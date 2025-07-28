Ми продовжимо посилювати тиск на Росію, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон після розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що продовжить посилювати тиск на Росію.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Х.
"Я підтвердив підтримку Франції: ми продовжимо нарощувати нашу допомогу Україні та посилимо тиск на Росію, яка повинна нарешті погодитися на припинення вогню, що відкриє шлях до переговорів, які ведуть до міцного і довгострокового миру за повної участі Європи", - зазначив він.
Також він додав, що Україна, на відміну від Росії, залишається динамічною демократією, попри війну. Ба більше, країна сповнена рішучості продовжувати рух європейським шляхом.
"У цьому контексті ми підтвердили важливість боротьби з корупцією, яку очолюватимуть незалежні та повністю ефективні інститути. Ми також обговорили зміцнення співпраці між нашими двома країнами. Ми готуємося до майбутнього", - підсумував він.
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"Президент США Трамп передав ***** Крим і кілька східних областей на срібному блюді, так би мовити, а також виключив членство України в НАТО. А що робить Путін? Він продовжує вести війну на знищення України", - заявила Майнль-Райзінгер.