В России взлетели 6 бомбардировщиков Ту-95мс, - мониторинговые каналы

В ночь на 27 июля россияне подняли в воздух 6 бомбардировщиков Ту-95мс.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал monitor.

"Подтвержден взлет 4х бортов Ту-95мс с аэродрома "Оленья" и 2х бортов Ту-160 с аэродрома "Энгельс", - говорится в сообщении.

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