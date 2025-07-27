На Київщині по дронах працює ППО, - ОВА
Ввечері 27 липня росіяни атакують Київську область дронами, працює ППО.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба ОВА.
"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - закликають в ОВА.
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