В Одессе слышны взрывы, город атакуют дроны

Днем 27 июля 2025 года войска РФ атакуют ударными дронами Одесскую область. Сейчас есть угроза для Одессы. В городе слышны взрывы.

Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр Одесса Геннадий Труханов, информирует Цензор.НЕТ.

"В городе слышны взрывы! Работают наши защитники", - отметил он.

Ранее Воздушные силы информировали о группе вражеских ударных БпЛА с Черного моря на Одесскую область. Также сообщается о дронах в направлении г. Черноморск.

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