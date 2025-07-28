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Новости Взлет стратегических бомбардировщиков РФ
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В России взлетели 6 бомбардировщиков Ту-95мс, - мониторинговые каналы

рф,ту95

В ночь на 27 июля россияне подняли в воздух 6 бомбардировщиков Ту-95мс.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал monitor.

"Подтвержден взлет 4х бортов Ту-95мс с аэродрома "Оленья" и 2х бортов Ту-160 с аэродрома "Энгельс", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве и ряде областей была тревога. ПС сообщали о ракете на Киевщине, работала ПВО (обновлено)

Автор: 

ракеты (3672) Ту-95 (18)


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Топ комментарии
+18
Господи, зроби так, щоб нарешті хоч один наїбнувся з технічних причин.
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28.07.2025 01:48 Ответить
+13
Завтра знов у відповідь виб'ємо три вікна на якомусь заводі приборів у кацапів
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28.07.2025 02:15 Ответить
+8
І ввалився або в хріноетажку, або НПЗ..
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28.07.2025 02:27 Ответить
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Господи, зроби так, щоб нарешті хоч один наїбнувся з технічних причин.
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28.07.2025 01:48 Ответить
І ввалився або в хріноетажку, або НПЗ..
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28.07.2025 02:27 Ответить
чого ви господа поминаете всує
за це платять буданову та малюку
а взагалі питайте зе
є нагода, на мітінгу с плакатом, дерзайте
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28.07.2025 06:42 Ответить
не треба радити мені, у кого питати. А я не буду радити вам, що вам робить.
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28.07.2025 06:45 Ответить
це інтернет дєтка
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28.07.2025 06:53 Ответить
ну так, і якщо ви не зрозуміли, то це я так коректно послав вас на йух.
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28.07.2025 06:59 Ответить
господі я тепер спати не буду!
бугога
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28.07.2025 07:02 Ответить
ну так. Там спати не зручно.
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28.07.2025 07:08 Ответить
хочеш останнім пернути? ок
пока
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28.07.2025 07:56 Ответить
питання до себе не обов'язково озвучувати на увесь форум.
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28.07.2025 08:02 Ответить
Буданова я запам'ятав як керівника операції "Врятувати рядового Трубіцина".
Малюка я запам'ятав як керівника операції "Врятувати рядового Коломойського".
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28.07.2025 08:18 Ответить
Стара нікчема, на московії, в народі просто, - ******, казиться від своєї кастрації, як воєнного злочинця!
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28.07.2025 01:51 Ответить
та нічого воно не казиться. воно методично з насолодою руйнує Україну і винищує українців..
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28.07.2025 02:07 Ответить
на жаль ми тільки відповімо відосиком
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28.07.2025 02:10 Ответить
Завтра знов у відповідь виб'ємо три вікна на якомусь заводі приборів у кацапів
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28.07.2025 02:15 Ответить
за шість років царювання ЗЄля не спромігся зробити власну українську ППО

Коростильов (Луч) неодноразово пропонував йому проекти, але ...

гроші пішли на Велике крадівництво

.
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28.07.2025 02:50 Ответить
Якби зеленский не зірвав операцію Павутиння то хрін би вони злітали. Подонок, кончений.
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28.07.2025 03:51 Ответить
Операція павутиння була дуже ефективною. Ви без причини нападаєте на інших, незважаючи на абсурдність звинувачень та необхідність ретельного розслідування перед тим, як робити такі висновки.
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28.07.2025 07:06 Ответить
Вам просто треба шукати більше інформації - 4 військових порти ну зовсім не нагадують павутиння. Операція повинна була охопити близько 500 об'єктів рашистів. Оти будівлі повинні були тихенько поставити біля потрібних місць. Дрони, в ночі, а не в день і на колесах, злетіли, зробили свою справу шоб ніхто не зміг відслідкувати з відки. Причому заряджати будинки планувалось не меньше ніж два рази. Але ж Трамп сказав шо у гниди нема козирів і цю гадость понесло - та є ж козирі. От воно і надало наказ про початок далеко не підготовленної військової операції.
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28.07.2025 08:53 Ответить
марта, їдіть на кухню та увімкніть лігу сміху по якомусь носію інформації. ваш презедент привів саме ось до цього - https://www.youtube.com/shorts/dU0qR0ktWVQ
Ось таким керуванням дебілами - https://www.youtube.com/watch?v=Xy_RjirDf5A
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28.07.2025 08:57 Ответить
Блазень зірвав іншу операцію, - "Авеню". Вже за це мав би присісти на довічне за державну зраду.
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28.07.2025 08:21 Ответить
Конченные ******
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28.07.2025 04:15 Ответить
Цікаво, монітори кажуть, що вночі було 6-8 ракет, тобто кацапи піднімали 4 Ту-95МС і два Ту-160, щоб кожен випустив по одній, максимум по дві ракети?
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28.07.2025 05:35 Ответить
там знос 90%, вони багато не можуть брати на борт
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28.07.2025 06:43 Ответить
🤣
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28.07.2025 08:20 Ответить
Взяти вони звісно можуть, але чи повернуться на аеродром після цього?
З землею зустрінуться точно, але можливий нюанс...
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28.07.2025 08:24 Ответить
а кучма ще не здох ??? якщо ні то так хочеться щоб оту тварь кучму ту95 або ту160 які він передав ..братам.. разом з ракетами відправили ***** на концерт кабздона якого він дуже любив
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28.07.2025 06:01 Ответить
він у монако, думаю знайти нескладно
далі у мадяра купляеш оптичний дрон, 50 тис кажись
фугас купити ерунда, мені пропонували

і все

шо ?
нема коли? лінь вчитись скидам?
ну оттак і 30 років живемо
нас ******** а кучмо жируе на пенсії у монако
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28.07.2025 06:45 Ответить
Кацапа раздухарилась рас.издякивать , даже потрындеть - руки под гогошары заточены.
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28.07.2025 06:59 Ответить
переведи, шамов, єто что на ідіше?
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28.07.2025 07:00 Ответить
Але ж бо, переводжу чисто для юного пiдбурювача: "Пан Вакула мае рацiю,ондого".
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28.07.2025 07:09 Ответить
шота не пойму твого гагаузського
напиши по людськи свою думку
а не як наш ідіот квартальний
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28.07.2025 07:54 Ответить
Наприкінці нальоту, о п'ятій годині, росіяни випустили крилаті ракети по району Старокостянтинова в Хмельницькій області, який в цей же час атакували «шахеди».
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28.07.2025 07:15 Ответить
Був один потужний вибух...
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28.07.2025 07:24 Ответить
По логике, для наших ппошников должно быть аксиомой. куда груз прибыл или новые самолеты, туда кацапы не распыляясь и бьют. Видно , шо у кацапов - напряг с ракетными пусками.
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28.07.2025 07:27 Ответить
Це ті, що Кучма віддав "старшому брату".
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28.07.2025 08:19 Ответить
 
 