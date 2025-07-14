Макрон збільшить оборонний бюджет Франції до 64 млрд євро: Щоб бути вільним у цьому світі, тебе мають боятися

Президент Емманюель Макрон заявив, що Франція до 2027 року збільшить оборонні витрати до 64 мільярдів євро (75 мільярдів доларів), щоб протидіяти зростанню загроз свободі в Європі та ризику відкритої війни в найближчі роки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Лідер Франції перерахував спектр загроз від тероризму до радіоелектронної війни та безпілотників та підкреслив постійну та організовану загрозу з боку Росії, яку, за його словами, Європа повинна відбити для забезпечення миру.

"Ніколи з 1945 року свобода не була під такою загрозою, і ніколи мир на нашому континенті не залежав так сильно від рішень, які ми приймаємо сьогодні... Скажімо просто: щоб бути вільним у цьому світі, тебе мають боятися, а щоб тебе боялися, ти повинен бути сильним", - наголосив Макрон.

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Він оголосив, що з огляду на зростаючі загрози, військові витрати досягнуть до 64 мільярдів євро (75 мільярдів доларів) до 2027 року, коли він залишить свою посаду президента.