На Київщині по дронах працює ППО, - ОВА

Ввечері 27 липня росіяни атакують Київську область дронами, працює ППО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба ОВА.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - закликають в ОВА.

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