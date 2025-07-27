Зеленский и Макрон обсудили укрепление ПВО, производство украинских дронов всех типов и тренировку пилотов на Mirage

Президент Владимир Зеленский провел разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Обсудили наши основные оборонные потребности. Прежде всего речь об укреплении ПВО. Нам нужна надежная защита от российских ракет и дронов. Говорили о поставках дополнительных ракет к системам SAMP/T и Crotale", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что президенты много говорили о финансировании производства украинских дронов всех типов. Франция готова помогать Украине в этом вопросе.

Кроме того, Зеленский и Макрон обсудили тренировки украинских пилотов на истребителях Mirage.

"Очень ценим то, что Франция будет продолжать их обучение и благодаря этому мы сможем подготовить еще больше дополнительных пилотов", - подчеркнул президент.

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По словам Зеленского, он проинформировал Макрона об итогах третьей встречи с российской стороной в Стамбуле

"Нам удалось договориться о новом обмене пленными. Ожидаем ответа относительно нашего предложения провести встречу на высшем уровне до конца августа. На ней обязательно должны присутствовать представители Европы", - добавил он.



Также стороны подробно обсудили евроинтеграционный путь Украины. Договорились работать над поиском решений, которые позволят открыть первый переговорный кластер в ближайшее время. Зеленский подчеркнул, что важно, чтобы Украина и Молдова и в дальнейшем двигались синхронно.

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"Мы также говорили о работе антикоррупционной инфраструктуры Украины, которая полностью функционирует. Президентский законопроект гарантирует независимость и эффективность антикоррупционных органов и предотвращает российское влияние на них.



Спасибо, Франция, за поддержку и готовность помогать!" - подытожил президент.