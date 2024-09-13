$2 тис. за вступ на аспірантуру: Затримано проректора столичного університету. ФОТО

У Києві затримали проректора університету, який за $2 тис. пропонував допомогти військовозобов'язаному вступити на аспірантуру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

"Чоловік на прохання свого знайомого з міста Харкова, який хотів вступити до аспірантури денної форми навчання для отримання відстрочки від мобілізації, звернувся до проректора університету із з питанням щодо процедури вступу до аспірантури університету. Проректор повідомив, що серед вступників наразі велика конкуренція, проте він зможе вирішити питання із членами екзаменаційної комісії, оцінивши свої "послуги" у 2000 тисяч доларів США",- йдеться в повідомленні.

Так, 28-річний чоловік вступив на одне з двох бюджетних місць в аспірантурі університету. На ці місця претендувало 12 абітурієнтів.

Під час передачі $2 тис. хабаря проректора затримали та повідомлено про підозру.

Наразі вирішується питання щодо застосування запобіжного заходу.

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