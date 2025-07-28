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Новини Зліт стратегічних бомбардувальників РФ
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В Росії злетіли 6 бомбардувальників Ту-95мс, - моніторингові канали

рф,ту95

В ніч на 27 липня росіяни підняли в повітря 6 бомбардувальників Ту-95мс.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал monitor.

"Підтверджено зліт 4х бортів Ту-95мс з аеродрому "Оленья" 2х бортів Ту-160 з аеродрому "Енгельс", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві та низці областей була тривога. ПС повідомляли про ракету на Київщині, працювала ППО (оновлено)

Автор: 

ракети (4132) Ту-95 (18)


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Господи, зроби так, щоб нарешті хоч один наїбнувся з технічних причин.
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28.07.2025 01:48 Відповісти
І ввалився або в хріноетажку, або НПЗ..
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28.07.2025 02:27 Відповісти
Стара нікчема, на московії, в народі просто, - ******, казиться від своєї кастрації, як воєнного злочинця!
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28.07.2025 01:51 Відповісти
та нічого воно не казиться. воно методично з насолодою руйнує Україну і винищує українців..
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28.07.2025 02:07 Відповісти
на жаль ми тільки відповімо відосиком
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28.07.2025 02:10 Відповісти
Завтра знов у відповідь виб'ємо три вікна на якомусь заводі приборів у кацапів
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28.07.2025 02:15 Відповісти
за шість років царювання ЗЄля не спромігся зробити власну українську ППО

Коростильов (Луч) неодноразово пропонував йому проекти, але ...

гроші пішли на Велике крадівництво

.
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28.07.2025 02:50 Відповісти
 
 