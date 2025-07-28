Ми продовжимо посилювати тиск на Росію, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон після розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що продовжить посилювати тиск на Росію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Х.

"Я підтвердив підтримку Франції: ми продовжимо нарощувати нашу допомогу Україні та посилимо тиск на Росію, яка повинна нарешті погодитися на припинення вогню, що відкриє шлях до переговорів, які ведуть до міцного і довгострокового миру за повної участі Європи", - зазначив він.

Також він додав, що Україна, на відміну від Росії, залишається динамічною демократією, попри війну. Ба більше, країна сповнена рішучості продовжувати рух європейським шляхом.

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"У цьому контексті ми підтвердили важливість боротьби з корупцією, яку очолюватимуть незалежні та повністю ефективні інститути. Ми також обговорили зміцнення співпраці між нашими двома країнами. Ми готуємося до майбутнього", - підсумував він.