С начала суток на фронте произошло 122 боестолкновения, на Покровском направлении ВСУ обезвредили 182 оккупанта, - Генштаб

С начала суток субботы, 26 июля, на фронте произошло 122 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Захватчики нанесли один ракетный и 52 авиационных ударов, применив 27 ракет и сбросив 93 управляемые авиабомбы. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1 329 дронов-камикадзе и осуществили 3 550 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня украинские подразделения отбили девять атак оккупантов. Враг нанес восемь авиаударов, сбросив 17 управляемых авиабомб, и совершил 270 артиллерийских обстрелов, три из которых - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

С начала суток на Южно-Слобожанском направлении враг трижды атаковал позиции украинских защитников вблизи Старицы и в районе Волчанска.

На Купянском направлении вражеские подразделения совершили пять штурмовых действий, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в районах Радьковки, Купянска и Загризово.

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Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 11 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новый Мир, Зеленый Гай, Грековка, Шандриголово, Колодязи, Карповка и Торское.

На Сиверском направлении враг дважды пытался прорваться в районе Григорьевки.

На Краматорском направлении противник один раз безуспешно атаковал позиции Сил обороны.

На Торецком направлении россияне один раз атаковали позиции Сил обороны в районе Торецка.

С начала суток на Покровском направлении россияне 55 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новоторецк, Новоэкономическое, Лысовка, Новоукраинка, Покровск, Зверево, Удачное, Котлино, Новопавловка, Алексеевка и в направлении Новоподгороднего. В пяти локациях бои продолжаются.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении обезврежено 182 оккупанта, из которых 123 - безвозвратно. Наши защитники уничтожили боевую бронированную машину, два автомобиля, одну багги, шесть мотоциклов, две пушки, 12 беспилотных летательных аппаратов, два терминала спутниковой связи, антенну управления БПЛА, один склад боеприпасов. Также значительно поврежден один автомобиль, четыре мотоцикла, четыре артиллерийские системы и семь укрытий для личного состава.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили десять вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Темировка, Толстой, Новохатское, Мирное, Малиевка, Воскресенка.

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Ситуация на других направлениях

На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удар по Белогорью.

На Ореховском направлении захватчики пытались продвинуться в районе Каменского.

На Приднепровском направлении противник совершил восемь безрезультатных попыток наступления, понес потери и отступил. Авиаудару подверглась Отрадокаменка.

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