Новая украинская школа", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

По его словам, сейчас в Украине работает 121 заведение высшего образования, но в будущем их останется около 100.

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Стоит отметить, что это количество предусматривает только те вузы, которые подчиняются МОН. То есть речь не идет о военных академиях, университетах, которые подчиняются Министерству внутренних дел, Министерству здравоохранения и Министерству культуры и стратегических коммуникаций.

"Демография показывает, что 15 лет назад у нас было 630 тысяч выпускников школ. В этом году будет чуть больше 300 тысяч выпускников, и мы говорим, что движемся в сторону 250 тысяч реальной базы потенциальных студентов. А сеть была построена на 600 тысяч. Очевидно, ее надо уменьшать", - отметил заместитель министра.

Он отмечает, что среднее количество студентов в университетах Европы составляет около 10 тысяч. Тогда как в Украине - 5,7 тысячи.

Винницкий говорит, что в нашей стране никогда не будет 20-30 вузов из-за определенного важного феномена - градообразующих университетов. Речь идет о высших учебных заведениях в Остроге, Глухове, Нежине, Белой Церкви, Дрогобыче.

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"Это маленькие университеты, которые никогда не будут какими-то большими светилами и никогда не будут в мировых рейтингах, но они чрезвычайно важны для этих громад.

И на самом деле, как показала Острожская академия, они могут быть очень качественными центрами, которые дадут фору университетам, расположенным в большом областном центре", - пояснил чиновник.

По словам Михаила Винницкого, есть города, где улучшение сети вузов уже удалось сделать, а в некоторых укрупнение еще даже не начинали.

"Во Львове уже сделано, в Одессе еще надо начать, в Днепре много уже сделано, в Киеве - кое-что сделано. Харьков - болезненная тема, потому что модернизировать сеть, когда студенты и преподаватели постоянно под обстрелами, очевидно, не время", - отметил Михаил Винницкий.

Он отмечает, что уменьшение количества вузов не является самоцелью.

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"Это не об экономии средств. Это о создании способных сообществ, которые имеют определенный вес, где студенты имеют возможность выбора индивидуальных образовательных траекторий, где есть возможность инвестировать в научную инфраструктуру..." - добавляет чиновник.