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Новости Разговор Зеленского с Макроном
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Мы продолжим усиливать давление на Россию, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что продолжит усиливать давление на Россию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х.

"Я подтвердил поддержку Франции: мы продолжим наращивать нашу помощь Украине и усилим давление на Россию, которая должна наконец согласиться на прекращение огня, что откроет путь к переговорам, которые ведут к прочному и долгосрочному миру при полном участии Европы", - отметил он.

Также он добавил, что Украина, в отличие от России, остается динамичной демократией, несмотря на войну. Более того, страна полна решимости продолжать движение по европейскому пути.

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"В этом контексте мы подтвердили важность борьбы с коррупцией, которую будут возглавлять независимые и полностью эффективные институты. Мы также обсудили укрепление сотрудничества между нашими двумя странами. Мы готовимся к будущему", - подытожил он.

Автор: 

Зеленский Владимир (21368) санкции (11709) Макрон Эмманюэль (1402)


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Топ комментарии
+6
ну так, тиск підвищується. Макронометр вже показує стопіцот атмосфер.
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28.07.2025 05:08 Ответить
+3
Крім балаканини Європа нічим не допомагає. Але коли цитадель демократії говорить "це не наша війна", навіть ця балаканина стає цінною.
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28.07.2025 06:04 Ответить
+2
Виступ був заради цього абзацу, бо Шашличний прилетів з благаннями рятувати свою репутацію

Також він додав, що Україна, на відміну від Росії, залишається динамічною демократією, попри війну. Ба більше, країна сповнена рішучості продовжувати рух європейським шляхом. Джерело: https://censor.net/ua/n3565555
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28.07.2025 08:02 Ответить
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Міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер в інтерв'ю німецькому виданню Welt розповіла , що Президент США Дональд Трамп "подарував" ***** 5 українських регіонів, включно з Кримом, а також заборону на членство України в НАТО в обмін на закінчення війни. Однак ***** не погодився.

"Президент США Трамп передав ***** Крим і кілька східних областей на срібному блюді, так би мовити, а також виключив членство України в НАТО. А що робить Путін? Він продовжує вести війну на знищення України", - заявила Майнль-Райзінгер.
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28.07.2025 03:15 Ответить
Говорили ж, з самого початку конфлікту, розумні люди: ми маємо справу з дикунами в психологічному сенсі, які сприймають спроби дипломатичних компромісів, як вияв слабкості... Росія сприймає тільки вияви сили і насильства...
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28.07.2025 07:16 Ответить
Все вони розуміють, просто продовжують вважати що ця війна їх поки не стосується, а це зовсім не так...
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28.07.2025 08:33 Ответить
ну так, тиск підвищується. Макронометр вже показує стопіцот атмосфер.
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28.07.2025 05:08 Ответить
Бубона вже на поріг не пускають, тільки говорять по телефону через секретарів. А як же шопінг, сельодка, шикарні готелі? Не хочуть щоб засмердів усе гімном
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28.07.2025 05:35 Ответить
Крім балаканини Європа нічим не допомагає. Але коли цитадель демократії говорить "це не наша війна", навіть ця балаканина стає цінною.
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28.07.2025 06:04 Ответить
Ми продовжимо посилювати тиск на Росію, - Макрон

Дайбі, щоб вона це помітила, мля!
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28.07.2025 06:34 Ответить
Росія запустила прямі пасажирські авіарейси до Північної Кореї

вчіться кацапи як жити треба
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28.07.2025 06:34 Ответить
Так кордони у кацапів відкриті і на вулицях їх не відловлюють,як скот.
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28.07.2025 06:47 Ответить
ще як відловлюють
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28.07.2025 07:48 Ответить
головне не сильно тиснути , щоб не зламатись .
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28.07.2025 07:23 Ответить
Виступ був заради цього абзацу, бо Шашличний прилетів з благаннями рятувати свою репутацію

Також він додав, що Україна, на відміну від Росії, залишається динамічною демократією, попри війну. Ба більше, країна сповнена рішучості продовжувати рух європейським шляхом. Джерело: https://censor.net/ua/n3565555
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28.07.2025 08:02 Ответить
Мені теж стало цікаво, за якими ж ознаками Макрон зробив такий висновок?
Починаю сумніватися, що Макрон має відношення до тої писанини.
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28.07.2025 08:14 Ответить
Ага, особливо цієї ночі я відчув як Макарон тисне...правда не знаю на кого.
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28.07.2025 08:30 Ответить
Тиснем тиснем, а дотиснути не можем, як у тій казці.

Мрія Путіна - побачити роздроблену Європу. Тиск на РФ потрібно посилити, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3560193

Ми повинні тиснути на Путіна для того, щоб він сів за стіл переговорів з Україною, - фон дер Ляєн Джерело: https://censor.net/ua/n3559720

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили". Джерело: https://censor.net/ua/n3559661

За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559707

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
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28.07.2025 09:19 Ответить
Якщо тиску пішов 12й рік значить це комусь потрібно , а якщо це комусь потрібно значить є змова
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28.07.2025 09:46 Ответить
 
 