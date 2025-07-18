Безпека, свобода та майбутнє Європи тісно пов’язані з долею України, - Макрон
Президент Емманюель Макрон, коментуючи розмову із Володимиром Зеленським, яка відбулася сьогодні, запевнив, що Франція залишатиметься з Україною.
Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
"Як ніколи необхідно нагадати, що безпека, свобода та майбутнє Європи тісно пов'язані з долею України. Саме тому ми разом з нашими партнерами продовжуємо підтримувати український народ", - наголосив лідер Франції.
За словами Макрона, цю рішучість було підтверджено минулого четверга на саміті "Коаліції охочих".
"Разом ми посилюємо тиск на Росію, щоб забезпечити безумовне припинення вогню та початок переговорів щодо міцного та тривалого миру.
У цьому зв'язку я вітаю прийняття сьогодні вранці Європейським Союзом нового пакету безпрецедентних санкцій проти Росії. Російські атаки мають негайно припинитися. У часи випробувань і в часи надії Франція є і залишатиметься поруч з Україною", - додав він.
Нагадаємо, 18 липня президент Зеленський повідомив, що провів годинну розмову із лідером Франції Макроном.
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