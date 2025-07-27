В Одесі чути вибухи, місто атакують дрони
Вдень 27 липня 2025 року війська РФ атакують ударними дронами Одещину. Наразі є загроза для Одеси. У місті чути вибухи.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Одеса Геннадій Труханов, інформує Цензор.НЕТ.
"В місті чутно вибухи! Працюють наші захисники", - зазначив він.
Раніше Повітряні сили інформували про групу ворожих ударних БпЛА з Чорного моря на Одещину. Також повідомляється про дрони в напрямку м.Чорноморськ.
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