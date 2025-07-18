Безпека, свобода та майбутнє Європи тісно пов’язані з долею України, - Макрон

Президент Емманюель Макрон, коментуючи розмову із Володимиром Зеленським, яка відбулася сьогодні, запевнив, що Франція залишатиметься з Україною.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Як ніколи необхідно нагадати, що безпека, свобода та майбутнє Європи тісно пов'язані з долею України. Саме тому ми разом з нашими партнерами продовжуємо підтримувати український народ", - наголосив лідер Франції.

За словами Макрона, цю рішучість було підтверджено минулого четверга на саміті "Коаліції охочих".

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"Разом ми посилюємо тиск на Росію, щоб забезпечити безумовне припинення вогню та початок переговорів щодо міцного та тривалого миру.

У цьому зв'язку я вітаю прийняття сьогодні вранці Європейським Союзом нового пакету безпрецедентних санкцій проти Росії. Російські атаки мають негайно припинитися. У часи випробувань і в часи надії Франція є і залишатиметься поруч з Україною", - додав він.

Нагадаємо, 18 липня президент Зеленський повідомив, що провів годинну розмову із лідером Франції Макроном.

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