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Новини Розмова Зеленського та Макрона
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Зеленський і Макрон обговорили зміцнення ППО, виробництво українських дронів усіх типів і тренування пілотів на Mirage

Зеленський говорив з Макроном

Президент Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Обговорили наші основні оборонні потреби. Передусім мова про зміцнення ППО. Нам потрібен надійний захист від російських ракет і дронів. Говорили про постачання додаткових ракет до систем SAMP/T і Crotale", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що президенти багато говорили про фінансування виробництва українських дронів усіх типів. Франція готова допомагати Україні в цьому питанні.

Крім того, Зеленський і Макрон обговорили тренування українських пілотів на винищувачах Mirage.

"Дуже цінуємо те, що Франція продовжуватиме їхнє навчання й завдяки цьому ми зможемо підготувати ще більше додаткових пілотів", - наголосив президент.

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За словами Зеленського, він поінформував Макрона про підсумки третьої зустрічі з російською стороною в Стамбулі

"Нам вдалося домовитися про новий обмін полоненими. Очікуємо на відповідь щодо нашої пропозиції провести зустріч на найвищому рівні до кінця серпня. На ній обов’язково мають бути присутні представники Європи", - додав він.

Також сторони детально обговорили євроінтеграційний шлях України. Домовилися працювати над пошуком рішень, які дадуть змогу відкрити перший переговорний кластер найближчим часом. Зеленський наголосив, що важливо, щоб Україна й Молдова і надалі рухалися синхронно.

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"Ми також говорили про роботу антикорупційної інфраструктури України, яка повністю функціонує. Президентський законопроєкт гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів і запобігає російському впливу на них.

Дякую, Франціє, за підтримку та готовність допомагати!" - підсумував президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (24880) ППО (3428) Макрон Емманюель (1555)


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Топ коментарі
+2
Антикорупційна інфраструктура функціонує і корупція теж функціонує - зачароване коло
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27.07.2025 15:58 Відповісти
+2
"Є РОЗДРАТУВАННЯ ЗЕЛЕНСЬКИМ": ЄВРОПА СКОРОЧУЄ ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ СКАНДАЛ З НАБУ І САП - NYT
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27.07.2025 16:48 Відповісти
+2
https://t.me/BerezaJuice/57076 Борислав Береза:

Зеленський повідрмив, що провів предметну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном. А в кінці додав:
- Ми також говорили про роботу антикорупційної інфраструктури України, яка повністю функціонує. Президентський законопроєкт гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів і запобігає російському впливу на них.

От ця згадка в кінці про російський вплив демонструє, що він і далі ліпить з себе дурня. А може і не ліпить, а просто демонструє який він є насправді. Бо тільки довбойоб би і далі намагався казати про російський вплив на НАБУ та САП після того, як всім вже зрозуміло, що атакою на антикорупційні органи він тупо рятував Міндіча та себе.
Невиліковний.
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27.07.2025 16:59 Відповісти
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Макрон помив руки після роукопотискання з вовокю?
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27.07.2025 15:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=fxXoFQd9hcY

історія Бігуса як за ПРизначення генПРокурор Кравченко голосували АБСОЛЮТНО тіі самі, що й за узаконення корупційного перевороту, як його не вибрали у 2023 в керівника НАБУ - тому що не пройшов на ДОБРОЧЕСНІСТЬ...

Я про це й інше написала в перший день протестів проти корупційного перевороту - просто з зільоної Вікіпедії!!!

Мже Ьігуси в мена на ЦН списали ?

він почав стрімко рости після двох років початку кар"єри у військовій Проукуатурі Севастополя в часи Януковича ... Чи могли його там завербувати рашисти ? А чому ні - ТАТАРОВ же спокійненько його почав просувати після 2019 го на затребувані посади . От на керівника НАБУ не ПРойшов але зараз взявся ( намагався взяти НАБУ під себе)
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27.07.2025 15:55 Відповісти
Антикорупційна інфраструктура функціонує і корупція теж функціонує - зачароване коло
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27.07.2025 15:58 Відповісти
"Є РОЗДРАТУВАННЯ ЗЕЛЕНСЬКИМ": ЄВРОПА СКОРОЧУЄ ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ СКАНДАЛ З НАБУ І САП - NYT
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27.07.2025 16:48 Відповісти
Макрон ще не запитав де наші "Кільчені"?
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27.07.2025 16:15 Відповісти
Не знаете - как по- французски звучит
ВОВА ,ПАДЛА! А ТЫ НЕ ОХ..ЕЛ?
Явно же разговор с Макроном начался не с ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ
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27.07.2025 16:34 Відповісти
пан теля пасе
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27.07.2025 16:38 Відповісти
Макарн бракований Міраж підсунув ,електроніка відмовила
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27.07.2025 16:37 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/57076 Борислав Береза:

Зеленський повідрмив, що провів предметну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном. А в кінці додав:
- Ми також говорили про роботу антикорупційної інфраструктури України, яка повністю функціонує. Президентський законопроєкт гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів і запобігає російському впливу на них.

От ця згадка в кінці про російський вплив демонструє, що він і далі ліпить з себе дурня. А може і не ліпить, а просто демонструє який він є насправді. Бо тільки довбойоб би і далі намагався казати про російський вплив на НАБУ та САП після того, як всім вже зрозуміло, що атакою на антикорупційні органи він тупо рятував Міндіча та себе.
Невиліковний.
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27.07.2025 16:59 Відповісти
Це вже 50-й раз вони поговорили про "посилення ППО", бо комусь треба терміново залагодити дупу в міжнародному ставленні до себе і свого співмешканця з бункеру?
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27.07.2025 16:59 Відповісти
Єдине, що схвалюю в цій інфі, так це фразу Зеленського "щодо нашої пропозиції провести зустріч (з ******) на найвищому рівні до кінця серпня. На ній обов'язково мають бути присутні представники Європи"
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27.07.2025 17:50 Відповісти
 
 