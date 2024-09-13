$2 тис. за вступ на аспірантуру: Затримано проректора столичного університету. ФОТО
У Києві затримали проректора університету, який за $2 тис. пропонував допомогти військовозобов'язаному вступити на аспірантуру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
"Чоловік на прохання свого знайомого з міста Харкова, який хотів вступити до аспірантури денної форми навчання для отримання відстрочки від мобілізації, звернувся до проректора університету із з питанням щодо процедури вступу до аспірантури університету. Проректор повідомив, що серед вступників наразі велика конкуренція, проте він зможе вирішити питання із членами екзаменаційної комісії, оцінивши свої "послуги" у 2000 тисяч доларів США",- йдеться в повідомленні.
Так, 28-річний чоловік вступив на одне з двох бюджетних місць в аспірантурі університету. На ці місця претендувало 12 абітурієнтів.
Під час передачі $2 тис. хабаря проректора затримали та повідомлено про підозру.
Наразі вирішується питання щодо застосування запобіжного заходу.
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12 вступників на ДВА місця!
Так би ці гроші пішли на рахунок універу...
NV публікує повний текст розслідування.
Автори: Олександра Губицька, Антон Столяров
Мова йде про кілька тисяч аспірантів, яких офіційно оформили «заднім числом». Аналіз NGL.media виявив, що у 2024 році у державному реєстрі з'явились записи про понад 5 тис. аспірантів, нібито зарахованих до ЗВО у попередні роки. Очевидно, що це лише частина проблеми. Аспірантів набирали поза лімітами, встановленими Міносвіти, а деякі університети взагалі не вносили їх до національної електронної системи, тож ця цифра може бути більшою.
Інформацію про зарахованих аспірантів вносять до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), яка містить різноманітні реєстри, як про надавачів освітніх послуг, так і про її отримувачів. Завдяки даним з цієї бази NGL.media свого часу змогли виявити https://ngl.media/2023/04/24/yak-**********-universytety-zaroblyayut-na-vijni/ небувале зростання кількості студентів-чоловіків призовного віку.