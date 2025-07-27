Зеленський і Макрон обговорили зміцнення ППО, виробництво українських дронів усіх типів і тренування пілотів на Mirage
Президент Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Обговорили наші основні оборонні потреби. Передусім мова про зміцнення ППО. Нам потрібен надійний захист від російських ракет і дронів. Говорили про постачання додаткових ракет до систем SAMP/T і Crotale", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що президенти багато говорили про фінансування виробництва українських дронів усіх типів. Франція готова допомагати Україні в цьому питанні.
Крім того, Зеленський і Макрон обговорили тренування українських пілотів на винищувачах Mirage.
"Дуже цінуємо те, що Франція продовжуватиме їхнє навчання й завдяки цьому ми зможемо підготувати ще більше додаткових пілотів", - наголосив президент.
За словами Зеленського, він поінформував Макрона про підсумки третьої зустрічі з російською стороною в Стамбулі
"Нам вдалося домовитися про новий обмін полоненими. Очікуємо на відповідь щодо нашої пропозиції провести зустріч на найвищому рівні до кінця серпня. На ній обов’язково мають бути присутні представники Європи", - додав він.
Також сторони детально обговорили євроінтеграційний шлях України. Домовилися працювати над пошуком рішень, які дадуть змогу відкрити перший переговорний кластер найближчим часом. Зеленський наголосив, що важливо, щоб Україна й Молдова і надалі рухалися синхронно.
"Ми також говорили про роботу антикорупційної інфраструктури України, яка повністю функціонує. Президентський законопроєкт гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів і запобігає російському впливу на них.
Дякую, Франціє, за підтримку та готовність допомагати!" - підсумував президент.
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історія Бігуса як за ПРизначення генПРокурор Кравченко голосували АБСОЛЮТНО тіі самі, що й за узаконення корупційного перевороту, як його не вибрали у 2023 в керівника НАБУ - тому що не пройшов на ДОБРОЧЕСНІСТЬ...
Я про це й інше написала в перший день протестів проти корупційного перевороту - просто з зільоної Вікіпедії!!!
Мже Ьігуси в мена на ЦН списали ?
він почав стрімко рости після двох років початку кар"єри у військовій Проукуатурі Севастополя в часи Януковича ... Чи могли його там завербувати рашисти ? А чому ні - ТАТАРОВ же спокійненько його почав просувати після 2019 го на затребувані посади . От на керівника НАБУ не ПРойшов але зараз взявся ( намагався взяти НАБУ під себе)
ВОВА ,ПАДЛА! А ТЫ НЕ ОХ..ЕЛ?
Явно же разговор с Макроном начался не с ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ
Зеленський повідрмив, що провів предметну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном. А в кінці додав:
- Ми також говорили про роботу антикорупційної інфраструктури України, яка повністю функціонує. Президентський законопроєкт гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів і запобігає російському впливу на них.
От ця згадка в кінці про російський вплив демонструє, що він і далі ліпить з себе дурня. А може і не ліпить, а просто демонструє який він є насправді. Бо тільки довбойоб би і далі намагався казати про російський вплив на НАБУ та САП після того, як всім вже зрозуміло, що атакою на антикорупційні органи він тупо рятував Міндіча та себе.
Невиліковний.