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Новини Франція збільшує оборонні витрати
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Макрон збільшить оборонний бюджет Франції до 64 млрд євро: Щоб бути вільним у цьому світі, тебе мають боятися

Макрон

Президент Емманюель Макрон заявив, що Франція до 2027 року збільшить оборонні витрати до 64 мільярдів євро (75 мільярдів доларів), щоб протидіяти зростанню загроз свободі в Європі та ризику відкритої війни в найближчі роки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Лідер Франції перерахував спектр загроз від тероризму до радіоелектронної війни та безпілотників та підкреслив постійну та організовану загрозу з боку Росії, яку, за його словами, Європа повинна відбити для забезпечення миру.

"Ніколи з 1945 року свобода не була під такою загрозою, і ніколи мир на нашому континенті не залежав так сильно від рішень, які ми приймаємо сьогодні... Скажімо просто: щоб бути вільним у цьому світі, тебе мають боятися, а щоб тебе боялися, ти повинен бути сильним", - наголосив Макрон.

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Він оголосив, що з огляду на зростаючі загрози, військові витрати досягнуть до 64 мільярдів євро (75 мільярдів доларів) до 2027 року, коли він залишить свою посаду президента.

Автор: 

Франція (3129) Макрон Емманюель (1547)


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Топ коментарі
+4
"Дурачок" якийсь.... всі знають що "безпеку надає" асфальт та шашличок.....
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14.07.2025 01:03 Відповісти
+2
Ви чомусь забули згадати про французьку ядерну зброю та засоби її доставки. А ще недешеві наукоао-технічні дослідження для інших областей французького ВПК.
А чому ж так?.. Бо вам треба відволікти увагу і завести обговорення у глухий кут - дешеві прийоми ботів.
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14.07.2025 01:21 Відповісти
+1
Ні, безперервне будівництво поганих доріг та невідворотне святкування найбезглуздіших свят - назвіть уже речі їх іменами!..😉😁
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14.07.2025 01:14 Відповісти
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"Дурачок" якийсь.... всі знають що "безпеку надає" асфальт та шашличок.....
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14.07.2025 01:03 Відповісти
Ні, безперервне будівництво поганих доріг та невідворотне святкування найбезглуздіших свят - назвіть уже речі їх іменами!..😉😁
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14.07.2025 01:14 Відповісти
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14.07.2025 01:34 Відповісти
Кого ви слухаєте? В минулому році було у макрона 62 мільярди. При чому ,вони не вказують, що туди входять пенсії воєнним, логістика , адмінвитрати. Тому, фактично-пуй він збільшив на воєнку. Великий пуй.
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14.07.2025 01:12 Відповісти
Ви чомусь забули згадати про французьку ядерну зброю та засоби її доставки. А ще недешеві наукоао-технічні дослідження для інших областей французького ВПК.
А чому ж так?.. Бо вам треба відволікти увагу і завести обговорення у глухий кут - дешеві прийоми ботів.
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14.07.2025 01:21 Відповісти
Angelina

Мене читають: 1

Я читаю: 0

Реєстрація: 29.01.2025
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14.07.2025 01:36 Відповісти
Поцікавтесь краще на просторах нету, перш ніж клеїти мені на лоба печать. Йдеться про збільшення всього на 2 мільярди, а хранцузького шуму на 10.
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14.07.2025 01:38 Відповісти
Пані, що вам вже " шум" , заважає?
Ви часом не кастєлянша із перерахунку " Орєшніков"?
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14.07.2025 01:40 Відповісти
всі розумнішають завжди під кінець терміну без права балотуватися.
а що ми щє почюємо від пана Макрона коли він буде екс? - та це яструб!
а ***** дзвонив і витягував його з міжнародної ізоляції
якийсь інший Макрон...
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14.07.2025 01:14 Відповісти
Не всі.
Знаємо одного курдуплика-коміка, який вже рік, як прострочений, а все одно ніц не розуміє і, користуючись війною, просто укріпює свою диктатуру.
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14.07.2025 01:29 Відповісти
так в тому ж і діло, що він не екс і щє не скоро буде, якщо взагалі буде...
цей клован виявився еквілібристом!
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14.07.2025 01:36 Відповісти
Знову Бріджит втратила пильність. Можна зрозуміти, дівчині вже навіть не сімдесят.
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14.07.2025 01:28 Відповісти
Ти особисто як відносишся до дівчат у сімдесят?
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14.07.2025 01:38 Відповісти
іноді мені здається, що викривачів кацапських ботів на сайті більше ніж самих кацапоботів.
маю право на помилку
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14.07.2025 01:32 Відповісти
Военные победы начинаются не с закупок вооружений, а с постройки сильного военно-технологического комплекса, который постоянно может модифицироваться и бесконечно выпускать вооружения с постоянными модификациями.
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14.07.2025 01:48 Відповісти
 
 