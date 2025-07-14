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Новости Франция увеличивает оборонные расходы
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Макрон увеличит оборонный бюджет Франции до 64 млрд евро: Чтобы быть свободным в этом мире, тебя должны бояться

Макрон

Президент Эмманюэль Макрон заявил, что Франция до 2027 года увеличит оборонные расходы до 64 миллиардов евро (75 миллиардов долларов), чтобы противодействовать росту угроз свободе в Европе и риску открытой войны в ближайшие годы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Лидер Франции перечислил спектр угроз от терроризма до радиоэлектронной войны и беспилотников и подчеркнул постоянную и организованную угрозу со стороны России, которую, по его словам, Европа должна отразить для обеспечения мира.

"Никогда с 1945 года свобода не была под такой угрозой, и никогда мир на нашем континенте не зависел так сильно от решений, которые мы принимаем сегодня... Скажем просто: чтобы быть свободным в этом мире, тебя должны бояться, а чтобы тебя боялись, ты должен быть сильным", - подчеркнул Макрон.

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Он объявил, что учитывая растущие угрозы, военные расходы достигнут до 64 миллиардов евро (75 миллиардов долларов) к 2027 году, когда он покинет свой пост президента.

Автор: 

Франция (3564) Макрон Эмманюэль (1394)


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Топ комментарии
+16
"Дурачок" якийсь.... всі знають що "безпеку надає" асфальт та шашличок.....
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14.07.2025 01:03 Ответить
+10
Не всі.
Знаємо одного курдуплика-коміка, який вже рік, як прострочений, а все одно ніц не розуміє і, користуючись війною, просто укріпює свою диктатуру.
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14.07.2025 01:29 Ответить
+7
Ні, безперервне будівництво поганих доріг та невідворотне святкування найбезглуздіших свят - назвіть уже речі їх іменами!..😉😁
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14.07.2025 01:14 Ответить
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"Дурачок" якийсь.... всі знають що "безпеку надає" асфальт та шашличок.....
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14.07.2025 01:03 Ответить
Ні, безперервне будівництво поганих доріг та невідворотне святкування найбезглуздіших свят - назвіть уже речі їх іменами!..😉😁
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14.07.2025 01:14 Ответить
Сьогодні День взяття Бастилії; хіба це найбезглуздіше свято? Від твого імені вітаю французький народ і президента Макрона! Скоро відкриються гастрономи - не прогав. ☺
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14.07.2025 07:11 Ответить
🤪😜 оскільки я вільно володію французькою - святкую вже з п'ятниці, співаючи напам'ять "Марсеоьєзу", так шо - спізнився ти з порадами...
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14.07.2025 10:14 Ответить
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14.07.2025 01:34 Ответить
Кого ви слухаєте? В минулому році було у макрона 62 мільярди. При чому ,вони не вказують, що туди входять пенсії воєнним, логістика , адмінвитрати. Тому, фактично-пуй він збільшив на воєнку. Великий пуй.
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14.07.2025 01:12 Ответить
Ви чомусь забули згадати про французьку ядерну зброю та засоби її доставки. А ще недешеві наукоао-технічні дослідження для інших областей французького ВПК.
А чому ж так?.. Бо вам треба відволікти увагу і завести обговорення у глухий кут - дешеві прийоми ботів.
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14.07.2025 01:21 Ответить
Angelina

Мене читають: 1

Я читаю: 0

Реєстрація: 29.01.2025
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14.07.2025 01:36 Ответить
Поцікавтесь краще на просторах нету, перш ніж клеїти мені на лоба печать. Йдеться про збільшення всього на 2 мільярди, а хранцузького шуму на 10.
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14.07.2025 01:38 Ответить
Пані, що вам вже " шум" , заважає?
Ви часом не кастєлянша із перерахунку " Орєшніков"?
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14.07.2025 01:40 Ответить
Прізвище поміняти б було треба… А в тім- все одно вже, бо на ізику спалилась. Вірно б було писати «каштелянша».Виправляй.
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14.07.2025 02:12 Ответить
То срачка у кацапні. Їм лячно тому і срачка.
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14.07.2025 06:24 Ответить
всі розумнішають завжди під кінець терміну без права балотуватися.
а що ми щє почюємо від пана Макрона коли він буде екс? - та це яструб!
а ***** дзвонив і витягував його з міжнародної ізоляції
якийсь інший Макрон...
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14.07.2025 01:14 Ответить
Не всі.
Знаємо одного курдуплика-коміка, який вже рік, як прострочений, а все одно ніц не розуміє і, користуючись війною, просто укріпює свою диктатуру.
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14.07.2025 01:29 Ответить
так в тому ж і діло, що він не екс і щє не скоро буде, якщо взагалі буде...
цей клован виявився еквілібристом!
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14.07.2025 01:36 Ответить
Мерговий Майдан і для Зє з Єрмаком все закінчиться раптово і швидко - народна традиція. Або отруять "вдячні поплічники". Це теж традиція, але номенклатурна. Ми ж тут всі по своємо традиціоналісти...
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14.07.2025 06:13 Ответить
дуже хочю помилитися,
але коли намагаєшся не помічяти хворобу і як би "само пройде"
завжди настає таке розуміння, що само не пройде і під ніж.
і щє не факт, що з під ножа хвороба припинеться...
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14.07.2025 06:20 Ответить
Невдала операція закінчується інвалідністю. В даному випадку нас це влаштовує...
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14.07.2025 06:38 Ответить
саме так...
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14.07.2025 06:41 Ответить
Знову Бріджит втратила пильність. Можна зрозуміти, дівчині вже навіть не сімдесят.
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14.07.2025 01:28 Ответить
Ти особисто як відносишся до дівчат у сімдесят?
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14.07.2025 01:38 Ответить
Та заспокойся, шо ти до людей клеїшся.
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14.07.2025 03:07 Ответить
іноді мені здається, що викривачів кацапських ботів на сайті більше ніж самих кацапоботів.
маю право на помилку
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14.07.2025 01:32 Ответить
Военные победы начинаются не с закупок вооружений, а с постройки сильного военно-технологического комплекса, который постоянно может модифицироваться и бесконечно выпускать вооружения с постоянными модификациями.
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14.07.2025 01:48 Ответить
Це теж не є гарантом перемоги.

Уж Франція про це знає краще за всіх.
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14.07.2025 01:55 Ответить
Radio France internationale

Звернення президента Макрона до Збройних сил Франції відбулося напередодні національного свята французів, Дня взяття Бастилії.
Він говорив про збільшення витрат на оборону, про важливість ядерного стримування і про те, що безпека і свобода Франції пов'язані з Україною.


Макрон заявив, що більше немає ні тилу, ні фронту, а Франція має не тільки дбати про безпеку власної країни, а й континенту:

"Чи хочемо ми раз і назавжди взяти свою безпеку та безпеку континенту у свої руки та побудувати справжню європейську опору НАТО? Чи здатні ми дати вихід цьому величезному прагненню до відданості та досягнень, яке рухає нашою молоддю? Чи здатні ми, перш за все, чинити опір у разі конфлікту високої інтенсивності на європейській землі протягом наступних трьох-чотирьох років? На всі ці питання ми відповімо ствердно, бо ми, французи, маємо намір залишатися вільними у цьому столітті."

А тому президент Франції анонсував нові підходи у формуванні резервів в армії, також говорив про підвищення зарплат військовослужбовцям, витрати на оборону.

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14.07.2025 02:07 Ответить
Звичайно, у зверненні французького лідера йшлося і про Україну, згадав він і про «коаліцію охочих» та рішення, які ухвалили цього тижня у Лондоні. «Усюди у світі свобода під загрозою. Тож захищаймо її. Захищаймо її в Україні, бо наша безпека, наша свобода пов'язані з долею цієї країни», - сказав Еммануель Макрон.
Він певен, що «коаліція охочих» потрібна, бо може допомогти і забезпечити міцний мир, якого потребує континент.
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14.07.2025 02:09 Ответить
Із Днем взяття Бастілії, Францією !

"Свобода, Рівність, Братерство"

.
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14.07.2025 02:25 Ответить
і гільотина!
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14.07.2025 03:20 Ответить
яка тупо і холодно перерізала горло і взятелям Бастілії,
і їхним опонентам, і її в'язням.
і сидів якийсь Жан і тупо точив ніж на гільотині,
бо робота є робота і її треба виконувати гарно.
але за Жана не споминає історія чомусь...
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14.07.2025 03:27 Ответить
врачікі кажуть, що гільтина це найгуманніший спосіб позбавити життя людину, але ця срань з девяхами, скрипом і залізом виглядає жахливенько.
думаю мало хто без інфаркту під цю срань голову складав.
зі здобуттям тебе, Франція!
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14.07.2025 04:06 Ответить
Сама срань - то німчурофашистська.. в Києві музей ВОВ - ну ото в постаменті матері родини..бачили?
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14.07.2025 04:55 Ответить
А який з планетаріїв вставив? Давайте, цікаао.
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14.07.2025 05:31 Ответить
От мені завжди цікаво - ЩО ВИ ВЖИВАЄТЕ???

Це ж треба нести хрінь кілометровими текстами..
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14.07.2025 05:29 Ответить
от і мені цікаво - в мене 10:29 вечора
у вас пів шостого ночі..
чому не сон? - нема з ким?
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14.07.2025 05:31 Ответить
Чоловік загинув.
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14.07.2025 05:41 Ответить
Німеччина програла дві Свтові Війни. Франція виграла дві Світові Війни. Франція двічі отримала репарації з Німеччини і досі має 14 колоній в Африці. Її військо ніколи не мало обмежень для розвитку, але армія несла колосальні втрати. Чомусь але Франція якимсь чином завжди опинялась в таборі переможців. Єдиний боєздатний підрозділ Франції сьогодні це "Іноземний легіон" в якому французів як таких немає. Франція зате не повелась на спецоперацію КДБ "Чорнобиль" і не відмовилась від атомних електростанцій і сьогодні є єдиною енергонезалежною країною на континенті. Але дивлячись на їх автомобілі стає сумно. Якщо в них така ж військова техніка то їм капець. Якщо німці очухаються від бюргерського споживацького сну, остаточно порвуть з США та залежністю від кацапських вуглеводнів, почнуть розвивати свій ВПК та армію і відновлять атомну енергетику то легковажні французи знову залишаться на узбіччі історії... В Європі лише три нації здатні до війни - німці, швейцарці та фінни. Решта вже тюхтії.
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14.07.2025 06:36 Ответить
 
 