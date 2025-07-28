В России взлетели 6 бомбардировщиков Ту-95мс, - мониторинговые каналы
В ночь на 27 июля россияне подняли в воздух 6 бомбардировщиков Ту-95мс.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал monitor.
"Подтвержден взлет 4х бортов Ту-95мс с аэродрома "Оленья" и 2х бортов Ту-160 с аэродрома "Энгельс", - говорится в сообщении.
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+18 Urs
показать весь комментарий28.07.2025 01:48 Ответить Ссылка
+13 Олександр Томах
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+8 Марина #594701
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за це платять буданову та малюку
а взагалі питайте зе
є нагода, на мітінгу с плакатом, дерзайте
бугога
пока
Малюка я запам'ятав як керівника операції "Врятувати рядового Коломойського".
Коростильов (Луч) неодноразово пропонував йому проекти, але ...
гроші пішли на Велике крадівництво
.
Ось таким керуванням дебілами - https://www.youtube.com/watch?v=Xy_RjirDf5A
З землею зустрінуться точно, але можливий нюанс...
далі у мадяра купляеш оптичний дрон, 50 тис кажись
фугас купити ерунда, мені пропонували
і все
шо ?
нема коли? лінь вчитись скидам?
ну оттак і 30 років живемо
нас ******** а кучмо жируе на пенсії у монако
напиши по людськи свою думку
а не як наш ідіот квартальний