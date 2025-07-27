В Одессе слышны взрывы, город атакуют дроны
Днем 27 июля 2025 года войска РФ атакуют ударными дронами Одесскую область. Сейчас есть угроза для Одессы. В городе слышны взрывы.
Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр Одесса Геннадий Труханов, информирует Цензор.НЕТ.
"В городе слышны взрывы! Работают наши защитники", - отметил он.
Ранее Воздушные силы информировали о группе вражеских ударных БпЛА с Черного моря на Одесскую область. Также сообщается о дронах в направлении г. Черноморск.
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