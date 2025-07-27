В Киевской области по дронам работает ПВО, - ОВА

Вечером 27 июля россияне атакуют Киевскую область дронами, работает ПВО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба ОВА.

"В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - призывают в ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Макрон обсудили укрепление ПВО, производство украинских дронов всех типов и тренировки пилотов на Mirage