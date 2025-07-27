В Одесі чути вибухи, місто атакують дрони

Вдень 27 липня 2025 року війська РФ атакують ударними дронами Одещину. Наразі є загроза для Одеси. У місті чути вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Одеса Геннадій Труханов, інформує Цензор.НЕТ.

"В місті чутно вибухи! Працюють наші захисники", - зазначив він.

Раніше Повітряні сили інформували про групу ворожих ударних БпЛА з Чорного моря на Одещину. Також повідомляється про дрони в напрямку м.Чорноморськ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рятувальники деблокували тіло чоловіка, який загинув внаслідок атаки дронів на Одесу. ФОТОрепортаж