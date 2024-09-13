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Новини Фото Хабарники
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$2 тис. за вступ на аспірантуру: Затримано проректора столичного університету. ФОТО

У Києві затримали проректора університету, який за $2 тис. пропонував допомогти військовозобов'язаному вступити на аспірантуру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

"Чоловік на прохання свого знайомого з міста Харкова, який хотів вступити до аспірантури денної форми навчання для отримання відстрочки від мобілізації, звернувся до проректора університету із з питанням щодо процедури вступу до аспірантури університету. Проректор повідомив, що серед вступників наразі велика конкуренція, проте він зможе вирішити питання із членами екзаменаційної комісії, оцінивши свої "послуги" у 2000 тисяч доларів США",- йдеться в повідомленні.

Так, 28-річний чоловік вступив на одне з двох бюджетних місць в аспірантурі університету. На ці місця претендувало 12 абітурієнтів.

Під час передачі $2 тис. хабаря проректора затримали та повідомлено про підозру.

Наразі вирішується питання щодо застосування запобіжного заходу.

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Проректора київського університету затримано на хабарі 2 тис. доларів за вступ військовозобов'язаного на аспірантуру
Проректора київського університету затримано на хабарі 2 тис. доларів за вступ військовозобов'язаного на аспірантуру

Автор: 

хабар (4711) Київ (19524) Університет (181)


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Топ коментарі
+4
Це не новина, хабарі бере кожен проректор за вступ))
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13.09.2024 12:30
+3
Так, 28-річний чоловік вступив на одне з двох бюджетних місць в аспірантурі університету. На ці місця претендувало 12 абітурієнтів.

12 вступників на ДВА місця!
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13.09.2024 12:38
+3
Ну влада успішно створила умови для корупції, коли в останній момент скасувала денне навчання в аспірантурі на контракті.
Так би ці гроші пішли на рахунок універу...
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13.09.2024 12:39
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Це не новина, хабарі бере кожен проректор за вступ))
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13.09.2024 12:30 Відповісти
Та не може бути! Я вам не вірю!
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13.09.2024 12:40 Відповісти
Проректора в окоп нехай сам тепер воює, а взагалі треба ввести розстріл за хабарі та коррупцію, я не розумію в нас війна чи ні? Коли цей бардак вже закінчиться у нас.
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13.09.2024 12:36 Відповісти
Так, 28-річний чоловік вступив на одне з двох бюджетних місць в аспірантурі університету. На ці місця претендувало 12 абітурієнтів.

12 вступників на ДВА місця!
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13.09.2024 12:38 Відповісти
дяк, не догледів, але основний месседж був про взятки
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13.09.2024 12:41 Відповісти
Ну влада успішно створила умови для корупції, коли в останній момент скасувала денне навчання в аспірантурі на контракті.
Так би ці гроші пішли на рахунок універу...
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13.09.2024 12:39 Відповісти
тож бо й воно, могли просто сказати що денний контракт не дає права на відсрочку, і ВНЗ могли б хоча б трохи заробити грошей в умовах війни...
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13.09.2024 12:45 Відповісти
Та можна було і залишити відсрочку, бо кількість як бюджетних, так і контрактних місць в аспірантурі сильно обмежується. Ну не можна так, щоб 2 вчилися на бюджеті і 50 - на контракті. Там є ліміти... Тому на мобілізацію це б не вплинуло. Це все-таки не друга вища освіта, в аспірантурі людей в десятки раз менше!
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13.09.2024 12:49 Відповісти
звичайно можна було, але ж це була показова дія слухняного довбня Лісового
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13.09.2024 12:55 Відповісти
Є принциповий момент, що контрактне навчання дає ті ж права, що й бюджетне. Можливо, виділяти якусь невелику квоту для бронювання аспірантів, і хай на засіданні кафедри (а не особисто проректором) вирішують, хто більше користі принесе як вчений.
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13.09.2024 13:01 Відповісти
Цікаво,якого вишу?
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13.09.2024 12:43 Відповісти
Сільхозакадемія
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13.09.2024 12:45 Відповісти
Бажання жити головне, гроші то херня.
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13.09.2024 13:47 Відповісти
"Цього року в Україні офіційно почала https://nv.ua/ukr/ukraine/events/vidstrochka-vid-mobilizaciji-udvichi-zrosla-kilkist-cholovikiv-yaki-hochut-vstupati-novini-ukrajini-50423614.html зростати кількість аспірантів , оскільки українські заклади вищої освіти (ЗВО) масово вносять в єдину електронну систему людей, які нібито вступили в аспірантуру у попередні роки, виявило https://ngl.media/2024/09/12/aspiranty-zadnim-chyslom/ NGL.media .

NV публікує повний текст розслідування.

Автори: Олександра Губицька, Антон Столяров

Мова йде про кілька тисяч аспірантів, яких офіційно оформили «заднім числом». Аналіз NGL.media виявив, що у 2024 році у державному реєстрі з'явились записи про понад 5 тис. аспірантів, нібито зарахованих до ЗВО у попередні роки. Очевидно, що це лише частина проблеми. Аспірантів набирали поза лімітами, встановленими Міносвіти, а деякі університети взагалі не вносили їх до національної електронної системи, тож ця цифра може бути більшою.

Інформацію про зарахованих аспірантів вносять до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), яка містить різноманітні реєстри, як про надавачів освітніх послуг, так і про її отримувачів. Завдяки даним з цієї бази NGL.media свого часу змогли виявити https://ngl.media/2023/04/24/yak-**********-universytety-zaroblyayut-na-vijni/ небувале зростання кількості студентів-чоловіків призовного віку.
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13.09.2024 15:01 Відповісти
***** що тут обговорювати. Обох в навчальний центр- і хитрожопого хабарника в професора. Задрочити, мотивувати- і захищати батьківщину. Можливо професор виявиться відмінним дроноводом. А майбутній аспірант- водієм тягача. Я
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14.09.2024 05:38 Відповісти
 
 