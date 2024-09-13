$2 тыс. за поступление на аспирантуру: Задержан проректор столичного университета. ФОТО
В Киеве задержали проректора университета, который за $2 тыс. предлагал помочь военнообязанному поступить на аспирантуру.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
"Мужчина по просьбе своего знакомого из города Харькова, который хотел поступить в аспирантуру дневной формы обучения для получения отсрочки от мобилизации, обратился к проректору университета с вопросом о процедуре поступления в аспирантуру университета. Проректор сообщил, что среди поступающих сейчас большая конкуренция, однако он сможет решить вопрос с членами экзаменационной комиссии, оценив свои "услуги" в 2000 долларов США" ,- говорится в сообщении.
Так, 28-летний мужчина поступил на одно из двух бюджетных мест в аспирантуре университета. На эти места претендовало 12 абитуриентов.
Во время передачи $2 тыс. взятки проректора задержали и сообщили о подозрении.
Сейчас решается вопрос о применении меры пресечения.
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12 вступників на ДВА місця!
Так би ці гроші пішли на рахунок універу...
NV публікує повний текст розслідування.
Автори: Олександра Губицька, Антон Столяров
Мова йде про кілька тисяч аспірантів, яких офіційно оформили «заднім числом». Аналіз NGL.media виявив, що у 2024 році у державному реєстрі з'явились записи про понад 5 тис. аспірантів, нібито зарахованих до ЗВО у попередні роки. Очевидно, що це лише частина проблеми. Аспірантів набирали поза лімітами, встановленими Міносвіти, а деякі університети взагалі не вносили їх до національної електронної системи, тож ця цифра може бути більшою.
Інформацію про зарахованих аспірантів вносять до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), яка містить різноманітні реєстри, як про надавачів освітніх послуг, так і про її отримувачів. Завдяки даним з цієї бази NGL.media свого часу змогли виявити https://ngl.media/2023/04/24/yak-**********-universytety-zaroblyayut-na-vijni/ небувале зростання кількості студентів-чоловіків призовного віку.