Уряд виділив додаткові 300 млн грн для підтримки університетів у прифронтових регіонах, - Зеленський
Уряд виділив 300 мільйонів гривень додаткової підтримки для університетів у прифронтових регіонах.
Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Є урядове рішення на підтримку університетів у прифронтових регіонах, у прикордонних містах: Сумщина, Запоріжжя, Харків. Додаткові кошти – 300 мільйонів гривень – саме для таких складних обставин, для закладів вищої освіти, які бережуть студентські спільноти, наші студентські колективи, які навчають попри все, попри все, молодці", - сказав глава держави.
Він наголосив, що вкрай важливо, щоб українські освітні центри збереглися.
"Надзвичайно важливо, щоб українські освітні центри збереглися – Університет Каразіна, багато інших. Ми будемо й надалі підтримувати вас", - сказав Зеленський.
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Хто їх там буде рахувати...
Головне щоб сестра подруги Лєнки Зеленської порахувала так як треба!
В зв'язку з обстрілом к@ц@пів і т.д.
Хочеш зберегти університети, то прикрий небо ППО.
Новими вікнами, партами, шторами та банками з фарбою проблему обстрілів не вирішиш.
Але що я пояснюю юристові...
Своїх же, привладні, не послали навчатися, у прифронтові виші??
Дах, у зелЄрмака, поїхав в тилу, після Мівіни запареної татаровим??