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Новости Атака беспилотников на Киевщину
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В Киевской области по дронам работает ПВО, - ОВА

Атака шахидов 12 июня. Сколько целей сбито

Вечером 27 июля россияне атакуют Киевскую область дронами, работает ПВО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба ОВА.

"В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - призывают в ОВА.

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беспилотник (4013) Киевская область (4271) ПВО (2983)


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