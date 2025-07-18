Безопасность, свобода и будущее Европы тесно связаны с судьбой Украины, - Макрон

Президент Эмманюэль Макрон, комментируя разговор с Владимиром Зеленским, который состоялся сегодня, заверил, что Франция будет оставаться с Украиной.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Как никогда необходимо напомнить, что безопасность, свобода и будущее Европы тесно связаны с судьбой Украины. Именно поэтому мы вместе с нашими партнерами продолжаем поддерживать украинский народ", - подчеркнул лидер Франции.

По словам Макрона, эта решимость была подтверждена в прошлый четверг на саммите "Коалиции желающих".

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"Вместе мы усиливаем давление на Россию, чтобы обеспечить безусловное прекращение огня и начало переговоров по прочному и длительному миру.

В этой связи я приветствую принятие сегодня утром Европейским Союзом нового пакета беспрецедентных санкций против России. Российские атаки должны немедленно прекратиться. Во времена испытаний и во времена надежды Франция есть и будет оставаться рядом с Украиной", - добавил он.

Напомним, 18 июля президент Зеленский сообщил, что провел часовой разговор с лидером Франции Макроном.

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