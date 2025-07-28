В Росії злетіли 6 бомбардувальників Ту-95мс, - моніторингові канали
В ніч на 27 липня росіяни підняли в повітря 6 бомбардувальників Ту-95мс.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал monitor.
"Підтверджено зліт 4х бортів Ту-95мс з аеродрому "Оленья" 2х бортів Ту-160 з аеродрому "Енгельс", - йдеться в повідомленні.
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