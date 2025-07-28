Мы продолжим усиливать давление на Россию, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что продолжит усиливать давление на Россию.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х.
"Я подтвердил поддержку Франции: мы продолжим наращивать нашу помощь Украине и усилим давление на Россию, которая должна наконец согласиться на прекращение огня, что откроет путь к переговорам, которые ведут к прочному и долгосрочному миру при полном участии Европы", - отметил он.
Также он добавил, что Украина, в отличие от России, остается динамичной демократией, несмотря на войну. Более того, страна полна решимости продолжать движение по европейскому пути.
"В этом контексте мы подтвердили важность борьбы с коррупцией, которую будут возглавлять независимые и полностью эффективные институты. Мы также обсудили укрепление сотрудничества между нашими двумя странами. Мы готовимся к будущему", - подытожил он.
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"Президент США Трамп передав ***** Крим і кілька східних областей на срібному блюді, так би мовити, а також виключив членство України в НАТО. А що робить Путін? Він продовжує вести війну на знищення України", - заявила Майнль-Райзінгер.
Дайбі, щоб вона це помітила, мля!
вчіться кацапи як жити треба
Також він додав, що Україна, на відміну від Росії, залишається динамічною демократією, попри війну. Ба більше, країна сповнена рішучості продовжувати рух європейським шляхом. Джерело: https://censor.net/ua/n3565555
Починаю сумніватися, що Макрон має відношення до тої писанини.
Мрія Путіна - побачити роздроблену Європу. Тиск на РФ потрібно посилити, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3560193
Ми повинні тиснути на Путіна для того, щоб він сів за стіл переговорів з Україною, - фон дер Ляєн Джерело: https://censor.net/ua/n3559720
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили". Джерело: https://censor.net/ua/n3559661
За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559707
Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232
Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096
Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724
Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607
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