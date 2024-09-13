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$2 тыс. за поступление на аспирантуру: Задержан проректор столичного университета. ФОТО

В Киеве задержали проректора университета, который за $2 тыс. предлагал помочь военнообязанному поступить на аспирантуру.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

"Мужчина по просьбе своего знакомого из города Харькова, который хотел поступить в аспирантуру дневной формы обучения для получения отсрочки от мобилизации, обратился к проректору университета с вопросом о процедуре поступления в аспирантуру университета. Проректор сообщил, что среди поступающих сейчас большая конкуренция, однако он сможет решить вопрос с членами экзаменационной комиссии, оценив свои "услуги" в 2000 долларов США" ,- говорится в сообщении.

Так, 28-летний мужчина поступил на одно из двух бюджетных мест в аспирантуре университета. На эти места претендовало 12 абитуриентов.

Во время передачи $2 тыс. взятки проректора задержали и сообщили о подозрении.

Сейчас решается вопрос о применении меры пресечения.

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Проректора київського університету затримано на хабарі 2 тис. доларів за вступ військовозобов'язаного на аспірантуру
Проректора київського університету затримано на хабарі 2 тис. доларів за вступ військовозобов'язаного на аспірантуру

Автор: 

взятка (6166) Киев (25571) Университет (245)


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Топ комментарии
+4
Це не новина, хабарі бере кожен проректор за вступ))
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13.09.2024 12:30
+3
Так, 28-річний чоловік вступив на одне з двох бюджетних місць в аспірантурі університету. На ці місця претендувало 12 абітурієнтів.

12 вступників на ДВА місця!
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13.09.2024 12:38
+3
Ну влада успішно створила умови для корупції, коли в останній момент скасувала денне навчання в аспірантурі на контракті.
Так би ці гроші пішли на рахунок універу...
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13.09.2024 12:39
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Це не новина, хабарі бере кожен проректор за вступ))
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13.09.2024 12:30 Ответить
Та не може бути! Я вам не вірю!
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13.09.2024 12:40 Ответить
Проректора в окоп нехай сам тепер воює, а взагалі треба ввести розстріл за хабарі та коррупцію, я не розумію в нас війна чи ні? Коли цей бардак вже закінчиться у нас.
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13.09.2024 12:36 Ответить
Так, 28-річний чоловік вступив на одне з двох бюджетних місць в аспірантурі університету. На ці місця претендувало 12 абітурієнтів.

12 вступників на ДВА місця!
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13.09.2024 12:38 Ответить
дяк, не догледів, але основний месседж був про взятки
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13.09.2024 12:41 Ответить
Ну влада успішно створила умови для корупції, коли в останній момент скасувала денне навчання в аспірантурі на контракті.
Так би ці гроші пішли на рахунок універу...
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13.09.2024 12:39 Ответить
тож бо й воно, могли просто сказати що денний контракт не дає права на відсрочку, і ВНЗ могли б хоча б трохи заробити грошей в умовах війни...
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13.09.2024 12:45 Ответить
Та можна було і залишити відсрочку, бо кількість як бюджетних, так і контрактних місць в аспірантурі сильно обмежується. Ну не можна так, щоб 2 вчилися на бюджеті і 50 - на контракті. Там є ліміти... Тому на мобілізацію це б не вплинуло. Це все-таки не друга вища освіта, в аспірантурі людей в десятки раз менше!
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13.09.2024 12:49 Ответить
звичайно можна було, але ж це була показова дія слухняного довбня Лісового
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13.09.2024 12:55 Ответить
Є принциповий момент, що контрактне навчання дає ті ж права, що й бюджетне. Можливо, виділяти якусь невелику квоту для бронювання аспірантів, і хай на засіданні кафедри (а не особисто проректором) вирішують, хто більше користі принесе як вчений.
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13.09.2024 13:01 Ответить
Цікаво,якого вишу?
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13.09.2024 12:43 Ответить
Сільхозакадемія
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13.09.2024 12:45 Ответить
Бажання жити головне, гроші то херня.
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13.09.2024 13:47 Ответить
"Цього року в Україні офіційно почала https://nv.ua/ukr/ukraine/events/vidstrochka-vid-mobilizaciji-udvichi-zrosla-kilkist-cholovikiv-yaki-hochut-vstupati-novini-ukrajini-50423614.html зростати кількість аспірантів , оскільки українські заклади вищої освіти (ЗВО) масово вносять в єдину електронну систему людей, які нібито вступили в аспірантуру у попередні роки, виявило https://ngl.media/2024/09/12/aspiranty-zadnim-chyslom/ NGL.media .

NV публікує повний текст розслідування.

Автори: Олександра Губицька, Антон Столяров

Мова йде про кілька тисяч аспірантів, яких офіційно оформили «заднім числом». Аналіз NGL.media виявив, що у 2024 році у державному реєстрі з'явились записи про понад 5 тис. аспірантів, нібито зарахованих до ЗВО у попередні роки. Очевидно, що це лише частина проблеми. Аспірантів набирали поза лімітами, встановленими Міносвіти, а деякі університети взагалі не вносили їх до національної електронної системи, тож ця цифра може бути більшою.

Інформацію про зарахованих аспірантів вносять до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), яка містить різноманітні реєстри, як про надавачів освітніх послуг, так і про її отримувачів. Завдяки даним з цієї бази NGL.media свого часу змогли виявити https://ngl.media/2023/04/24/yak-**********-universytety-zaroblyayut-na-vijni/ небувале зростання кількості студентів-чоловіків призовного віку.
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13.09.2024 15:01 Ответить
***** що тут обговорювати. Обох в навчальний центр- і хитрожопого хабарника в професора. Задрочити, мотивувати- і захищати батьківщину. Можливо професор виявиться відмінним дроноводом. А майбутній аспірант- водієм тягача. Я
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14.09.2024 05:38 Ответить
 
 