УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8484 відвідувача онлайн
Новини Атака безпілотників на Одещину Атака безпілотників на Одесу
1 782 10

В Одесі чути вибухи, місто атакують дрони

шахед над Одесою

Вдень 27 липня 2025 року війська РФ атакують ударними дронами Одещину. Наразі є загроза для Одеси. У місті чути вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Одеса Геннадій Труханов, інформує Цензор.НЕТ.

"В місті чутно вибухи! Працюють наші захисники", - зазначив він.

Раніше Повітряні сили інформували про групу ворожих ударних БпЛА з Чорного моря на Одещину. Також повідомляється про дрони в напрямку м.Чорноморськ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рятувальники деблокували тіло чоловіка, який загинув внаслідок атаки дронів на Одесу. ФОТОрепортаж

Автор: 

вибух (4574) Одеса (5584) Одеська область (3406) Шахед (1340) Одеський район (265)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
Они есть, хоть и мало, но всем давно нас рать на тревоги. Устали бояться
показати весь коментар
27.07.2025 13:45 Відповісти
+3
https://t.me/voynareal/119111 😵‍💫Момент атаки Шахеда на медуз в морі Одеси
показати весь коментар
27.07.2025 13:15 Відповісти
+3
Як це не було дронів ? Відкрийте інформаціні новостні ресурси і почитайте. Нажаль були і дрони і ракети. І Чорноморка це віддалений район Одеси якщо ви не знаете. Да будут прокляті конченні россіяни.
показати весь коментар
27.07.2025 14:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://t.me/voynareal/119111 😵‍💫Момент атаки Шахеда на медуз в морі Одеси
показати весь коментар
27.07.2025 13:15 Відповісти
Тим часом пляжі переповнені відпочиваючими. Місцева влада закликає йти до укриття, а не лежати на шезлонгу.
показати весь коментар
27.07.2025 13:17 Відповісти
Укриття на пляжі? Хіба що громадський туалет...
показати весь коментар
27.07.2025 13:18 Відповісти
Они есть, хоть и мало, но всем давно нас рать на тревоги. Устали бояться
показати весь коментар
27.07.2025 13:45 Відповісти
Подземно-подводные. Выгребная яма в туалете.
показати весь коментар
27.07.2025 17:53 Відповісти
Ніяких дронів не було. Були вибухи балістичних ракет. Кілька вибухів біля Чорноморки, а не в Одесі.
показати весь коментар
27.07.2025 13:44 Відповісти
Як це не було дронів ? Відкрийте інформаціні новостні ресурси і почитайте. Нажаль були і дрони і ракети. І Чорноморка це віддалений район Одеси якщо ви не знаете. Да будут прокляті конченні россіяни.
показати весь коментар
27.07.2025 14:47 Відповісти
Не Чорноморка ,а місто Чорноморськ (колишній Іллічівськ )
показати весь коментар
27.07.2025 17:27 Відповісти
Для ракет це фактично те ж саме..що лівий берег лиману, що правий..що люстдорф, що чорноморськ
показати весь коментар
27.07.2025 17:30 Відповісти
Ну в принципі так , напрям той же.
показати весь коментар
27.07.2025 17:34 Відповісти
 
 