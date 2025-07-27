Зеленский и Макрон обсудили укрепление ПВО, производство украинских дронов всех типов и тренировку пилотов на Mirage
Президент Владимир Зеленский провел разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Обсудили наши основные оборонные потребности. Прежде всего речь об укреплении ПВО. Нам нужна надежная защита от российских ракет и дронов. Говорили о поставках дополнительных ракет к системам SAMP/T и Crotale", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что президенты много говорили о финансировании производства украинских дронов всех типов. Франция готова помогать Украине в этом вопросе.
Кроме того, Зеленский и Макрон обсудили тренировки украинских пилотов на истребителях Mirage.
"Очень ценим то, что Франция будет продолжать их обучение и благодаря этому мы сможем подготовить еще больше дополнительных пилотов", - подчеркнул президент.
По словам Зеленского, он проинформировал Макрона об итогах третьей встречи с российской стороной в Стамбуле
"Нам удалось договориться о новом обмене пленными. Ожидаем ответа относительно нашего предложения провести встречу на высшем уровне до конца августа. На ней обязательно должны присутствовать представители Европы", - добавил он.
Также стороны подробно обсудили евроинтеграционный путь Украины. Договорились работать над поиском решений, которые позволят открыть первый переговорный кластер в ближайшее время. Зеленский подчеркнул, что важно, чтобы Украина и Молдова и в дальнейшем двигались синхронно.
"Мы также говорили о работе антикоррупционной инфраструктуры Украины, которая полностью функционирует. Президентский законопроект гарантирует независимость и эффективность антикоррупционных органов и предотвращает российское влияние на них.
Спасибо, Франция, за поддержку и готовность помогать!" - подытожил президент.
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історія Бігуса як за ПРизначення генПРокурор Кравченко голосували АБСОЛЮТНО тіі самі, що й за узаконення корупційного перевороту, як його не вибрали у 2023 в керівника НАБУ - тому що не пройшов на ДОБРОЧЕСНІСТЬ...
Я про це й інше написала в перший день протестів проти корупційного перевороту - просто з зільоної Вікіпедії!!!
Мже Ьігуси в мена на ЦН списали ?
він почав стрімко рости після двох років початку кар"єри у військовій Проукуатурі Севастополя в часи Януковича ... Чи могли його там завербувати рашисти ? А чому ні - ТАТАРОВ же спокійненько його почав просувати після 2019 го на затребувані посади . От на керівника НАБУ не ПРойшов але зараз взявся ( намагався взяти НАБУ під себе)
ВОВА ,ПАДЛА! А ТЫ НЕ ОХ..ЕЛ?
Явно же разговор с Макроном начался не с ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ
Зеленський повідрмив, що провів предметну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном. А в кінці додав:
- Ми також говорили про роботу антикорупційної інфраструктури України, яка повністю функціонує. Президентський законопроєкт гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів і запобігає російському впливу на них.
От ця згадка в кінці про російський вплив демонструє, що він і далі ліпить з себе дурня. А може і не ліпить, а просто демонструє який він є насправді. Бо тільки довбойоб би і далі намагався казати про російський вплив на НАБУ та САП після того, як всім вже зрозуміло, що атакою на антикорупційні органи він тупо рятував Міндіча та себе.
Невиліковний.
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те саме міг зі скумбрією на кухні обговорити чи з єрмаком в спортзалі чи туалеті.Безрезультатно.Просто обговорив.