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Новости Разговор Зеленского с Макроном
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Безопасность, свобода и будущее Европы тесно связаны с судьбой Украины, - Макрон

Макрон провел беседу с Зеленским Что он сказал

Президент Эмманюэль Макрон, комментируя разговор с Владимиром Зеленским, который состоялся сегодня, заверил, что Франция будет оставаться с Украиной.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Как никогда необходимо напомнить, что безопасность, свобода и будущее Европы тесно связаны с судьбой Украины. Именно поэтому мы вместе с нашими партнерами продолжаем поддерживать украинский народ", - подчеркнул лидер Франции.

По словам Макрона, эта решимость была подтверждена в прошлый четверг на саммите "Коалиции желающих".

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"Вместе мы усиливаем давление на Россию, чтобы обеспечить безусловное прекращение огня и начало переговоров по прочному и длительному миру.

В этой связи я приветствую принятие сегодня утром Европейским Союзом нового пакета беспрецедентных санкций против России. Российские атаки должны немедленно прекратиться. Во времена испытаний и во времена надежды Франция есть и будет оставаться рядом с Украиной", - добавил он.

Напомним, 18 июля президент Зеленский сообщил, что провел часовой разговор с лидером Франции Макроном.

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Макрон провел беседу с Зеленским Что он сказал

Автор: 

Зеленский Владимир (21259) Франция (3568) Макрон Эмманюэль (1394)


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И это правда на все 100%.
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18.07.2025 13:25 Ответить
Глибока подяка Президенту Франції за щирість, решучисть, послідовність, розуміння, допомогу в скрутний час.
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18.07.2025 13:27 Ответить
Ні день без потужних заяв. За петріоти заплатив???! може загрузив конвеєр рафалей та леклерків для України,??? Чи тільки молоти язиком в коаліціях та саммітах?.
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18.07.2025 13:34 Ответить
Макрон змінився і це факт!!! Напевно вивчив історію України, справжню історію!!!
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18.07.2025 14:10 Ответить
 
 