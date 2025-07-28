Мы продолжим усиливать давление на Россию, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что продолжит усиливать давление на Россию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х.

"Я подтвердил поддержку Франции: мы продолжим наращивать нашу помощь Украине и усилим давление на Россию, которая должна наконец согласиться на прекращение огня, что откроет путь к переговорам, которые ведут к прочному и долгосрочному миру при полном участии Европы", - отметил он.

Также он добавил, что Украина, в отличие от России, остается динамичной демократией, несмотря на войну. Более того, страна полна решимости продолжать движение по европейскому пути.

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"В этом контексте мы подтвердили важность борьбы с коррупцией, которую будут возглавлять независимые и полностью эффективные институты. Мы также обсудили укрепление сотрудничества между нашими двумя странами. Мы готовимся к будущему", - подытожил он.