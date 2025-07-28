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Новини Розмова Зеленського та Макрона
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Ми продовжимо посилювати тиск на Росію, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон після розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що продовжить посилювати тиск на Росію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Х.

"Я підтвердив підтримку Франції: ми продовжимо нарощувати нашу допомогу Україні та посилимо тиск на Росію, яка повинна нарешті погодитися на припинення вогню, що відкриє шлях до переговорів, які ведуть до міцного і довгострокового миру за повної участі Європи", - зазначив він.

Також він додав, що Україна, на відміну від Росії, залишається динамічною демократією, попри війну. Ба більше, країна сповнена рішучості продовжувати рух європейським шляхом.

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"У цьому контексті ми підтвердили важливість боротьби з корупцією, яку очолюватимуть незалежні та повністю ефективні інститути. Ми також обговорили зміцнення співпраці між нашими двома країнами. Ми готуємося до майбутнього", - підсумував він.

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Міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер в інтерв'ю німецькому виданню Welt розповіла , що Президент США Дональд Трамп "подарував" ***** 5 українських регіонів, включно з Кримом, а також заборону на членство України в НАТО в обмін на закінчення війни. Однак ***** не погодився.

"Президент США Трамп передав ***** Крим і кілька східних областей на срібному блюді, так би мовити, а також виключив членство України в НАТО. А що робить Путін? Він продовжує вести війну на знищення України", - заявила Майнль-Райзінгер.
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28.07.2025 03:15 Відповісти
 
 