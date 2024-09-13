$2 тыс. за поступление на аспирантуру: Задержан проректор столичного университета. ФОТО

В Киеве задержали проректора университета, который за $2 тыс. предлагал помочь военнообязанному поступить на аспирантуру.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

"Мужчина по просьбе своего знакомого из города Харькова, который хотел поступить в аспирантуру дневной формы обучения для получения отсрочки от мобилизации, обратился к проректору университета с вопросом о процедуре поступления в аспирантуру университета. Проректор сообщил, что среди поступающих сейчас большая конкуренция, однако он сможет решить вопрос с членами экзаменационной комиссии, оценив свои "услуги" в 2000 долларов США" ,- говорится в сообщении.

Так, 28-летний мужчина поступил на одно из двух бюджетных мест в аспирантуре университета. На эти места претендовало 12 абитуриентов.

Во время передачи $2 тыс. взятки проректора задержали и сообщили о подозрении.

Сейчас решается вопрос о применении меры пресечения.

Также читайте: Продавал "белые билеты": В Кропивницком ГБР разоблачило главу ВВК. ФОТОрепортаж



