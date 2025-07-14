Макрон увеличит оборонный бюджет Франции до 64 млрд евро: Чтобы быть свободным в этом мире, тебя должны бояться
Президент Эмманюэль Макрон заявил, что Франция до 2027 года увеличит оборонные расходы до 64 миллиардов евро (75 миллиардов долларов), чтобы противодействовать росту угроз свободе в Европе и риску открытой войны в ближайшие годы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
Лидер Франции перечислил спектр угроз от терроризма до радиоэлектронной войны и беспилотников и подчеркнул постоянную и организованную угрозу со стороны России, которую, по его словам, Европа должна отразить для обеспечения мира.
"Никогда с 1945 года свобода не была под такой угрозой, и никогда мир на нашем континенте не зависел так сильно от решений, которые мы принимаем сегодня... Скажем просто: чтобы быть свободным в этом мире, тебя должны бояться, а чтобы тебя боялись, ты должен быть сильным", - подчеркнул Макрон.
Он объявил, что учитывая растущие угрозы, военные расходы достигнут до 64 миллиардов евро (75 миллиардов долларов) к 2027 году, когда он покинет свой пост президента.
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А чому ж так?.. Бо вам треба відволікти увагу і завести обговорення у глухий кут - дешеві прийоми ботів.
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Реєстрація: 29.01.2025
Ви часом не кастєлянша із перерахунку " Орєшніков"?
а що ми щє почюємо від пана Макрона коли він буде екс? - та це яструб!
а ***** дзвонив і витягував його з міжнародної ізоляції
якийсь інший Макрон...
Знаємо одного курдуплика-коміка, який вже рік, як прострочений, а все одно ніц не розуміє і, користуючись війною, просто укріпює свою диктатуру.
цей клован виявився еквілібристом!
але коли намагаєшся не помічяти хворобу і як би "само пройде"
завжди настає таке розуміння, що само не пройде і під ніж.
і щє не факт, що з під ножа хвороба припинеться...
маю право на помилку
Уж Франція про це знає краще за всіх.
Звернення президента Макрона до Збройних сил Франції відбулося напередодні національного свята французів, Дня взяття Бастилії.
Він говорив про збільшення витрат на оборону, про важливість ядерного стримування і про те, що безпека і свобода Франції пов'язані з Україною.
Макрон заявив, що більше немає ні тилу, ні фронту, а Франція має не тільки дбати про безпеку власної країни, а й континенту:
"Чи хочемо ми раз і назавжди взяти свою безпеку та безпеку континенту у свої руки та побудувати справжню європейську опору НАТО? Чи здатні ми дати вихід цьому величезному прагненню до відданості та досягнень, яке рухає нашою молоддю? Чи здатні ми, перш за все, чинити опір у разі конфлікту високої інтенсивності на європейській землі протягом наступних трьох-чотирьох років? На всі ці питання ми відповімо ствердно, бо ми, французи, маємо намір залишатися вільними у цьому столітті."
А тому президент Франції анонсував нові підходи у формуванні резервів в армії, також говорив про підвищення зарплат військовослужбовцям, витрати на оборону.
Він певен, що «коаліція охочих» потрібна, бо може допомогти і забезпечити міцний мир, якого потребує континент.
"Свобода, Рівність, Братерство"
.
і їхним опонентам, і її в'язням.
і сидів якийсь Жан і тупо точив ніж на гільотині,
бо робота є робота і її треба виконувати гарно.
але за Жана не споминає історія чомусь...
думаю мало хто без інфаркту під цю срань голову складав.
зі здобуттям тебе, Франція!
Це ж треба нести хрінь кілометровими текстами..
у вас пів шостого ночі..
чому не сон? - нема з ким?