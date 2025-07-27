Зеленський і Макрон обговорили зміцнення ППО, виробництво українських дронів усіх типів і тренування пілотів на Mirage

Президент Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Обговорили наші основні оборонні потреби. Передусім мова про зміцнення ППО. Нам потрібен надійний захист від російських ракет і дронів. Говорили про постачання додаткових ракет до систем SAMP/T і Crotale", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що президенти багато говорили про фінансування виробництва українських дронів усіх типів. Франція готова допомагати Україні в цьому питанні.

Крім того, Зеленський і Макрон обговорили тренування українських пілотів на винищувачах Mirage.

"Дуже цінуємо те, що Франція продовжуватиме їхнє навчання й завдяки цьому ми зможемо підготувати ще більше додаткових пілотів", - наголосив президент.

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За словами Зеленського, він поінформував Макрона про підсумки третьої зустрічі з російською стороною в Стамбулі

"Нам вдалося домовитися про новий обмін полоненими. Очікуємо на відповідь щодо нашої пропозиції провести зустріч на найвищому рівні до кінця серпня. На ній обов’язково мають бути присутні представники Європи", - додав він.



Також сторони детально обговорили євроінтеграційний шлях України. Домовилися працювати над пошуком рішень, які дадуть змогу відкрити перший переговорний кластер найближчим часом. Зеленський наголосив, що важливо, щоб Україна й Молдова і надалі рухалися синхронно.

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"Ми також говорили про роботу антикорупційної інфраструктури України, яка повністю функціонує. Президентський законопроєкт гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів і запобігає російському впливу на них.



Дякую, Франціє, за підтримку та готовність допомагати!" - підсумував президент.