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Новини Атака безпілотників на Київщину
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На Київщині по дронах працює ППО, - ОВА

Атака шахедів 12 червня. Скільки цілей збито

Ввечері 27 липня росіяни атакують Київську область дронами, працює ППО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба ОВА.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - закликають в ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Макрон обговорили зміцнення ППО, виробництво українських дронів усіх типів і тренування пілотів на Mirage

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безпілотник (4607) Київська область (4169) ППО (3428)


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