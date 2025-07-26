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Новини Підтримка навчальних закладів у прифронтових регіонах
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Уряд виділив додаткові 300 млн грн для підтримки університетів у прифронтових регіонах, - Зеленський

Володимир Зеленський

Уряд виділив 300 мільйонів гривень додаткової підтримки для університетів у прифронтових регіонах.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Є урядове рішення на підтримку університетів у прифронтових регіонах, у прикордонних містах: Сумщина, Запоріжжя, Харків. Додаткові кошти – 300 мільйонів гривень – саме для таких складних обставин, для закладів вищої освіти, які бережуть студентські спільноти, наші студентські колективи, які навчають попри все, попри все, молодці", - сказав глава держави.

Він наголосив, що вкрай важливо, щоб українські освітні центри збереглися.

"Надзвичайно важливо, щоб українські освітні центри збереглися – Університет Каразіна, багато інших. Ми будемо й надалі підтримувати вас", - сказав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24880) Кабмін (14258) Університет (186)


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Топ коментарі
+8
Іди, вже спати, єрмак зачекався...
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26.07.2025 22:08 Відповісти
+6
Нові схемадози до виділених коштів на прокладення тротуарів, клумб, і програм розвитку туризму в прифронтових територіях.
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26.07.2025 22:05 Відповісти
+6
Вова, ти вже навіть для "приколистов" не "по приколу".
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26.07.2025 22:07 Відповісти
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купить студентов хочет . гной
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26.07.2025 22:01 Відповісти
Нові схемадози до виділених коштів на прокладення тротуарів, клумб, і програм розвитку туризму в прифронтових територіях.
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26.07.2025 22:05 Відповісти
Вова, ти вже навіть для "приколистов" не "по приколу".
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26.07.2025 22:07 Відповісти
Іди, вже спати, єрмак зачекався...
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26.07.2025 22:08 Відповісти
Буратіно посадив грошики на полі дурнів і думав, що виростуть нові! Вовочка, тобі мама Рима дочитала казку до кінця!
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26.07.2025 22:12 Відповісти
якщо ці 300 млн піде на прямі виплати викладачам і студентам, які втратили житло і майно, то правильно, хоч і мало. А якщо просто виділять університетам, то краще б дрони купили, бо все рівно роздерибанять.
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26.07.2025 22:13 Відповісти
Виділяй одразу мільярди.
Хто їх там буде рахувати...
Головне щоб сестра подруги Лєнки Зеленської порахувала так як треба!
В зв'язку з обстрілом к@ц@пів і т.д.

Хочеш зберегти університети, то прикрий небо ППО.

Новими вікнами, партами, шторами та банками з фарбою проблему обстрілів не вирішиш.

Але що я пояснюю юристові...
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26.07.2025 22:33 Відповісти
Оборонні рубежі, у прифронтовій полосі, будують НОРМАЛЬНІ люди, а не дітей, в університети на лекції відправляють!!
Своїх же, привладні, не послали навчатися, у прифронтові виші??
Дах, у зелЄрмака, поїхав в тилу, після Мівіни запареної татаровим??
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26.07.2025 22:46 Відповісти
А університети що не в прифронтових теріторіях якісь хворі,прокляті,може в карти програні? Виж ригозелені суки вже 3 роки робите міста України прифронтовими.
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26.07.2025 22:47 Відповісти
 
 