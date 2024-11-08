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В Україні має залишитися приблизно 100 університетів зі 121, - Міносвіти

Вища освіта

Міністерство освіти і науки планує залишити в Україні приблизно 100 закладів вищої освіти. До початку укрупнення вишів їх було близько 130.

Про це повідомив заступник міністра освіти й науки Михайло Винницький у подкасті "Дофамін для освіти" медіа "Нова українська школа", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

За його словами, зараз в Україні працює 121 заклад вищої освіти, але в майбутньому їх залишиться близько 100.

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Варто зауважити, що ця кількість передбачає лише ті виші, які підпорядковуються МОН. Тобто не йдеться про військові академії, університети, які підпорядковуються Міністерству внутрішніх справ, Міністерству охорони здоров’я і Міністерству культури та стратегічних комунікацій.

"Демографія показує, що 15 років тому в нас було 630 тисяч випускників шкіл. Цього року буде трохи більше ніж 300 тисяч випускників, і ми говоримо, що рухаємося в бік 250 тисяч реальної бази потенційних студентів. А мережа була побудована на 600 тисяч. Очевидно, її треба зменшувати", – зазначив заступник міністра.

Він зазначає, що середня кількість студентів в університетах Європі складає близько 10 тисяч. Тоді як в Україні – 5,7 тисячі.

Винницький каже, що в нашій країні ніколи не буде 20-30 вишів через певний важливий феномен – містоутворювальні університети. Йдеться про заклади вищої освіти в Острозі, Глухові, Ніжині, Білій Церкві, Дрогобичі.

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"Це маленькі університети, які ніколи не будуть якимись великими світилами й ніколи не будуть у світових рейтингах, але вони надзвичайно важливі для цих громад.

І насправді, як показала Острозька академія, вони можуть бути дуже якісними центрами, що дадуть фору університетам, які розташовані у великому обласному центрі", – пояснив посадовець.

За словами Михайла Винницького, є міста, де покращення мережі вишів вже вдалося зробити, а в деяких укрупнення ще навіть не починали.

"У Львові вже зроблено, в Одесі ще треба почати, в Дніпрі багато вже зроблено, у Києві – дещо зроблено.

Харків – болісна тема, тому що модернізувати мережу, коли студенти й викладачі постійно під обстрілами, очевидно, не на часі", – зауважив Михайло Винницький.

Він наголошує, що зменшення кількості вишів не є самоціллю.

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"Це не про економію коштів. Це про створення спроможних спільнот, які мають певну вагу, де студенти мають можливість вибору індивідуальних освітніх траєкторій, де є можливість інвестувати в наукову інфраструктуру…" – додає посадовець.

Автор: 

Університет (185) Міносвіти (1422) вища освіта (210)


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Топ коментарі
+10
В Україні рівень знань після школи зараз надзвичайно низький. Студенти першого курсу безнадійно тупі. Ерудиція мінімальна. Просто шлангують декілька років за рахунок батьків. Паразити. Дурість батьків які оплачують тупе байдикування своїх бездарних і ледачих дітей просто вражає. Якщо в 2000-х можна було залишити в універі 2 з 10, то зараз 1. Решта баласт. Вони мають працювати або воювати. Жоден український диплом не коштує навіть платику зякого його зробили... Зате, в свою чергу, орда "професорів" та "доцентів" які зплагіатили дисертації паразитують на цих дурнях і на їх фоні почувають себе "велетнями"... А якою може бути професура якщо на науку держава витрачає 0,17% ВВП? Чому можуть навчити ті хто вкрав чужі думки і чужі дослідження? Дивна виходить ситуація - наука мертва але університетські шарашки процвітають і від бажаючих придбати хай навіть фейковий диплом відбою нема...
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08.11.2024 21:51 Відповісти
+7
молодь валить з україни, не тому що освіта погана, а тому що нема перспективи.
тим кому купують дипломи, так само купують посади. і вони ніколи не поїдуть звідси, бо там вони тупорилі ніхто, а тут вони хазяєва жизні.
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08.11.2024 22:01 Відповісти
+6
Цікаво а трускавецький з управління державою корабельними соснами залишать?
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08.11.2024 21:44 Відповісти
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тупоголові зе!дегенерати!
університетів повинно бути стільки скільки можуть дати якісну освіту.
хоч тисячу!
головний критерій, конкуренція, а не постанови міністерства!
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08.11.2024 21:39 Відповісти
ви не в освіті, напевно, а я -так, давно, знаю там практично все. Так ось, про конкуренцію. Наши (вибачте) університети зараховують УСІХ, навіть ледь письменних, яка ттут конкуренція. Я 10 років тому ставив 1 з біології випускнику, він навіть прізвище своє писав з помилкою. Він закінчив наш Сумський аграрний, нічого... в пед наш, прости мене альма матер, беруть усіх... усіх!!!! Ви спілкувалися з їх випускниками? І не раджу, бо можливий тривалий запой. Так що сокротити треда в рази і негайно. Мовчу вже про рейтинг наших фахівців за кордоном і купу вкрадених грошей - будівлі і натовп тьоток треба утримувати.... якось так
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08.11.2024 21:46 Відповісти
ось тому диплом вашого сумського аграрного можна повісити в сральнику на дачі. а диплом кну, не треба підтверджувати навіть в сша.
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08.11.2024 21:57 Відповісти
Сумського аграрного теж не треба підтверджувати, так що зовсім не показник. Не підкажете на якому місці ваш КНУр у світовому рейтінгу вишів чи він там взагалі є?
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08.11.2024 22:41 Відповісти
спеціально для пафосних снобів, з кривими ручками.

Найвищу позицію серед наших вишів посів Київський національний університет імені Тараса Шевченка (681 - 690 позиція).

До рейтингу також увійшли: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (691 - 700), Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (731 - 740), Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (901 - 950), Національний університет «Львівська політехніка» (951 - 1000), Сумський державний університет (951 - 1000), Національний університет «Києво-Могилянська академія» (1001 - 1200), Одеський національний університет імені І. І. Мечникова (1001 - 1200), Львівський національний університет імені Івана Франка, Харківський національний університет радіоелектроніки і Національний університет біоресурсів і природокористування України посіли позиції у діапазоні 1201 - 1400.

QS World University Rankings вважається одним із найбільш впливових глобальних рейтингів університетів.
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08.11.2024 22:51 Відповісти
По-перше, КНУ на 701-710 на зазначеному сайте, так в кого що з ручками? Оце так досягнення, є чим пишатися, так? Томськ, Новосибірськ на 250 позицій вперед пропустили. Перед тим, як регіональні університети цькувати, треба своїми досягненнями похвалитися, так що хто тут сноб?
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09.11.2024 00:52 Відповісти
7 сотня у рейтингу це дуже круто)))
ПС. Насправді це майже жопа...
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09.11.2024 12:52 Відповісти
Триндіти не треба. Якщо вам потрібна довідка, що ви не ідіот, то можна і не підтверджувати. Якщо хочете отримати роботу у "впливовій" конторі та ще й з держінвестиціями, то нострифікація обов'язкова.
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09.11.2024 12:49 Відповісти
Молодь масово валить після школи в світ за очі, ті кому раніше батьки купували "освіту", зараз навчаються або працюють в Європі, замість того щоб безтолку протирати штани для отримання діплома юріста який буде пилом припадати потім.
Недобір у вишах буде колосальний, то нахолери вони потрібні, ті напівпорожні універи...
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08.11.2024 21:50 Відповісти
молодь валить з україни, не тому що освіта погана, а тому що нема перспективи.
тим кому купують дипломи, так само купують посади. і вони ніколи не поїдуть звідси, бо там вони тупорилі ніхто, а тут вони хазяєва жизні.
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08.11.2024 22:01 Відповісти
університети, в яких немає учнів, мають припинити свою діяльність! але припинити свою діяльність через банкруцтво, а не через тупорилі настанови якогось дебілкуватого міністерства
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08.11.2024 22:12 Відповісти
От було класно, коли 9 з 10 випускників вишів ніколи не працювали за спеціальністю.
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09.11.2024 00:14 Відповісти
І хто в них буде вчитись? А хто буде викладати? І за чий кошт? І що будуть робити після закінчення?
-------------------
Виходячи з наведених в топіку цифр можна порахувати. Маємо 250 тис випускників -- нам потрібно 70 тим людей з якісною вищою освітою -- це 420 тис студентів одночасно -- нам потрібно 40...50 універів.
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09.11.2024 12:45 Відповісти
Цікаво а трускавецький з управління державою корабельними соснами залишать?
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08.11.2024 21:44 Відповісти
Ну если быть точным, то Киевская школа экономики там проводила "тренинги"... Частный ВУЗ, финансируемый Пинчуком.
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08.11.2024 21:54 Відповісти
Киевская школа экономики там проводила "тренинги" как отмывать бабло?
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08.11.2024 22:54 Відповісти
Головне трускаіецьку академіюне чіпайте! То святе!
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08.11.2024 21:46 Відповісти
Це - фідери нікчемних викладачів з дипломами канд. пед. і псих. наук..... В Сумах ТРИ універи... конструктивно - об'єднати у один. Буде достатньо. Бо в універ вступають, як у ПТУ в часи моєї молодості
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08.11.2024 21:49 Відповісти
І що парадоксально ПТУ чи як тепер вони називаються каледжі, дають кращі знання ніж ті провінційні Універи.
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08.11.2024 21:53 Відповісти
А чимало універів 25-30 років тому якраз і були ПТУ чи училищами - як той же кульок Поплавського...
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08.11.2024 22:02 Відповісти
12 из 120 оставляй мин-туп-освита
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08.11.2024 21:50 Відповісти
В Україні рівень знань після школи зараз надзвичайно низький. Студенти першого курсу безнадійно тупі. Ерудиція мінімальна. Просто шлангують декілька років за рахунок батьків. Паразити. Дурість батьків які оплачують тупе байдикування своїх бездарних і ледачих дітей просто вражає. Якщо в 2000-х можна було залишити в універі 2 з 10, то зараз 1. Решта баласт. Вони мають працювати або воювати. Жоден український диплом не коштує навіть платику зякого його зробили... Зате, в свою чергу, орда "професорів" та "доцентів" які зплагіатили дисертації паразитують на цих дурнях і на їх фоні почувають себе "велетнями"... А якою може бути професура якщо на науку держава витрачає 0,17% ВВП? Чому можуть навчити ті хто вкрав чужі думки і чужі дослідження? Дивна виходить ситуація - наука мертва але університетські шарашки процвітають і від бажаючих придбати хай навіть фейковий диплом відбою нема...
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08.11.2024 21:51 Відповісти
Ну у нас у 2000-х на курсі точно не 2 з 10 розумними були, а трохи більше все ж таки. Може тому, що це КНУ?)))

А стосовно плагіату дисертацій - маю свою нестандартну думку. Так, купа таких, як Ківа, які тирять дисертації.
АЛЕ є випадки, коли не вся дисертація сплагіачена, але там є певні шматки запозичені (часто навіть і з посиланням на джерело). Чому? Через дурну совкову вимогу, що дисертація має обовязково бути 200 сторінок! От і доводиться додавати "воду" до дослідження, яке людина дійсно сама виконала.
Власне, це була одна з причин, чому я відмовився від дисертації. Бо моє дослідження зайняло б максимум 80-100 сторінок.
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08.11.2024 22:08 Відповісти
Розмір дисертації залежить від предмета. Зрозуміло що в технічних дисциплінах тексту менше, а в гуманітарних більше. Ви просто не хотіли захиститися і тому полінувалися виконати нормативи.
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08.11.2024 22:22 Відповісти
У багатьох країнах Заходу таких вимог немає. Навіщо ці нормативи, якщо головне - суть? Ну якщо людина може вкласти дослідження в менший об'єм, то в чому проблема? Нафіга додавати "воду" просто, щоб виконати норматив?

І так, я не полінувався. Я обрав таку тему, по якій а) особливо немає потреби 200 сторінок ваяти; б) важко знайти інформацію, щоб на 200 сторінок вистачило, бо тема рідкісна, малодосліджена і джерел по ній надзвичайно мало.
Тему змінювати не захотів, бо обирав те, що мені дійсно цікаво, те, в чому я розбираюся і що я справді міг би дослідити. Не захотів тему, яку пропонували на кафедрі, бо вважаю це тупою практикою, коли тему назначають, а аспірант не спеціалізується на ній і відверто в ній "плаває".
Тому і не писав дисертацію.
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08.11.2024 22:36 Відповісти
Я захищав свою докторську в Лондонській Школі Економіки. Вимоги дуже жорсткі. Виконуq або "***** шастать". Мені знадобилось три роки стаціонарної докторантури і ще два роки на завершення роботи. В докторантурі якщо здаєш дисципліну і практику менше ніж на 90 балів з 100 можливих спонсор перестає платити за навчання і проживання. Кожні 6 місяців маєш писати звіт спонсору про те що саме ти вивчав, під чиїм керівництвом і яких успіхів і висновків ти завдяки цьому дійшов. Науковий керівник також кожні 6 місяців пише звіт про своє керівництво. Внаслідок цієї системи з 100 докторантів захищається 36% з Британії і 24% з усіх інших країн. Перевірка на плагіат дуже жорстка. Не послався на автора і ти злодій (deceiver), а злодію не місце в академічному середовищі.
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08.11.2024 22:50 Відповісти
.... треба обов'язково очистити освіту від псевдонаукивців, та корупціонерів.
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08.11.2024 21:54 Відповісти
Тупо навчатися НІКОМУ!
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08.11.2024 21:59 Відповісти
Та вже й навчати нікому.
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08.11.2024 22:23 Відповісти
и количество казино вырасти из 50 до 100
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08.11.2024 22:27 Відповісти
Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папером та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто може і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виділивши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********. Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (5-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць. Запровадити відсторонення від навчання учнів, що грубо чи систематично порушують поведінку на 3-7-15-30 днів. Ввести штрафи для батьків. Заборонити смартфони в школі. Спілкування з батьками лише через ел пошту. Важливо! Будувати нові школи для цього не потрібно: маємо лише змінити профіль навчання конкретного закладу.
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08.11.2024 22:39 Відповісти
100? При такому відтоку населення вистачить і 50......
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08.11.2024 22:44 Відповісти
Все робиться в ім'я і во благо...Цікаво а такі рішення в кремлі пишуть?
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08.11.2024 23:33 Відповісти
Ну звісно, щоб молодь не була розумнішою за зелену сволоту
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09.11.2024 07:37 Відповісти
С начала войны в Украине было повреждено или разрушено несколько университетов, хотя точного числа разрушенных университетов нет в открытых данных. Всего пострадало более 3,700 образовательных учреждений, включая школы и вузы
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09.11.2024 10:34 Відповісти
в Каменец Подольском два университета. Педагогический и сельскохозяйственный. Зарплата ассистента 8000 гривен. На такие гроши не пойдет ни один более менее нормальный человек, который чего то знает и умеет. Ни про какую научную деятельность речь не идет. Люди ничего не делают. тупо переписывают статьи из интернета. Они готовят точно таких студентов, которым с самого начала образования показывают, что в университете ни черта не платят, хорошо живет только руководство и те кто при нем. Зачем столько вузов если государство не в состоянии их содержать???
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09.11.2024 10:50 Відповісти
 
 