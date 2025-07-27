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Новости Атака беспилотников на Одесщину Атака беспилотников на Одессу
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В Одессе слышны взрывы, город атакуют дроны

шахед над Одессой

Днем 27 июля 2025 года войска РФ атакуют ударными дронами Одесскую область. Сейчас есть угроза для Одессы. В городе слышны взрывы.

Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр Одесса Геннадий Труханов, информирует Цензор.НЕТ.

"В городе слышны взрывы! Работают наши защитники", - отметил он.

Ранее Воздушные силы информировали о группе вражеских ударных БпЛА с Черного моря на Одесскую область. Также сообщается о дронах в направлении г. Черноморск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спасатели деблокировали тело мужчины, который погиб в результате атаки дронов на Одессу. ФОТОрепортаж

Автор: 

взрыв (6862) Одесса (7998) Одесская область (3748) Шахед (1336) Одесский район (256)


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Топ комментарии
+5
Они есть, хоть и мало, но всем давно нас рать на тревоги. Устали бояться
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27.07.2025 13:45 Ответить
+3
https://t.me/voynareal/119111 😵‍💫Момент атаки Шахеда на медуз в морі Одеси
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27.07.2025 13:15 Ответить
+3
Укриття на пляжі? Хіба що громадський туалет...
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27.07.2025 13:18 Ответить
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https://t.me/voynareal/119111 😵‍💫Момент атаки Шахеда на медуз в морі Одеси
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27.07.2025 13:15 Ответить
Тим часом пляжі переповнені відпочиваючими. Місцева влада закликає йти до укриття, а не лежати на шезлонгу.
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27.07.2025 13:17 Ответить
Укриття на пляжі? Хіба що громадський туалет...
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27.07.2025 13:18 Ответить
Они есть, хоть и мало, но всем давно нас рать на тревоги. Устали бояться
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27.07.2025 13:45 Ответить
Подземно-подводные. Выгребная яма в туалете.
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27.07.2025 17:53 Ответить
І як водиться в Адесє, вихід з вигрібної ями навпростець в море.
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27.07.2025 20:23 Ответить
Ніяких дронів не було. Були вибухи балістичних ракет. Кілька вибухів біля Чорноморки, а не в Одесі.
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27.07.2025 13:44 Ответить
Як це не було дронів ? Відкрийте інформаціні новостні ресурси і почитайте. Нажаль були і дрони і ракети. І Чорноморка це віддалений район Одеси якщо ви не знаете. Да будут прокляті конченні россіяни.
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27.07.2025 14:47 Ответить
Не Чорноморка ,а місто Чорноморськ (колишній Іллічівськ )
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27.07.2025 17:27 Ответить
Для ракет це фактично те ж саме..що лівий берег лиману, що правий..що люстдорф, що чорноморськ
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27.07.2025 17:30 Ответить
Причому тут Чорноморськ? Тут Всеволод Марченко казав про Чорноморку тому я уточнив.
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27.07.2025 18:21 Ответить
Ну в принципі так , напрям той же.
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27.07.2025 17:34 Ответить
 
 