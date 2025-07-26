Уряд виділив додаткові 300 млн грн для підтримки університетів у прифронтових регіонах, - Зеленський

Уряд виділив 300 мільйонів гривень додаткової підтримки для університетів у прифронтових регіонах.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Є урядове рішення на підтримку університетів у прифронтових регіонах, у прикордонних містах: Сумщина, Запоріжжя, Харків. Додаткові кошти – 300 мільйонів гривень – саме для таких складних обставин, для закладів вищої освіти, які бережуть студентські спільноти, наші студентські колективи, які навчають попри все, попри все, молодці", - сказав глава держави.

Він наголосив, що вкрай важливо, щоб українські освітні центри збереглися.

"Надзвичайно важливо, щоб українські освітні центри збереглися – Університет Каразіна, багато інших. Ми будемо й надалі підтримувати вас", - сказав Зеленський.

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