Макрон збільшить оборонний бюджет Франції до 64 млрд євро: Щоб бути вільним у цьому світі, тебе мають боятися
Президент Емманюель Макрон заявив, що Франція до 2027 року збільшить оборонні витрати до 64 мільярдів євро (75 мільярдів доларів), щоб протидіяти зростанню загроз свободі в Європі та ризику відкритої війни в найближчі роки.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
Лідер Франції перерахував спектр загроз від тероризму до радіоелектронної війни та безпілотників та підкреслив постійну та організовану загрозу з боку Росії, яку, за його словами, Європа повинна відбити для забезпечення миру.
"Ніколи з 1945 року свобода не була під такою загрозою, і ніколи мир на нашому континенті не залежав так сильно від рішень, які ми приймаємо сьогодні... Скажімо просто: щоб бути вільним у цьому світі, тебе мають боятися, а щоб тебе боялися, ти повинен бути сильним", - наголосив Макрон.
Він оголосив, що з огляду на зростаючі загрози, військові витрати досягнуть до 64 мільярдів євро (75 мільярдів доларів) до 2027 року, коли він залишить свою посаду президента.
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А чому ж так?.. Бо вам треба відволікти увагу і завести обговорення у глухий кут - дешеві прийоми ботів.
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Реєстрація: 29.01.2025
Ви часом не кастєлянша із перерахунку " Орєшніков"?
а що ми щє почюємо від пана Макрона коли він буде екс? - та це яструб!
а ***** дзвонив і витягував його з міжнародної ізоляції
якийсь інший Макрон...
Знаємо одного курдуплика-коміка, який вже рік, як прострочений, а все одно ніц не розуміє і, користуючись війною, просто укріпює свою диктатуру.
цей клован виявився еквілібристом!
маю право на помилку