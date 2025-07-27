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Новости Разговор Зеленского с Макроном
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Зеленский и Макрон обсудили укрепление ПВО, производство украинских дронов всех типов и тренировку пилотов на Mirage

Зеленский разговаривал с Макроном

Президент Владимир Зеленский провел разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Обсудили наши основные оборонные потребности. Прежде всего речь об укреплении ПВО. Нам нужна надежная защита от российских ракет и дронов. Говорили о поставках дополнительных ракет к системам SAMP/T и Crotale", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что президенты много говорили о финансировании производства украинских дронов всех типов. Франция готова помогать Украине в этом вопросе.

Кроме того, Зеленский и Макрон обсудили тренировки украинских пилотов на истребителях Mirage.

"Очень ценим то, что Франция будет продолжать их обучение и благодаря этому мы сможем подготовить еще больше дополнительных пилотов", - подчеркнул президент.

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По словам Зеленского, он проинформировал Макрона об итогах третьей встречи с российской стороной в Стамбуле

"Нам удалось договориться о новом обмене пленными. Ожидаем ответа относительно нашего предложения провести встречу на высшем уровне до конца августа. На ней обязательно должны присутствовать представители Европы", - добавил он.

Также стороны подробно обсудили евроинтеграционный путь Украины. Договорились работать над поиском решений, которые позволят открыть первый переговорный кластер в ближайшее время. Зеленский подчеркнул, что важно, чтобы Украина и Молдова и в дальнейшем двигались синхронно.

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"Мы также говорили о работе антикоррупционной инфраструктуры Украины, которая полностью функционирует. Президентский законопроект гарантирует независимость и эффективность антикоррупционных органов и предотвращает российское влияние на них.

Спасибо, Франция, за поддержку и готовность помогать!" - подытожил президент.

Автор: 

Зеленский Владимир (21368) ПВО (2983) Макрон Эмманюэль (1401)


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Топ комментарии
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Макрон помив руки після роукопотискання з вовокю?
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27.07.2025 15:48 Ответить
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Антикорупційна інфраструктура функціонує і корупція теж функціонує - зачароване коло
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27.07.2025 15:58 Ответить
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"Є РОЗДРАТУВАННЯ ЗЕЛЕНСЬКИМ": ЄВРОПА СКОРОЧУЄ ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ СКАНДАЛ З НАБУ І САП - NYT
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27.07.2025 16:48 Ответить
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Макрон помив руки після роукопотискання з вовокю?
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27.07.2025 15:48 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=fxXoFQd9hcY

історія Бігуса як за ПРизначення генПРокурор Кравченко голосували АБСОЛЮТНО тіі самі, що й за узаконення корупційного перевороту, як його не вибрали у 2023 в керівника НАБУ - тому що не пройшов на ДОБРОЧЕСНІСТЬ...

Я про це й інше написала в перший день протестів проти корупційного перевороту - просто з зільоної Вікіпедії!!!

Мже Ьігуси в мена на ЦН списали ?

він почав стрімко рости після двох років початку кар"єри у військовій Проукуатурі Севастополя в часи Януковича ... Чи могли його там завербувати рашисти ? А чому ні - ТАТАРОВ же спокійненько його почав просувати після 2019 го на затребувані посади . От на керівника НАБУ не ПРойшов але зараз взявся ( намагався взяти НАБУ під себе)
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27.07.2025 15:55 Ответить
Антикорупційна інфраструктура функціонує і корупція теж функціонує - зачароване коло
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27.07.2025 15:58 Ответить
"Є РОЗДРАТУВАННЯ ЗЕЛЕНСЬКИМ": ЄВРОПА СКОРОЧУЄ ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ СКАНДАЛ З НАБУ І САП - NYT
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27.07.2025 16:48 Ответить
Макрон ще не запитав де наші "Кільчені"?
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27.07.2025 16:15 Ответить
Не знаете - как по- французски звучит
ВОВА ,ПАДЛА! А ТЫ НЕ ОХ..ЕЛ?
Явно же разговор с Макроном начался не с ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ
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27.07.2025 16:34 Ответить
пан теля пасе
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27.07.2025 16:38 Ответить
Макарн бракований Міраж підсунув ,електроніка відмовила
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27.07.2025 16:37 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/57076 Борислав Береза:

Зеленський повідрмив, що провів предметну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном. А в кінці додав:
- Ми також говорили про роботу антикорупційної інфраструктури України, яка повністю функціонує. Президентський законопроєкт гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів і запобігає російському впливу на них.

От ця згадка в кінці про російський вплив демонструє, що він і далі ліпить з себе дурня. А може і не ліпить, а просто демонструє який він є насправді. Бо тільки довбойоб би і далі намагався казати про російський вплив на НАБУ та САП після того, як всім вже зрозуміло, що атакою на антикорупційні органи він тупо рятував Міндіча та себе.
Невиліковний.
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27.07.2025 16:59 Ответить
Це вже 50-й раз вони поговорили про "посилення ППО", бо комусь треба терміново залагодити дупу в міжнародному ставленні до себе і свого співмешканця з бункеру?
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27.07.2025 16:59 Ответить
Єдине, що схвалюю в цій інфі, так це фразу Зеленського "щодо нашої пропозиції провести зустріч (з ******) на найвищому рівні до кінця серпня. На ній обов'язково мають бути присутні представники Європи"
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27.07.2025 17:50 Ответить
Зеленський і Макрон обговорили зміцнення ППО, виробництво українських дронів усіх типів і тренування пілотів на Mirage
=============
те саме міг зі скумбрією на кухні обговорити чи з єрмаком в спортзалі чи туалеті.Безрезультатно.Просто обговорив.
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27.07.2025 19:02 Ответить
 
 