Макрон увеличит оборонный бюджет Франции до 64 млрд евро: Чтобы быть свободным в этом мире, тебя должны бояться

Президент Эмманюэль Макрон заявил, что Франция до 2027 года увеличит оборонные расходы до 64 миллиардов евро (75 миллиардов долларов), чтобы противодействовать росту угроз свободе в Европе и риску открытой войны в ближайшие годы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Лидер Франции перечислил спектр угроз от терроризма до радиоэлектронной войны и беспилотников и подчеркнул постоянную и организованную угрозу со стороны России, которую, по его словам, Европа должна отразить для обеспечения мира.

"Никогда с 1945 года свобода не была под такой угрозой, и никогда мир на нашем континенте не зависел так сильно от решений, которые мы принимаем сегодня... Скажем просто: чтобы быть свободным в этом мире, тебя должны бояться, а чтобы тебя боялись, ты должен быть сильным", - подчеркнул Макрон.

Читайте: Макрон об анонсированных Трампом 30% пошлинах для ЕС: Франция выражает решительное неодобрение

Он объявил, что учитывая растущие угрозы, военные расходы достигнут до 64 миллиардов евро (75 миллиардов долларов) к 2027 году, когда он покинет свой пост президента.