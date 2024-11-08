В Україні має залишитися приблизно 100 університетів зі 121, - Міносвіти
Міністерство освіти і науки планує залишити в Україні приблизно 100 закладів вищої освіти. До початку укрупнення вишів їх було близько 130.
Про це повідомив заступник міністра освіти й науки Михайло Винницький у подкасті "Дофамін для освіти" медіа "Нова українська школа", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
За його словами, зараз в Україні працює 121 заклад вищої освіти, але в майбутньому їх залишиться близько 100.
Варто зауважити, що ця кількість передбачає лише ті виші, які підпорядковуються МОН. Тобто не йдеться про військові академії, університети, які підпорядковуються Міністерству внутрішніх справ, Міністерству охорони здоров’я і Міністерству культури та стратегічних комунікацій.
"Демографія показує, що 15 років тому в нас було 630 тисяч випускників шкіл. Цього року буде трохи більше ніж 300 тисяч випускників, і ми говоримо, що рухаємося в бік 250 тисяч реальної бази потенційних студентів. А мережа була побудована на 600 тисяч. Очевидно, її треба зменшувати", – зазначив заступник міністра.
Він зазначає, що середня кількість студентів в університетах Європі складає близько 10 тисяч. Тоді як в Україні – 5,7 тисячі.
Винницький каже, що в нашій країні ніколи не буде 20-30 вишів через певний важливий феномен – містоутворювальні університети. Йдеться про заклади вищої освіти в Острозі, Глухові, Ніжині, Білій Церкві, Дрогобичі.
"Це маленькі університети, які ніколи не будуть якимись великими світилами й ніколи не будуть у світових рейтингах, але вони надзвичайно важливі для цих громад.
І насправді, як показала Острозька академія, вони можуть бути дуже якісними центрами, що дадуть фору університетам, які розташовані у великому обласному центрі", – пояснив посадовець.
За словами Михайла Винницького, є міста, де покращення мережі вишів вже вдалося зробити, а в деяких укрупнення ще навіть не починали.
"У Львові вже зроблено, в Одесі ще треба почати, в Дніпрі багато вже зроблено, у Києві – дещо зроблено.
Харків – болісна тема, тому що модернізувати мережу, коли студенти й викладачі постійно під обстрілами, очевидно, не на часі", – зауважив Михайло Винницький.
Він наголошує, що зменшення кількості вишів не є самоціллю.
"Це не про економію коштів. Це про створення спроможних спільнот, які мають певну вагу, де студенти мають можливість вибору індивідуальних освітніх траєкторій, де є можливість інвестувати в наукову інфраструктуру…" – додає посадовець.
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університетів повинно бути стільки скільки можуть дати якісну освіту.
хоч тисячу!
головний критерій, конкуренція, а не постанови міністерства!
Найвищу позицію серед наших вишів посів Київський національний університет імені Тараса Шевченка (681 - 690 позиція).
До рейтингу також увійшли: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (691 - 700), Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (731 - 740), Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (901 - 950), Національний університет «Львівська політехніка» (951 - 1000), Сумський державний університет (951 - 1000), Національний університет «Києво-Могилянська академія» (1001 - 1200), Одеський національний університет імені І. І. Мечникова (1001 - 1200), Львівський національний університет імені Івана Франка, Харківський національний університет радіоелектроніки і Національний університет біоресурсів і природокористування України посіли позиції у діапазоні 1201 - 1400.
QS World University Rankings вважається одним із найбільш впливових глобальних рейтингів університетів.
ПС. Насправді це майже жопа...
Недобір у вишах буде колосальний, то нахолери вони потрібні, ті напівпорожні універи...
тим кому купують дипломи, так само купують посади. і вони ніколи не поїдуть звідси, бо там вони тупорилі ніхто, а тут вони хазяєва жизні.
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Виходячи з наведених в топіку цифр можна порахувати. Маємо 250 тис випускників -- нам потрібно 70 тим людей з якісною вищою освітою -- це 420 тис студентів одночасно -- нам потрібно 40...50 універів.
А стосовно плагіату дисертацій - маю свою нестандартну думку. Так, купа таких, як Ківа, які тирять дисертації.
АЛЕ є випадки, коли не вся дисертація сплагіачена, але там є певні шматки запозичені (часто навіть і з посиланням на джерело). Чому? Через дурну совкову вимогу, що дисертація має обовязково бути 200 сторінок! От і доводиться додавати "воду" до дослідження, яке людина дійсно сама виконала.
Власне, це була одна з причин, чому я відмовився від дисертації. Бо моє дослідження зайняло б максимум 80-100 сторінок.
І так, я не полінувався. Я обрав таку тему, по якій а) особливо немає потреби 200 сторінок ваяти; б) важко знайти інформацію, щоб на 200 сторінок вистачило, бо тема рідкісна, малодосліджена і джерел по ній надзвичайно мало.
Тему змінювати не захотів, бо обирав те, що мені дійсно цікаво, те, в чому я розбираюся і що я справді міг би дослідити. Не захотів тему, яку пропонували на кафедрі, бо вважаю це тупою практикою, коли тему назначають, а аспірант не спеціалізується на ній і відверто в ній "плаває".
Тому і не писав дисертацію.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто може і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виділивши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********. Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (5-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць. Запровадити відсторонення від навчання учнів, що грубо чи систематично порушують поведінку на 3-7-15-30 днів. Ввести штрафи для батьків. Заборонити смартфони в школі. Спілкування з батьками лише через ел пошту. Важливо! Будувати нові школи для цього не потрібно: маємо лише змінити профіль навчання конкретного закладу.