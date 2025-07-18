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Новини Розмова Зеленського та Макрона
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Безпека, свобода та майбутнє Європи тісно пов’язані з долею України, - Макрон

Макрон провів розмову із Зеленським Що він сказав

Президент Емманюель Макрон, коментуючи розмову із Володимиром Зеленським, яка відбулася сьогодні, запевнив, що Франція залишатиметься з Україною.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Як ніколи необхідно нагадати, що безпека, свобода та майбутнє Європи тісно пов'язані з долею України. Саме тому ми разом з нашими партнерами продовжуємо підтримувати український народ", - наголосив лідер Франції.

За словами Макрона, цю рішучість було підтверджено минулого четверга на саміті "Коаліції охочих".

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"Разом ми посилюємо тиск на Росію, щоб забезпечити безумовне припинення вогню та початок переговорів щодо міцного та тривалого миру.

У цьому зв'язку я вітаю прийняття сьогодні вранці Європейським Союзом нового пакету безпрецедентних санкцій проти Росії. Російські атаки мають негайно припинитися. У часи випробувань і в часи надії Франція є і залишатиметься поруч з Україною", - додав він.

Нагадаємо, 18 липня президент Зеленський повідомив, що провів годинну розмову із лідером Франції Макроном.

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Макрон провів розмову із Зеленським Що він сказав

Автор: 

Зеленський Володимир (24770) Франція (3132) Макрон Емманюель (1548)


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И это правда на все 100%.
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18.07.2025 13:25 Відповісти
Глибока подяка Президенту Франції за щирість, решучисть, послідовність, розуміння, допомогу в скрутний час.
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18.07.2025 13:27 Відповісти
Ні день без потужних заяв. За петріоти заплатив???! може загрузив конвеєр рафалей та леклерків для України,??? Чи тільки молоти язиком в коаліціях та саммітах?.
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18.07.2025 13:34 Відповісти
Макрон змінився і це факт!!! Напевно вивчив історію України, справжню історію!!!
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18.07.2025 14:10 Відповісти
 
 